Mina: Bedeutung, verschiedene Namenswurzeln und der Unterschied zu Minna

Mina kann eine kurze Form von Wilhelmine oder Hermine sein. Daneben gibt es eigenständige Namen mit derselben Schreibweise im Persischen und in indischen Sprachen. Für die Bedeutung lohnt sich deshalb ein Blick auf die jeweilige Herkunft.
Wenn euch Minna gefällt, könnt ihr Mina direkt danebenstellen. Das einzelne n verändert schon das Schriftbild des kurzen Namens. Weitere Anregungen für eure Auswahl findet ihr in unserem Vornamenverzeichnis von A bis Z.
Mina auf einen Blick
In Deutschland wird Mina vor allem als Mädchenname verstanden.
|Herkunft
|Unter anderem deutsche Kurzform; auch persischer und indischer Name
|Bedeutung
|Abhängig von der Herkunft; mehr dazu in den Abschnitten unten
|Silben
|2: Mi-na
|Mögliche Langformen
|Wilhelmine, Wilhelmina, Hermine
|Namenstag
|5. Juli in Norwegen
Mina als Kurzform von Wilhelmine und Hermine
Die deutsche Namensgeschichte führt besonders häufig zu diesen beiden Langformen.
Wilhelmine und Wilhelmina sind weibliche Formen von Wilhelm. In diesem Namen stecken die alten Bestandteile für „Wille“ und „Helm“, also Schutz. Hermine gehört dagegen zu Hermann und damit zur Bedeutung „Mann des Heeres“. Mina übernimmt bei dieser Herleitung die Geschichte des jeweiligen Ausgangsnamens.
Die Gesellschaft für deutsche Sprache beschreibt Mina als Kurz- oder Koseform von Namen auf -mina oder -mine. Wer heute Mina wählt, kann den kurzen Namen natürlich auch für sich allein vergeben.
Mina im Persischen und in indischen Sprachen
Außerhalb der europäischen Kurzformen hat Mina weitere eigenständige Wurzeln.
Im Persischen wird Mina mit „Glasur“ oder „Emaille“ erklärt. Emaille ist ein glasartiger Überzug, mit dem etwa Schmuck und andere Gegenstände verziert werden. Diese Namenslinie führt somit in einen ganz anderen Bedeutungsbereich als Wilhelmine.
In indischen Sprachen kann Mina auf das Sanskritwort mīna für „Fisch“ zurückgehen. Auch die Schreibweise Meena kommt vor. Die deutsche, persische und indische Erklärung gehören zu unterschiedlichen Namensgeschichten; sie lassen sich nicht zu einer gemeinsamen Übersetzung zusammenfassen.
Mina und Minna: Wie hängen die Namen zusammen?
Minna kann ebenfalls eine kurze Form von Wilhelmina sein.
Die beiden Schreibweisen können sich in ihrer Herkunft also überschneiden. Bei Mina mit einem n kommen die weiteren Namenslinien hinzu. Ihr müsst euch für einen Babynamen nicht erst auf eine Langform festlegen. Wenn ihr mit Mina jedoch bewusst an eine Wilhelmine oder Hermine in eurer Familie erinnern möchtet, lässt sich diese Verbindung schön mit dem kurzen Namen weitertragen.
Wie verbreitet ist Mina in Deutschland?
Mina wird seit der Jahrtausendwende wieder häufiger gewählt.
Die Gesellschaft für deutsche Sprache zählt ihn inzwischen zu den beliebten Mädchennamen. Knud Bielefeld schätzt für die Geburtsjahrgänge 2010 bis 2025 rund 14.800 Vergaben als ersten Vornamen. Diese Schätzung aus seiner Namenssammlung ist keine vollständige amtliche Zählung und umfasst den ganzen Zeitraum.
Eine literarische Spur von Mina
Mina ist auch eine Figur in Bram Stokers Roman „Dracula“ von 1897.
Der kurze Name war also schon lange vor den heutigen Babynamenlisten literarisch präsent. Wer sich für Namenstage interessiert, findet für Mina außerdem den 5. Juli im norwegischen Namenskalender. Auch hier zeigt sich, wie vertraut der Name in verschiedenen Ländern geworden ist.
Quellen und Datenstand
Deutsche Kurzformen, Verbreitung und Verwendung: Gesellschaft für deutsche Sprache. Kurzformen und norwegischer Namenstag: Nordic Names. Weitere Namenswurzeln und Literatur: Behind the Name zu Mina als Kurzform, indischem Mina und persischem Mina. Vergaben 2010–2025: Knud Bielefelds Babynamenverzeichnis. Recherche: 19. Oktober 2026.
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