Arnold – Bedeutung, Herkunft und Aussprache

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Arnold verbindet die alten Wörter für Adler und Macht. Der Jungenname hat zwei Silben und ist im deutschen Sprachraum seit Langem bekannt. Seine Kurzform Arno läuft auf ein hörbares O aus.

Herkunft Germanisch Bedeutung Adler und Macht oder Herrschaft Aussprache AR-nolt (2 Silben) Namenstag 18. Juli (Arnold von Arnoldsweiler) Formen Arno (Kurzform), Arnould (französische Form)

Was Adler und Macht miteinander zu tun haben

In Arnold stecken die germanischen Namenglieder arn für „Adler“ und walt für „Macht“ oder „Herrschaft“.

Beide Teile lassen sich als Bild verstehen. Die kirchliche Namensdeutung „wie ein Adler waltend“ bringt sie in einem Satz zusammen. Das Wort „walten“ begegnet euch im Alltag selten. In diesem Zusammenhang meint es, Macht auszuüben oder zu herrschen.

Wer die Verbindung aus Tierbild und einem alten Wort für Stärke mag, kann auch Leonhard vergleichen. Dort steht der Löwe am Anfang. Die beiden Namen teilen ihre germanischen Wurzeln und unterscheiden sich hörbar im Klang. Ein anderer zweisilbiger Name mit alter deutscher Wortgeschichte ist Meinrad. Er verbindet Kraft mit Rat.

Arnold oder Arno?

Bei Arnold liegt die Betonung auf der ersten Silbe. Am Ende klingt das D im Deutschen wie ein T.

Arno ist eine kurze Form aus derselben Namensfamilie. Das O bleibt am Schluss offen, während Arnold deutlich mit einem Konsonanten endet. Ihr könnt beide nebeneinander mit eurem Familiennamen sprechen. Gerade vor einem Nachnamen mit mehreren Konsonanten hört ihr den Unterschied sofort.

Namenstag am 18. Juli

Der 18. Juli erinnert an Arnold von Arnoldsweiler. Der Ort gehört heute zu Düren.

Die Überlieferung verbindet Arnold mit dem Hof Karls des Großen. Er soll Sänger und Harfenspieler gewesen sein. Diese Geschichte gehört zur Legende um den Heiligen. Für Familien mit Bezug zur Region ist der Name auch mit einem Ort verbunden, den sie kennen können.

Arnold auf der Leinwand

Der in Österreich geborene Schauspieler Arnold Schwarzenegger wurde unter anderem durch „Terminator“ bekannt. Er war auch Bodybuilder und später Gouverneur von Kalifornien. Sein Name ist in verschiedenen Sprachen bekannt. Die englische Aussprache kann sich dabei hörbar von der deutschen unterscheiden.

Zweitnamen für Arnold

Arnold Emil verbindet den klaren Schluss mit einem Zweitnamen, der mit einem Vokal beginnt. Bei Arnold Paul folgt ein gut hörbares P.

Wenn euch an Arnold vor allem der alte deutsche Klang gefällt, könnt ihr auch Richard anhören. Sprecht eure Favoriten mit dem Familiennamen in einem Zug, damit ihr ein Gefühl für den Übergang bekommt.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann