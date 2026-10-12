Yara: Bedeutung, persische Wurzeln und die brasilianische Wassergeschichte

Yara kann zwei unterschiedliche Namensgeschichten erzählen. In der arabischen Verwendung führt eine Erklärung zum persischen Wort für Freund oder Helfer. In der Tupi-Tradition gehört Yara zu Iara und wird als „Herrin des Wassers“ gedeutet. Beide Wege passen zum gleichen Schriftbild, sind aber keine gemeinsame Übersetzung.
Vier Buchstaben reichen hier für überraschend viel Hintergrund. Auch die ähnlich klingende Form Jara kann eigene Wurzeln haben. In unserer Babynamen-Übersicht findet Ihr weitere kurze Namen.
Yara auf einen Blick
Bei Yara ist die passende Herkunft wichtiger als eine möglichst lange Liste schöner Bedeutungen.
|Verwendung
|Mädchenname
|Arabische Namenslinie
|Persisches yār: Freund, Helfer
|Tupi-Namenslinie
|Variante von Iara: Herrin des Wassers
|Verwandte Form im Tupi
|Iara, Uiara
|Deutsche Leseweise
|Ungefähr JA-ra
|Schreibweise
|Yara; Jara kann anders hergeleitet sein
Freundschaft und ein persisches Wort
Die arabische Form hat nach dem Namenlexikon eine persische Wortgrundlage.
Behind the Name verbindet Yara mit yār, Freund oder Helfer. Für einen Mädchennamen lässt sich das sinngemäß als „Freundin“ wiedergeben. Die Zuordnung erklärt zugleich, warum Sprachgebrauch und ältere Wortherkunft bei einem Namen verschieden sein können.
In anderen deutschen Namensübersichten findet Ihr daneben „Mut“ und „Kraft“. Diese Angaben werden nicht überall gleich hergeleitet. Wer einen konkreten sprachlichen Bezug festhalten möchte, sollte deshalb nicht alle Deutungen zu einer vermeintlich sicheren Gesamtbedeutung verbinden.
Yara und die Herrin des Wassers
In Brasilien begegnet eine eigenständige Herkunft aus dem Tupi.
Yara wird als Variante von Iara geführt. Die Erklärung verbindet die Wörter für Wasser und Herrin. Iara ist außerdem eine Wasserfigur der brasilianischen Erzähltradition. Das bietet einen kulturellen Bezug, gehört aber nicht zur persisch-arabischen Namenslinie.
Für ein Namensalbum könnt Ihr die beiden Möglichkeiten nebeneinander notieren. Erst eine familiäre oder bewusst gewählte sprachliche Verbindung entscheidet, welche Geschichte Ihr persönlich mit Yara verbinden möchtet. Der Klang allein verrät diese Entscheidung nicht.
Kurzer Rufname mit wachsender Vertrautheit
Die Schreibweise Yara ist auch in Deutschland dokumentiert.
Knud Bielefelds Sammlung nennt für 2010 bis 2025 ungefähr 3.900 Vergaben als ersten Vornamen. Die Zahl ist eine Auswertung seiner erfassten Geburtsmeldungen und keine vollständige amtliche Statistik. Sie bezieht sich ausdrücklich auf Yara, nicht auf sämtliche ähnlich klingenden Formen.
Yara lässt sich im Deutschen ungefähr JA-ra sprechen. Eine zusätzliche Kurzform braucht der Name kaum. Beim Vergleich mit Jara könnt Ihr daher zuerst auf die gewünschte Schreibweise schauen und anschließend auf die Herkunft: Ähnlicher Klang bedeutet hier nicht automatisch dieselbe Namensgeschichte.
Quellen und Datenstand
- Behind the Name: arabische Yara mit persischem Wortbezug
- Behind the Name: Iara und die Tupi-Namenslinie
- Knud Bielefeld: unterschiedliche Erklärungen zu Yara
- Knud Bielefeld: Yara, Jahrgänge 2010 bis 2025
Quellen geprüft am 12. Oktober 2026. Angaben zur Verbreitung beziehen sich auf den jeweils genannten Zeitraum.
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