Habt ihr schon einmal mit euren Kindern den Nachthimmel beobachtet und euch gefragt, wann wohl das nächste besondere Himmelsereignis stattfindet? Der Juni 2025 hält eine wunderbare Überraschung für alle Familien bereit! Am 11. Juni 2025 um 9:43 Uhr erreicht der Vollmond eine ganz außergewöhnliche Position – so tief am Horizont, wie wir ihn seit 2007 nicht mehr gesehen haben.

Warum dieser Vollmond etwas ganz Besonderes ist

Familie bedeutet, gemeinsam besondere Momente zu erleben – und der Juni-Vollmond 2025 schenkt uns genau das! Dieser tiefste Vollmond seit 2007 wird erst 2043 wieder in dieser außergewöhnlichen Position zu sehen sein. Stellt euch vor: Eure Kinder werden dann selbst Eltern sein, wenn sich dieses Naturschauspiel wiederholt.

Der perfekte Zeitpunkt für Familien

Am 11. Juni um 9:43 Uhr MESZ erreicht unser Erdbeermond seine vollkommene Rundung. Aber keine Sorge, weil der genaue Zeitpunkt am Vormittag liegt. Ihr könnt ihn wunderbar in der Nacht vom 10. auf den 11. Juni beobachten. Auch die folgende Nacht bietet noch eine fantastische Sicht.

Kleine Randinfo: Der Erdbeermond 2025 steht im Sternzeichen Schütze – einem Feuerzeichen voller Energie und Abenteuerlust. Vielleicht spürt ihr ja als Schütze eine besondere Verbindung, wenn ihr den Mond betrachtet? Man kann ja nie wissen. 🤓🤗

Ein Naturphänomen kurz vor dem Sommer

Besonders spannend: Dieser Vollmond ist der letzte vor der Sommersonnenwende am 21. Juni. Seine geringe Höhe über dem Horizont entsteht durch ein Phänomen namens Großer Mondstillstand – ein Zyklus, der alle 18,6 Jahre auftritt.

Ungefähr so (oder noch stärker eingefärbt) könnte sich bei euch der Erdbeermond zeigen.

(Bild: © kribbox / Adobe Stock)

Hier wird es richtig spannend für Kinder: Wegen der dicken Luftschicht, durch die das Mondlicht scheinen muss, verwandelt sich der silberne Mond in ein goldenes, orangefarbenes, oder sogar rötliches Leuchten. Ein Naturschauspiel, das man in dieser Intensität nur selten zu sehen bekommt.

Geschichten, die Generationen verbinden

Der Name “Erdbeermond” erzählt eine wunderbare Geschichte, die nichts mit seiner Farbe zu tun hat. Nordamerikanische Ureinwohner, besonders die Algonquin-Stämme, nannten ihn so, weil er den Beginn der Erdbeerernte markierte. Was für eine schöne Art, die Jahreszeiten zu feiern!

Unsere europäischen Vorfahren kannten ihn allerdings als “Honigmond” oder “Metmond” (Met ist Honigwein). Denn der Juni war traditionell die Zeit der Honigernte. Einige Menschen bezeichneten ihn auch als “Rosenmond”, weil im Juni die Rosen in voller Blüte stehen. Diese Namen zeigen uns, wie Menschen schon immer den Himmel als natürlichen Kalender genutzt haben. Spannend, oder? 😊

Wie der Vollmond unser Familienleben beeinflusst

Kennt ihr diese typischen Situationen, in denen eure Kinder vor einem Vollmond besonders aufgedreht sind und das Einschlafen einfach nicht funktionieren will ? Viele Eltern berichten von genau diesen Erfahrungen – und die Wissenschaft bestätigt: Da ist tatsächlich etwas dran.

Diese kleine Maus träumt offenbar von Erdbeeren. Passenderweise ist pünktlich zum Erdbeermond auch Erdbeerzeit! 🍓 (Bild: © OleksandrZastrozhnov / Adobe Stock)

Forschungsergebnisse zeigen bemerkenswerte Zusammenhänge. Menschen schlafen in den drei bis fünf Tagen vor Vollmond durchschnittlich 20 Minuten kürzer und brauchen einige Minuten länger zum Einschlafen. Das gilt übrigens sowohl für Familien auf dem Land, als auch für Großstadtfamilien. Wissenschaftler vermuten dahinter eine antrainierte Anpassung. Unsere Vorfahren nutzten das zusätzliche Mondlicht möglicherweise für wichtige nächtliche Tätigkeiten.

Doch nicht nur der Schlaf wird beeinflusst. Viele Menschen berichten von verstärkten Emotionen während der Vollmondzeit. Vielleicht habt ihr selbst schon bemerkt, dass ihr schneller gereizt seid, oder euch unruhiger fühlt. Interessant dabei: Der Vollmond verstärkt nicht nur negative Gefühle, sondern auch positive. Wir verspüren oft das Bedürfnis, anderen Menschen näher zu sein.

Besonders faszinierend sind die Erkenntnisse zum weiblichen Zyklus. Bei Frauen unter 35 Jahren trat die Menstruation in knapp einem Viertel der erfassten Zeit synchron mit dem Voll- oder Neumond auf. Allerdings schwächt sich dieser Zusammenhang mit dem Alter (und bei stärkerer nächtlicher Belichtung durch künstliches Licht) ab. 🤷

Trotz vieler wissenschaftlicher Belege gibt es auch Studien, die keinen Zusammenhang feststellen konnten. Dr. Rahul vom psychiatrischen Dienst Graubünden meint dazu: “Der Grund für die Persistenz dieser Einstellung findet sich wahrscheinlich nicht in rationalem Denken.”

Ereignisse am Nachthimmel, die man diesen Juni gesehen haben muss Der Juni bietet einen prall gefüllten Nachthimmel – Planeten, Meteore, Sternhaufen und einen Vollmond. Egal, ob ihr früh aufsteht oder spät unterwegs seid, es gibt viel zu sehen.

Ob ihr an die Kräfte, die dem Monde zugeschrieben werden glaubt, oder nicht: Achtet vielleicht einfach mal bewusst darauf, wie sich eure Familie in den Tagen um den 11. Juni verhält. Manchmal sind es gerade diese kleinen Beobachtungen, mit denen man vermeintlich unvorhersehbare Gefühlszyklen , am Ende dann doch zuordnen kann. Wer weiß! 🤗

Der der Erdbeermond 2025 könnte durch seine besonders tiefe Position, diese möglichen Effekte noch intensiver spürbar machen.

Fragen zum Erbeermond beantwortet:

