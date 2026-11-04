Sidra: Bedeutung, Herkunft und der Baum hinter dem Namen

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Sidra verbindet einen kurzen, weichen Klang mit einem besonderen Naturbild: dem Sidrbaum. Für viele muslimische Familien gehört zu diesem Mädchennamen auch die Erinnerung an einen Baum, der im Koran erwähnt wird.

Sidra auf einen Blick

Verwendung Mädchenname Herkunft Arabisch Bedeutung Sidrbaum; mit dem Himmelsbaum verbunden Namenstag Kein fest belegter Namenstag

Was der Baum im Namen Sidra bedeutet

Sidra lässt sich aus dem Arabischen als „Sidrbaum“ erklären.

Der Sidrbaum gehört zur Gattung der Jujuben. In der islamischen Überlieferung begegnet er als Sidrat al-Muntaha, als Baum an der äußersten Grenze. Darauf beziehen sich freie Namensdeutungen wie „Himmelsbaum“. Im Koran findet ihr den Bezug in Sure 53, Vers 14.

Aussprache und Schreibweise von Sidra

Als deutsche Lesehilfe passt „SID-ra“, mit zwei Silben.

Das D und das R folgen unmittelbar aufeinander; zwischen ihnen wird kein zusätzliches E gesprochen.

Kosenamen und verwandte Formen Sidrah ist eine verwandte Schreibweise. Sidi oder Sisi wären persönliche Kosenamen, wenn ihr euren eigenen kleinen Rufnamen mögt. Sidra ist aber schon so kurz, dass ihr ihn auch gut unverändert rufen könnt.

Welche Namen passen zu Sidra?

Wenn euch Sidra gefällt, könnt ihr auch diese Namen vergleichen.

Sira klingt ähnlich und kommt ohne das D in der Mitte aus. Zara hat ebenfalls zwei Silben und die Endung RA. Lina ist eine weichere Alternative mit derselben Silbenzahl.

Ideen für einen Zweitnamen Diese Kombinationen haben wir für euch zusammengestellt: Sidra Marie: Bei Marie liegt die Betonung am Ende; so verlagert sich nach SID-ra der Akzent.

Bei Marie liegt die Betonung am Ende; so verlagert sich nach SID-ra der Akzent. Sidra Josephine: Der längere zweite Name bringt einen deutlichen Rhythmuswechsel.

Der längere zweite Name bringt einen deutlichen Rhythmuswechsel. Sidra Noor: Die einsilbige Ergänzung hält die Kombination knapp. Sprecht eure Favoriten auch mit dem Familiennamen aus. So hört ihr, welcher Rhythmus euch als Ganzes gefällt.

Wann hat Sidra Namenstag?

Für Sidra ist kein allgemein etablierter christlicher Namenstag belegt.

Bekannte Personen mit dem Namen Sidra

Sidra Bell ist eine US-amerikanische Choreografin. Sie gründete Sidra Bell Dance New York und entwickelte unter anderem Choreografien für das New York City Ballet.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann