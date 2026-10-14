Lana: Bedeutung, Herkunft und die zwei Wege des Namens

Lana ist kurz, weich und in vielen Sprachen gut auszusprechen. Ihre Herkunft lässt sich aber nicht auf eine einzige Geschichte reduzieren. In slawischen Sprachen kann Lana eine Kurzform von Svetlana sein. Im Englischen ist sie auch als Kurzform von Alana bekannt. Nur die erste dieser Linien führt zur Bedeutung „Licht“.
Wenn ihr einen kurzen Mädchennamen für euer Baby sucht, probiert Lana einmal zusammen mit eurem Nachnamen aus. Weitere Ideen und Kombinationen findet ihr in unserem Vornamen-Verzeichnis.
Lana auf einen Blick
Die zwei Silben sind leicht zu hören. Bei der Bedeutung kommt es darauf an, welcher längere Name dahintersteht.
|Geschlecht
|Mädchenname
|Herkunft
|Kurzform von Svetlana oder Alana; auch eigenständig gebräuchlich
|Bedeutung
|Über Svetlana Bezug zu „Licht“; für die Alana-Linie keine einheitliche Lichtbedeutung
|Aussprache
|Im Deutschen LA-na, zwei Silben
|Schreibweise
|Lana, mit einem n
|Vergabe
|Rund 7.200 erste Vornamen in Deutschland von 2010 bis 2025
Was bedeutet Lana?
Eine feste Übersetzung für jede Lana gibt es nicht. Der Lichtbezug gehört zur slawischen Namenslinie.
Svetlana geht auf das russische Wort svet zurück, das „Licht“ und „Welt“ bedeuten kann. Lana wird in mehreren slawischen Sprachen als kurze Form dieses Namens verwendet. Wer diese Herkunft für Lana wählt, kann den Namen mit „Licht“ verbinden.
Eine zweite Erklärung beginnt bei Alana. In der englischen Verwendung kann Lana dessen Kurzform sein. Alana ist wiederum eine weibliche Form von Alan. Die ursprüngliche Bedeutung von Alan wird unterschiedlich erklärt und ist nicht sicher mit „Licht“ gleichzusetzen. Eine schöne Übersetzung sollte also nicht die offene Herkunft verdecken.
Ist Lana nur ein Spitzname?
Lana kann aus einem längeren Namen entstehen und zugleich als eigenständiger Vorname verwendet werden.
Viele kurze Namen haben beide Rollen. Eine Svetlana kann von ihrer Familie Lana genannt werden; andere Mädchen heißen von Anfang an einfach Lana. Als Rufname braucht die kurze Form keinen weiteren Bestandteil, um vollständig zu wirken.
Das kann für euch praktisch sein, wenn ihr einen Namen mit wenigen Buchstaben mögt. Falls ihr einen längeren Zweitnamen plant, lässt sich der Rhythmus gut ausprobieren: Lana plus Nachname und dann Lana mit dem möglichen zweiten Vornamen. Entscheidend ist, wie es sich für eure Familie anfühlt.
Lana, Lena und Lina: ähnlich im Klang
Die drei Namen teilen den Anfangs- und Endklang, stammen aber nicht automatisch aus derselben Namenslinie.
Lena kann unter anderem eine Kurzform von Helena oder Magdalena sein. Lina wird aus verschiedenen längeren Namen gebildet. Lana hat die belegten Wege über Svetlana und Alana. Wenn euch gerade eine Bedeutung gefällt, solltet ihr daher die konkrete Form prüfen und nicht von Lena oder Lina auf Lana schließen.
Im Deutschen liegt die Betonung bei Lana meist auf der ersten Silbe. Der offene A-Laut macht den Namen klar hörbar. Auch für jüngere Kinder ist er leicht auszusprechen, ohne dass ihr daraus eine Regel für eure Entscheidung machen müsst.
Wie häufig wird Lana vergeben?
Lana ist in Deutschland bekannt, aber weit von den häufigsten Mädchennamen entfernt.
Knud Bielefeld zählt für die Geburtsjahrgänge 2010 bis 2025 ungefähr 7.200 Vergaben als ersten Vornamen. Die Schreibweise Lana wird dabei für sich betrachtet. Ähnlich klingende Namen sind nicht in dieser Zahl enthalten.
Die Auswertung beruht auf gesammelten Geburtsmeldungen und ist keine amtliche Vollerhebung. Wenn euch die aktuelle Häufigkeit wichtig ist, vergleicht deshalb immer dieselbe Schreibweise und achtet auf den betrachteten Zeitraum.
Eine bekannte Lana aus Hollywood
Die Schauspielerin Lana Turner machte den Namen im englischsprachigen Raum besonders sichtbar.
Sie wurde 1921 als Julia Jean Turner geboren und trug Lana als Künstlernamen. Ihr Beispiel zeigt, wie eine kurze Namensform ein eigenes öffentliches Leben entwickeln kann. Für die Herkunft eurer eigenen Lana ist ein solcher Kulturbezug natürlich nur eine mögliche Ergänzung.
Wenn ihr lieber eine persönliche Bedeutung wählt, könnt ihr die Lichtlinie über Svetlana oder die familiäre Verbindung zu Alana erzählen. Auch ohne feste Übersetzung ist Lana ein vollständiger Name mit zwei gut belegten Wegen.
Quellen und Datenstand
- Behind the Name: Lana und ihre Kurzformen
- Behind the Name: Svetlana und der Lichtbezug
- Behind the Name: Alana als weitere Namenslinie
- Beliebte Vornamen: Lana, Vergaben 2010 bis 2025
Quellen geprüft am 14. Oktober 2026. Vergabezahlen beziehen sich auf erste Vornamen und sind Schätzungen.
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