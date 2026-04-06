Manche Namen waren lange einfach… weg. Zu alt, zu streng, zu sehr „von früher“. Und plötzlich merkt man: Genau diese Namen haben etwas, das vielen modernen fehlt – Charakter, Tiefe und eine ganz eigene Wärme.

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Wenn du also auf der Suche nach einem außergewöhnlichen, aber zeitlosen Mädchennamen bist, dann lohnt sich ein Blick zurück. Diese 10 Namen stammen aus Omas Zeiten – und könnten heute schöner kaum sein.

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Mathilde Bild: © Torsten Esser Mathilde ist ein echter Klassiker mit tiefen Wurzeln im Althochdeutschen. Der Name setzt sich aus „maht“ (Macht, Stärke) und „hiltja“ (Kampf) zusammen und bedeutet so viel wie: „die mächtige Kämpferin“. Schon im Mittelalter war Mathilde in adligen Kreisen weit verbreitet – unter anderem durch Königinnen und Fürstinnen in Deutschland, Frankreich und England. Seine Hochphase erlebte der Name im deutschsprachigen Raum, vor allem im 19. Jahrhundert, bis in die frühen 1900er-Jahre hinein. Danach verschwand er zunehmend aus den Geburtsregistern, weil er vielen zu streng oder altmodisch erschien. Heute erlebt Mathilde – auch international als „Mathilda“ – langsam ein Comeback, besonders bei Eltern, die klassische Namen mit Geschichte suchen. Mädchen mit dem Anfangsbuchstaben M könnten diesen wunderschönen Anhänger toll finden . (🛒) Der Name ist: Stark, elegant und mit einer ziemlich coolen historischen Tiefe.

Lieselotte Bild: © Torsten Esser Lieselotte ist ein typischer Doppelname, wie er vor allem im 19. und frühen 20. Jahrhundert beliebt war. Er setzt sich aus „Liese“ (Kurzform von Elisabeth, hebräisch: „Gott ist Fülle“) und „Lotte“ (Kurzform von Charlotte, althochdeutsch: „die Freie“) zusammen. Der Name war besonders in Deutschland, Österreich und der Schweiz verbreitet – häufig in bürgerlichen Familien, aber auch im Adel. Gerade zwischen 1900 und 1930 gehörte Lieselotte zu den Namen, die man regelmäßig auf Klassenlisten fand. Danach verschwand er fast vollständig. Heute wirkt Lieselotte wie ein kleiner Schatz aus der Vergangenheit: nostalgisch, verspielt und gleichzeitig überraschend vielseitig, durch seine vielen Spitznamen. Ein schicker L-Anhänger für alle Mädchen (🛒) mit diesem Anfangsbuchstaben. Dieser Name ist: Warm, charmant und mit einem Hauch von Kinderbuch-Romantik.

Hermine Bild: © Torsten Esser Hermine ist die weibliche Form von Hermann und stammt ebenfalls aus dem Althochdeutschen. „heri“ (Heer) und „man“ (Mann), ergeben zusammen Bedeutungen wie „Kriegerin“ oder „Beschützerin“. Der Name war besonders im 18. und 19. Jahrhundert in Mitteleuropa verbreitet. Vor allem in Deutschland und Österreich. Er galt lange als gebildet und bürgerlich – ein Name, der Seriosität und Stärke ausstrahlt. Nach dem Zweiten Weltkrieg verschwand Hermine zunehmend aus den Geburtsstatistiken. Erst durch moderne Popkultur – allen voran die heldenhafte Figur Hermine Granger, bekam der Name wieder neue Aufmerksamkeit. Alle Mädchen mit dem Buchstaben-B (🛒) könnten diesen schicken Anhänger toll finden. Der Name wirkt: Klug, ruhig und mit einer fast magischen Ausstrahlung.

Luise Bild: © Torsten Esser Luise ist die weibliche Form von Ludwig und hat ihre Wurzeln im Althochdeutschen („hlut“ = laut, berühmt + „wig“ = Kampf). Die Bedeutung: „die berühmte Kämpferin“. Besonders populär war Luise im 18. und 19. Jahrhundert. Nicht zuletzt durch Königin Luise von Mecklenburg-Strelitz, die bis heute als eine der beliebtesten historischen Persönlichkeiten Deutschlands gilt. Ihr Einfluss machte den Namen über Generationen hinweg zu einem echten Klassiker. Im Gegensatz zu vielen anderen alten Namen, ist Luise nie ganz verschwunden. Er blieb immer irgendwie präsent – mal häufiger, mal seltener – und erlebt seit einigen Jahren wieder steigende Beliebtheit. Vor allem in Deutschland und Skandinavien. Dieser L-Anhänger mit funkelnden Steinen und Schmetterlingen (🛒) ist ein tolles Geschenk für Mädchen. Unser Gefühl: Zeitlos, stilvoll und angenehm unaufgeregt.

Friedlinde Bild: © Torsten Esser Friedlinde ist ein klassischer altdeutscher Doppelname, der sich aus „fridu“ (Frieden, Schutz) und „lind“ (sanft, weich, mild) zusammensetzt. Die Bedeutung lässt sich als „die sanft Friedliche“ oder „die schützende Milde“ interpretieren. Solche Namen waren besonders im frühen 20. Jahrhundert verbreitet, vor allem in ländlichen Regionen Deutschlands. Zwischen etwa 1900 und 1940 tauchte Friedlinde regelmäßig in Geburtsregistern auf, verschwand danach jedoch fast vollständig. Heute gehört der Name zu den seltenen Fundstücken aus dieser Zeit. Gerade deshalb wirkt er wieder spannend – er hebt sich deutlich ab, ohne kompliziert zu sein. So schick kann ein F als Anhänger für Mädchen (🛒) wirken. Unser Gefühl: Ruhig, warm und überraschend modern im Klang.

Adelheid Bild: © Torsten Esser Adelheid gehört zu den ganz alten germanischen Namen. Er setzt sich aus „adal“ (edel) und „heit“ (Wesen, Art) zusammen – also „die Edle“ oder „von edlem Wesen“. Der Name war schon im Frühmittelalter verbreitet und wurde durch mehrere Heilige und Adelige bekannt. Besonders im süddeutschen Raum, in Österreich und der Schweiz, war Adelheid über Jahrhunderte hinweg absolut präsent. Im 19. Jahrhundert gab es eine neue Hochphase, bevor er im 20. Jahrhundert mehr und mehr verschwand. Die Kurzform „Heidi“ ist bis heute wesentlich bekannter. Ihr erinnert euch? Die Heidi, die wir alle als Kind geliebt haben, hieß eigentlich Adelheid. Ausgerechnet Adelheid!: Start der neuen Kinderbuchreihe von Bestsellerautorin Sabine Ludwig (Die Ausgerechnet-Adelheid!-Reihe, Band 1) Dieser Name ist absolut: Traditionsreich, stark und gleichzeitig erstaunlich herzlich.

Alwine Bild: © Torsten Esser Alwine ist ein seltener, aber historisch gewachsener Name, germanischen Ursprungs. Er leitet sich von „Alwin“ ab, wobei „alb“ (Naturgeist, Elf) und „wini“ (Freund) enthalten sind. Die Bedeutung wird oft als „Freundin der Elfen“ oder „edle Freundin“ interpretiert. Der Name war nie ein Massenphänomen, tauchte aber vor allem im 19. und frühen 20. Jahrhundert in Deutschland auf. Gerade in nord- und ostdeutschen Regionen findet man ihn häufiger in alten Kirchenbüchern. Heute ist Alwine extrem selten – genau das macht ihn so interessant für Eltern, die etwas wirklich Besonderes suchen. Unser Gefühl: Zart, geheimnisvoll und ein echter Geheimtipp.

Annelore Bild: © Torsten Esser Annelore ist ein typischer Doppelname des 20. Jahrhunderts, der besonders zwischen 1920 und 1950 beliebt war. Er kombiniert „Anna“ (hebräisch: „Gnade“) mit „Eleonore“, dessen Herkunft vermutlich im Altprovenzalischen oder Griechischen liegt. Der Name war vor allem in Deutschland verbreitet und gehörte zu den klassischen Vornamen der Nachkriegsgeneration. Danach verlor er deutlich an Beliebtheit und gilt heute als typisch für die Großeltern-Generation. Durch seine vertrauten Bestandteile wirkt Annelore jedoch sofort zugänglich – und gleichzeitig individuell. Unser Gefühl: Herzlich, bodenständig und wunderbar zeitlos.

Ottilie Bild: © Torsten Esser Ottilie ist die weibliche Form von Otto und stammt aus dem Althochdeutschen („ot“ = Besitz, Reichtum). Der Name wurde besonders durch die Heilige Ottilie bekannt, die als Schutzpatronin des Elsass gilt. Seine Verbreitung konzentrierte sich historisch vor allem auf Süddeutschland und das Elsass. Im 18. und 19. Jahrhundert war Ottilie dort ein durchaus gängiger Name, verschwand aber später fast vollständig. In den letzten Jahren taucht Ottilie wieder häufiger auf – vor allem bei Eltern, die klassische, aber nicht alltägliche Namen suchen. Unser Gefühl: Charmant, verspielt und absolut im Kommen.

Henriette Bild: © Torsten Esser Henriette ist die weibliche Form von Heinrich und bedeutet „Herrscherin des Hauses“. Der Name hat seine Wurzeln im Althochdeutschen und war besonders im Adel und gehobenen Bürgertum verbreitet. Im 18. und 19. Jahrhundert war Henriette in vielen europäischen Ländern populär – nicht nur in Deutschland, sondern auch in Frankreich und Skandinavien. Danach verlor er an Bedeutung, blieb aber immer ein Name mit einem gewissen Anspruch. Heute wird Henriette wiederentdeckt – oft wegen seiner eleganten Ausstrahlung und der modernen Spitznamen wie Henri oder Etta. Henriette Huckepack – Gut geschraubt ist besser als schief gehext: Kleine Hexe mit Eichhörnchen und Werkzeugkoffer – lustiges Kinderbuch für Mädchen und Jungen ab 7 Jahre Unser Gefühl: Edel, klassisch und überraschend vielseitig.

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