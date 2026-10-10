Gesa: Bedeutung, friesische Herkunft und die Verbindung zu Gertrud

Gesa sieht auf den ersten Blick ganz anders aus als Gertrud – gehört aber zu derselben Namensgeschichte. Die kurze Form kommt aus dem Niederdeutschen und Friesischen. Über den längeren Ursprungsnamen führt ihre Bedeutung zu den alten Wörtern für Speer und Stärke.
Wenn Ihr Namen aus der norddeutschen Namenswelt mögt, könnt Ihr auch Frieda kennenlernen. Noch mehr Auswahl findet Ihr in unserer Babynamenliste von A bis Z.
Gesa auf einen Blick
Der kurze Name Gesa hat einen deutlich längeren Verwandten.
|Herkunft
|Niederdeutsche und friesische Kurzform
|Verbindung
|Besonders zu Gertrud; auch zu anderen alten Namen mit Ger-
|Bedeutung
|Über Gertrud: „Speer“ und „Kraft“ beziehungsweise „Stärke“
|Verwendung
|Weiblicher Vorname
|Verwandte Formen
|Gese, Geeske, Geske, Geska und Gesche
|Vergabe in Deutschland
|Ungefähr 900 erste Vornamen, Geburtsjahrgänge 2010–2025 nach Knud Bielefeld
Wie hängen Gesa und Gertrud zusammen?
Die kurze Form entstand in der niederdeutschen und friesischen Namenswelt.
Gertrud enthält zwei alte deutsche Namensbestandteile: „ger“ für Speer und einen zweiten Bestandteil, der mit Kraft oder Stärke erklärt wird. Gesa wird besonders mit diesem längeren Namen verbunden. Bei kurzen Rufnamen können sich die Laute im Lauf der Zeit so verändern, dass die Verbindung nicht mehr sofort ins Auge fällt. Daneben nennt das Namenslexikon Nordic Names eine Verbindung zu alten Namen mit Gis-, wie Gisela. Dieser Bestandteil bezeichnet ein Pfand beziehungsweise eine Geisel. Für Gesa wird meist die Gertrud-Erklärung genannt; sie ist aber nicht die einzige beschriebene Herkunft.
Der Speer-Bestandteil begegnet auch beim Jungennamen Gero. Gesa ist deshalb aber nicht einfach dessen weibliche Form. Beide gehören zu einer größeren Gruppe alter Namen, und für Gesa ist vor allem die Verbindung zu Gertrud wichtig.
Gesa, Gesche und Geeske
Die verwandten Formen zeigen, wie vielfältig kurze Rufnamen sein können.
Neben Gesa findet Ihr etwa Gese, Geske, Geeske, Geska und Gesche. Die Endungen unterscheiden sich, der kurze Namensanfang bleibt erkennbar. Diese Formen gehören zum selben Namenskreis, haben aber jeweils einen eigenen Klang.
Heute kann Gesa selbstständig als Vorname vergeben werden. Eine Gesa muss also nicht offiziell Gertrud heißen. Die längere Form erklärt den Ursprung; sie ist keine Voraussetzung dafür, den kurzen Namen zu wählen.
Wie verbreitet ist Gesa?
Gesa ist in Deutschland ein eher seltener Mädchenname.
Knud Bielefeld nennt für die Geburtsjahrgänge 2010 bis 2025 ungefähr 900 Vergaben als ersten Vornamen. Seine Namenssammlung erfasst Gesa als eigene Schreibweise. Die Zahl ist eine Schätzung, keine vollständige amtliche Zählung.
Auf seiner Herkunftsseite beschreibt er Niedersachsen als besonders wichtiges Verbreitungsgebiet. Das passt zum niederdeutschen Bezug des Namens. Eine regionale Häufung bedeutet allerdings nicht, dass der Name nur in dieser Region vorkommt.
Eine Gesa aus der Leichtathletik
Gesa Felicitas Krause machte den Namen im Sport bekannt.
Die deutsche Läuferin ist auf 3.000 Meter Hindernis spezialisiert. Zu dieser Disziplin gehören feste Hindernisse und ein Wassergraben; sie unterscheidet sich dadurch deutlich von einem gewöhnlichen langen Lauf auf der Bahn.
In ihrem Namen begegnen sich zwei sehr verschiedene Herkunftsgeschichten. Gesa führt zu alten deutschen Namen, Felicitas zum lateinischen Wortfeld des Glücks. Wer Namen gern in Kombination betrachtet, findet hier ein bekanntes Beispiel mit zwei eigenständigen Bedeutungen.
Quellen und Datenstand
- Nordic Names: niederdeutsche und friesische Kurzform, besonders von Gertrud
- Knud Bielefeld: Namensbestandteile, Varianten und regionale Verbreitung
- Knud Bielefeld: ungefähr 900 erste Vornamen, Geburtsjahrgänge 2010–2025
- Deutscher Leichtathletik-Verband: Gesa Felicitas Krause und 3.000 Meter Hindernis
Quellen abgerufen am 10. Oktober 2026. Vergabezahlen beziehen sich auf die jeweils genannte Auswertung und deren Erhebungszeitraum.
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