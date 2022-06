Drei Fragen zur Schwangerschaft

Woran erkenne ich den Unterschied von Übungswehen und Geburtswehen?

Wenn man im Freundeskreis nach dem Unterschied von sogenannten Übungswehen oder Eröffnungswehen und den Geburtswehen fragt, bekommt man oft die Antwort, dass man es sofort erkennt, wenn man es spürt. Ist es jedoch die erste Schwangerschaft, bleibt diese Antwort so lange abstrakt, bis man die Geburt vollzogen hat. Es gibt jedoch einige Anzeichen, an denen man echte Eröffnungswehen erkennen kann. Mehr dazu erfahrt ihr in unserem zugehörigen Beitrag.

Welche Faktoren gibt es für eine Risikoschwangerschaft?

Leider gibt es auch einige Umstände und Faktoren, aus denen heraus eine Schwangerschaft medizinisch als Risikoschwangerschaft eingestuft wird. In solchen Fällen sollte man tief durchatmen, jedoch nicht in Panik geraten. Denn solch eine Einstufung zur riskanten Schwangerschaft heißt erst einmal, dass man in kürzeren Abständen und insgesamt intensiver, durch diese Zeit begleitet wird. Natürlich kann es auch hier zu Schwangerschaftsbeschwerden kommen. Aber nicht zwingend öfter, als im Durchschnitt. Übliche Faktoren für eine Einstufung zur Risikoschwangerschaft sind das Alter der Mutter, eventuelle frühere Fehlgeburten, Vorerkrankungen und die Einnahme von Medikamenten. Auch eine rasche erneute Schwangerschaft nach einem Kaiserschnitt wird als Risikofaktor gewertet.

An was muss ich vor und nach der Geburt denken?

Wenn man schwanger ist, kümmert man sich natürlich in erster Linie darum, fit durch die Schwangerschaft zu kommen. Dem Baby soll es auch schon in Mamas Bauch gut gehen. Allerdings gibt es neben dem eigentlichen Schwangersein auch die Vorbereitung auf das Baby. Denn irgendwann steht die Geburt an. Es soll ja schließlich alles fertig sein, wenn das Baby da ist. An was ihr alles denken müsst, haben wir in einem Beitrag für euch zusammengefasst.