Ole: Bedeutung, nordische Herkunft und Namenstag

Bild: © 1-2-family.de

Noch auf Namenssuche? Entdeckt weitere Vornamen nach Geschlecht und Anfangsbuchstaben. Zum Vornamenverzeichnis

Ole braucht nur drei Buchstaben und hat trotzdem eine lange Namensgeschichte. Die skandinavische Form ist mit Olaf verwandt und erzählt von Vorfahren und Nachkommen. Sein offener, zweisilbiger Klang macht ihn auch für längere Namenskombinationen interessant.

Ole auf einen Blick

Verwendung Jungenname Herkunft skandinavisch; altnordische Wurzeln Bedeutung Nachkomme des Vorfahren; Erbe der Ahnen Namenstag 29. Juli im norwegischen Kalender

Was Ole mit Olaf verbindet

Ole ist eine skandinavische Kurzform aus der Namensfamilie von Olaf.

Der ältere altnordische Name setzt sich aus Bestandteilen für einen Vorfahren und einen Nachkommen oder Erben zusammen. Daraus ergeben sich Erklärungen wie „Nachkomme des Vorfahren“ oder „Erbe der Ahnen“. Hinter dem kurzen Ole steht also ein Gedanke an die Verbindung zwischen den Generationen.

Besonders in Dänemark und Norwegen ist Ole eine vertraute Namensform. Mit Olaf oder Olav teilt er seine Wurzeln; die kürzere Schreibweise hat sich längst als eigener Vorname etabliert.

Aussprache und Schreibweise von Ole

Im Deutschen wird Ole gewöhnlich OH-le gesprochen, mit Betonung auf dem O.

Beide Silben sind hörbar. Das Schluss-E klingt unbetont und kurz. Ein Akzent ist für diese skandinavische Form nicht nötig; Olé wäre eine andere Schreibweise und würde eine andere Betonung nahelegen.

Kosenamen und verwandte Formen Olaf und Olav sind längere verwandte Formen. Olof und Olle begegnen euch ebenfalls in der nordischen Namensfamilie. Als persönliche Kosenamen sind etwa Oli oder Olli denkbar; Ole selbst ist allerdings bereits sehr kurz.

Welche Namen passen zu Ole?

Wenn euch Ole gefällt, könnten auch diese Namen auf eure Liste passen.

Oskar bietet einen weiteren im Norden vertrauten Anfang mit O. Lasse hat ebenfalls zwei Silben und einen skandinavischen Hintergrund.

Ideen für einen Zweitnamen Diese Kombinationen haben wir für euch zusammengestellt: Ole Frederik: Der längere zweite Name setzt den nordischen Klang fort.

Der längere zweite Name setzt den nordischen Klang fort. Ole Jonathan: Das J sorgt für einen gut hörbaren Übergang.

Das J sorgt für einen gut hörbaren Übergang. Ole Maximilian: Ein kurzer Rufname steht hier neben einer besonders langen zweiten Form. Sprecht eure Favoriten auch mit dem Familiennamen aus. So hört ihr, welche Verbindung euch als Ganzes gefällt.

Wann hat Ole Namenstag?

Am 29. Juli ist in Norwegen Namenstag für Ole.

Das Datum gehört zum Gedenken an den heiligen König Olav, der auch für die verwandten Namensformen wichtig ist.

Bekannte Personen mit dem Namen Ole

Ole Bornedal ist ein dänischer Regisseur und Drehbuchautor. Zu seinen bekannten Filmen gehören „Nightwatch“ und dessen spätere Fortsetzung.

Wir hoffen sehr, dass dir unser Artikel gefallen hat. Vielleicht hat er dir geholfen, eine Frage zu beantworten. Oder er hat dich nachdenklich, traurig oder fröhlich gestimmt. Wir freuen uns jederzeit über deine Rückmeldung oder Anregung per Kommentar, Email oder Social-Media. Gerne kannst du uns auf Facebook, Pinterest oder Flipboard folgen. Wir freuen uns auch dich! 🤗

T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann