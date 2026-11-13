Dorothea – Bedeutung, Herkunft und Aussprache

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Dorothea bedeutet „Geschenk Gottes“. Der Name hat vier Silben, im Alltag lässt er sich leicht zu Doro, Dora oder Thea kürzen. In spätmittelalterlichen Quellen ist er auch im deutschsprachigen Raum belegt.

Herkunft Altgriechisch Bedeutung Geschenk Gottes Aussprache do-ro-TE-a (4 Silben) Namenstag 6. Februar Formen Doro, Dora, Thea

Was bedeutet Dorothea?

Dorothea geht auf zwei griechische Wörter zurück: dōron für Geschenk und theós für Gott.

Dieselben Bestandteile begegnen euch in umgekehrter Reihenfolge bei Theodora. Wer die Bedeutung mag, kann also zwischen zwei Namen mit ganz eigenem Rhythmus wählen.

Dorothea im Mittelalter

In spätmittelalterlichen Steuerverzeichnissen tauchen neben Dorothea auch Formen wie Dorethe und Dorlein auf.

Die Verehrung der heiligen Dorothea trug zur Verbreitung des Namens bei. In Dorlein blieb der Anfang erhalten. Heute greifen Dora und Doro denselben Teil auf.

So sprecht ihr Dorothea aus

Die Betonung liegt auf TE.

Das H nach dem T wird im Deutschen nicht separat gesprochen. Am Ende bleiben E und A hörbar. Dora greift den Anfang auf. Bei Thea ist es umgekehrt: Hier bleibt der Teil, auf den bei Dorothea ohnehin die Betonung fällt.

Wann hat Dorothea Namenstag?

Der 6. Februar erinnert an Dorothea von Caesarea.

In der überlieferten Legende spielen Blumen und Früchte eine Rolle. Darum findet ihr auf Darstellungen der Heiligen oft Rosen oder einen Korb. Bei den Erzählungen über ihr Leben vermischen sich frühe Überlieferung und spätere Legende.

Bekannte Personen namens Dorothea

Die Sopranistin Dorothea Röschmann sang an der Bayerischen Staatsoper unter anderem die Zerlina in Mozarts „Don Giovanni“. Die Oper führt auch ihre späteren Auftritte als Marcellina in „Le nozze di Figaro“ auf.

Zweitnamen zu Dorothea

Dorothea Liv und Dorothea Elise

Liv folgt mit nur einer Silbe und hält die Kombination kurz. Bei Elise treffen nach dem offenen A zwei Vokale aufeinander. Sprecht die Namen zusammen aus, dann hört ihr schnell, ob euch der fließende Übergang gefällt.

Mehr Namen mit Geschichte findet ihr bei unseren alten Mädchennamen. Wie der Name in alten Quellen erscheint, könnt ihr in unserer Übersicht der mittelalterlichen Namen nachlesen.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann