Mona: Bedeutung, verschiedene Namenswurzeln und Mona Lisa

Mona kann eine Kurzform von Monika oder Ramona sein. Als irischer Name wird sie mit „edel“ verbunden, als arabischer Name mit „Wünsche“ oder „Sehnsüchte“. Die vier Buchstaben erzählen also je nach Herkunft eine andere Geschichte.
Auch Ramona gehört zur Familie von Ramon. Wenn euch dieser Namensklang gefällt, könnt ihr die kurzen und längeren Formen nebeneinander ansehen. Weitere Anregungen findet ihr in unserer Vornamen-Liste von A bis Z.
Mona auf einen Blick
Eine einzige Übersetzung wird den verschiedenen Namenswurzeln nicht gerecht.
|Verwendung
|Mädchenname
|Herkunft
|Unter anderem europäische Kurzform, irisch und arabisch
|Bedeutung
|Je nach Herkunft: etwa edel oder Wünsche; bei Kurzformen abhängig vom Ausgangsnamen
|Silben
|2: Mo-na
|Mögliche Langformen
|Monika, Ramona, Simone
|Verwandte Schreibweisen
|Monna, Moona; arabisch auch Muna oder Mouna
|Namenstag
|4. Mai in Schweden und Norwegen
Mona als Kurzform
Besonders bekannt ist die Verbindung zu Monika und Namen auf -mona oder -mone.
In Skandinavien ist Mona als Kurzform von Monika verbreitet. Die Bedeutung von Monika ist nicht sicher geklärt. Häufige Erklärungen wie „die Einzige“ oder „die Ratgeberin“ beruhen auf späteren Verbindungen mit griechischen beziehungsweise lateinischen Wörtern.
Bei Ramona führt der Weg dagegen über Ramon zur germanischen Namensfamilie um Raimund. Dort stecken die Bestandteile für „Rat“ und „Schutz“ im Namen. Auch Simone kann zu Mona verkürzt werden. Heute lässt sich Mona selbstverständlich als eigener Vorname vergeben.
Die irische und die arabische Mona
Diese beiden Namenslinien sind unabhängig von den europäischen Kurzformen.
Die irische Mona ist eine an das Englische angepasste Form von Muadhnait. Dahinter steht ein altes irisches Wort für „edel“ oder „gut“, verbunden mit einer Verkleinerungsendung. Sinngemäß lässt sich diese Namensgeschichte als „die kleine Edle“ erklären.
Die arabische Mona ist eine Schreibweise des Namens Muna. Er bedeutet „Wünsche“ oder „Sehnsüchte“. Auch Mouna kommt als Umschrift vor. Diese Bedeutung gehört zur arabischen Herkunft und lässt sich nicht automatisch auf eine Mona übertragen, die nach einer Monika benannt wurde.
Was hat Mona mit der Mona Lisa zu tun?
Im Titel von Leonardos Gemälde ist Mona ursprünglich eine Anrede.
Das Wort geht hier auf eine verkürzte Form von ma donna zurück, etwa „meine Dame“. Lisa ist der Vorname. Das berühmte Bild kann natürlich selbst zur Wahl des Namens Mona anregen; es liefert aber keine gemeinsame Herkunft für alle Monas.
Mona in Deutschland
Der Name war bereits vor der heutigen Vorliebe für kurze Vornamen bekannt.
In einigen Jahren der 1980er und 1990er gehörte Mona in Deutschland zu den 100 häufigsten Mädchennamen. Für die Geburtsjahrgänge 2010 bis 2025 schätzt Knud Bielefeld rund 6.300 Vergaben als ersten Vornamen. Die Zahl stammt aus seiner Namenssammlung, ist keine vollständige amtliche Zählung und umfasst den gesamten Zeitraum.
Quellen und Datenstand
Kurzformen, nordische Schreibweisen und Namenstag: Nordic Names. Namenslinien: Behind the Name zu Monica, Mona und Mona Lisa, Muadhnait, Muna sowie Ramona und Raymond. Deutsche Verbreitung: Bielefelds Namenslexikon und Babynamenverzeichnis. Recherche: 19. Oktober 2026.
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