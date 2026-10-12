Uma: Bedeutung und Herkunft des Vornamens

Uma ist ein Mädchenname mit Wurzeln im Sanskrit und ein Name der hinduistischen Göttin Parvati. Eine sprachliche Erklärung verbindet Uma mit „Flachs“. Daneben gibt es eine religiöse Erzählung, die den Namen anders deutet.
Bei Uma treffen ein sehr kurzer Klang und eine lange religiöse Geschichte aufeinander. Die gelegentliche Übersetzung „Göttin“ beschreibt vor allem, wer diesen Namen trägt; sie ist nicht die einzige Erklärung für das Wort selbst. Weitere Ideen findet Ihr in unserer Babynamen-Liste von A bis Z.
Uma auf einen Blick
Die Verbindung zu Parvati ist gut belegt. Wortbedeutung und religiöse Namensgeschichte sollte man bei Uma auseinanderhalten.
|Herkunft
|Sanskrit; indischer Sprach- und Kulturraum
|Verwendung
|Mädchenname
|Sprachliche Deutung
|Flachs
|Religiöser Bezug
|Name der Göttin Parvati
|Originalschrift
|उमा
|Länge
|Drei Buchstaben
Uma und die Göttin Parvati
Der Name gehört zur hinduistischen Überlieferung.
Behind the Name führt Uma als weiteren Namen von Parvati. Das Sanskrit-Wörterbuch im Wiktionary verzeichnet ebenfalls die Verbindung zu dieser Göttin. Wer Uma mit „Göttin“ erklärt, beschreibt damit den religiösen Bezug. Als direkte Wortübersetzung ist diese Erklärung zu knapp.
Der Name wird in mehreren indischen Sprachen verwendet. Seine Herkunft lässt sich deshalb nicht auf eine moderne internationale Namensmode reduzieren. Für Familien mit einem Bezug zum Hinduismus kann die religiöse Geschichte besonders wichtig sein; andere Eltern entscheiden sich eher wegen des kurzen Klangs für Uma.
Warum es verschiedene Bedeutungen gibt
Eine Worterklärung und eine Erzählung können nebeneinanderstehen.
Das Namenslexikon nennt „Flachs“ als Sanskrit-Bedeutung. Zusätzlich beschreibt es eine Überlieferung, nach der der Name aus einem Ausruf der Mutter Parvatis entstanden sein soll. Sinngemäß bittet sie ihre Tochter darin, auf strenge Askese zu verzichten, also auf ein besonders enthaltsames religiöses Leben.
Diese Erzählung ist keine sichere sprachliche Zerlegung, die Ihr einfach als moderne Übersetzung verwenden könnt. Für einen Steckbrief ist die Formulierung „Name der Göttin Parvati; auch mit Flachs erklärt“ genauer. Sie bewahrt den kulturellen Zusammenhang, ohne die unterschiedlichen Erklärungen zu vermischen.
Ein kurzer Name mit eigenem Klang
Uma lässt sich ohne Abkürzung gut im Alltag verwenden.
U-ma ist eine naheliegende deutsche Leseweise. Bei einer Familie mit mehreren Sprachen lohnt es sich, zusätzlich die jeweils vertraute Aussprache zu hören. Die drei Buchstaben bleiben übersichtlich; der Name klingt aber anders als ähnlich geschriebene Formen wie Ume oder Umay.
Wenn Ihr zwischen Uma und einer längeren Form wie Umika schwankt, entscheidet nicht nur nach der Zahl der Buchstaben. Prüft auch, welche Herkunft Ihr mit dem Namen verbinden möchtet. Eine ähnliche Schreibweise beweist noch keine gemeinsame Bedeutung. Auf Eurer Favoritenliste könnt Ihr deshalb neben dem Klang kurz den kulturellen Bezug notieren.
Quellen und Datenstand
Quellen geprüft am 12. Oktober 2026. Unterschiedliche Herleitungen werden im Text getrennt eingeordnet.
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