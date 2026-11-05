Nordische Mädchennamen: 35 schöne Ideen mit Bedeutung

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Liv, Freya oder Malin: Nordische Mädchennamen können kurz und klar, weich oder ein wenig sagenhaft klingen. Hier findet ihr 35 schöne Ideen mit Herkunft und Bedeutung – zum Vergleichen, Lautlesen und Verlieben.

Vielleicht erinnert euch Ronja an eine Lieblingsgeschichte oder ihr mögt den Klang von Svea und Alva. Unsere Auswahl verbindet Namen mit nordischen Wurzeln und Formen, die im Norden gebräuchlich sind. Über jeden verlinkten Namen kommt ihr zum ausführlichen Porträt mit weiteren Hintergründen und Aussprachehilfen.

Was macht einen Mädchennamen nordisch?

Ein Name kann zum Norden gehören, ohne dort seine ältesten sprachlichen Wurzeln zu haben.

Bei Liv oder Freya führt die Geschichte ins Altnordische. Malin und Marit sind dagegen nordische Formen von Magdalena und Margarete. Beide Ausgangsnamen haben eine andere Herkunft. Auch der schwedische Namenbestand enthält viele Namen, die aus anderen Sprachen übernommen und mit der Zeit verändert wurden.

Skandinavisch meint im üblichen Sprachgebrauch vor allem Schweden, Norwegen und Dänemark. „Nordisch“ wird weiter gefasst und schließt auch Finnland und Island ein. Ihr findet hier deshalb auch Namen mit finnischem Gebrauch. Rein friesische oder norddeutsche Namen haben wir nicht allein wegen ihres nördlichen Klangs aufgenommen.

Ihr möchtet zusätzlich nach einem bestimmten Anfangsbuchstaben suchen? Dafür gibt es unser Vornamenverzeichnis.

Kurze nordische Mädchennamen

Liv, Svea oder Oda: Diese Namen kommen mit wenigen Buchstaben aus und klingen trotzdem ganz unterschiedlich.

Manche haben alte nordische Wurzeln, andere sind im Norden vertraute Formen einer größeren Namensfamilie.

Liv Ein kurzer Name aus dem Altnordischen: Hlíf bedeutet „Schutz“. Heute wird Liv außerdem mit dem skandinavischen Wort für „Leben“ verbunden. Im Norden hört ihr häufig ein langes I. Alva Die skandinavische weibliche Form gehört zur Familie von Alf und führt zum Wort für „Elf“. Alva klingt im Deutschen AL-va. In anderen Sprachräumen gibt es auch eine männliche Namenslinie. Svea Ein Name mit direktem Schwedenbezug: Svea geht auf Svear, eine ältere Bezeichnung für die Schweden, zurück. Gesprochen wird er etwa SVE-a; das V klingt wie W. Elin Eine skandinavische Form von Helene mit zwei Silben. Die traditionelle Deutung lautet „die Leuchtende“, die ältere griechische Wortherkunft ist aber nicht sicher geklärt. Im Schwedischen beginnt Elin mit einem langen E. Liva Die dänische Form von Liv klingt durch das A etwas weicher. Die ältere Wortwurzel bedeutet „Schutz“; die Verbindung zu „Leben“ kam später hinzu. Im Deutschen lässt sich der Name Li-va lesen. Oda Im Norwegischen gebräuchlich und mit der germanischen Namensfamilie von Otto verbunden. Die Bedeutung führt zu Besitz oder Reichtum. Oda wird im Deutschen mit einem langen O gesprochen: OO-da. Ida Ein Name mit germanischen Wurzeln, der auch zur skandinavischen Namenstradition gehört. Meist wird Ida mit „Arbeit“ und „Fleiß“ erklärt; die genaue ältere Wortbedeutung ist unsicher. Im Deutschen klingt er IE-da. Elsa Die alte Kurzform von Elisabeth ist im deutschen und skandinavischen Sprachraum zu Hause. Über Elisabeth gehört die Bedeutung „Mein Gott ist ein Eid“ dazu. Viele Kinder kennen Elsa als Eiskönigin.

Klangvolle Namensformen aus dem Norden

Annika, Malin und Marit zeigen, wie aus längeren Namen eigene kurze Formen werden.

Die Geschichte führt dabei oft über Skandinavien hinaus: etwa zu Anna, Magdalena oder Margarete. Vielleicht gefällt euch gerade die nordische Form eines Namens aus eurer Familie.

Annika Eine in Schweden vertraute Koseform von Anna, mit einer älteren Verbindung zur deutschen Form Anneke. Über Anna führt die Bedeutung zu „Gnade“ und „Anmut“. Annika hat drei Silben: AN-ni-ka. Bente Als Mädchenname ist Bente unter anderem im Dänischen und Norwegischen gebräuchlich. Über die Benedikt-Familie wird er als „die Gesegnete“ erklärt. Im Friesischen gibt es außerdem eine männliche Namenslinie mit anderer Bedeutung. Elina Diese Form aus der Helene-Familie wird unter anderem im Finnischen und Schwedischen verwendet. Sie trägt die traditionelle Lichtdeutung weiter. Im Deutschen hört ihr oft e-LIE-na, im Finnischen liegt die Betonung am Anfang. Greta Die kurze Form von Margareta bedeutet über ihre griechische Namenswurzel „Perle“. Greta ist auch aus Schweden vertraut, hat aber ebenso eine deutsche Geschichte. Das E wird im Deutschen meist lang gesprochen. Jonna Eine nordische Kurzform von Johanna mit hebräischen Wurzeln. Ihre Bedeutung wird mit „Gott ist gnädig“ wiedergegeben. Jonna hat zwei Silben und ein kurzes O: JON-na. Karin Eine schwedische Kurzform von Katharina. Die traditionelle Erklärung „die Reine“ ist verbreitet; die ältere Herkunft von Katharina bleibt unsicher. Karin klingt im Deutschen mit einem langen A. Kerstin Die schwedische Form von Christina führt über ihre ältere Namensfamilie zur Bedeutung „die Christin“ oder „Anhängerin Christi“. Kerstin hat zwei Silben und eine deutlich hörbare Konsonantengruppe in der Mitte. Lene Im Dänischen und Norwegischen gebräuchlich, zugleich auch im Deutschen vertraut. Lene kann zu Helene oder Magdalene gehören. Entsprechend stehen eine mögliche Lichtdeutung und der Herkunftsbezug „aus Magdala“ nebeneinander. Lotta Eine im Schwedischen und Finnischen gebräuchliche Kurzform von Charlotta. Über die Karl-Familie wird Lotta häufig als „die Freie“ erklärt. Im Deutschen klingt das erste O kurz: LOT-ta. Malin Die skandinavische Kurzform von Magdalena bedeutet „aus Magdala“. Im Schwedischen wird die erste Silbe betont: MA-lin. In Deutschland begegnen euch auch andere Betonungen, weshalb sich ein gemeinsames Aussprechen lohnt. Marit Eine norwegische und schwedische Form von Margarete mit der Bedeutung „Perle“. Marit bewahrt den Anfang der längeren Form und endet deutlich auf T. Im Deutschen könnt ihr Ma-rit als Lesehilfe nehmen. Milla Die kurze Form ist auch in Finnland und Skandinavien gebräuchlich. Sie kann unter anderem aus Camilla, Ludmilla oder Emilia entstanden sein. Ihre Bedeutung hängt vom Ausgangsnamen ab; bei Camilla ist sie nicht sicher geklärt. Tilda Eine auch in Schweden gebräuchliche Kurzform von Matilda beziehungsweise Mathilda. Die germanischen Bestandteile stehen für Macht oder Kraft und Kampf. Daraus ergibt sich die sinngemäße Deutung „mächtige Kämpferin“.

Eine Namensfamilie, mehrere Möglichkeiten Greta und Marit gehören beide zur Margarete-Familie und führen zur Bedeutung „Perle“. Trotzdem klingen sie verschieden. Wenn euch die Geschichte eines Namens gefällt, lohnt es sich, auch seine verwandten Formen anzuhören.

Alte Wurzeln und besondere Bedeutungen

Eine Wölfin, eine Rune oder eine Sagengestalt: Hinter manchen Namen steckt eine Geschichte, die ihr später mit eurem Kind teilen könnt.

Bei Frida und Fenja gehören unterschiedliche Herkunftswege dazu.

Freya Die Bedeutung des altnordischen Namens lautet „Herrin“ oder „Dame“. Freyja heißt eine Göttin der nordischen Mythologie. Freya wird im Deutschen ungefähr FREI-a gesprochen; Freja und Freia sind verwandte Schreibweisen. Frida Hier treffen zwei Namensgeschichten aufeinander: In der deutschen Linie gehört Frida zu „Frieden“, in der nordischen zu „schön“ oder „geliebt“. Die Schreibweise Fríða macht die nordische Verbindung sichtbar. Hilda Eine alte germanische Kurzform aus Namen mit dem Bestandteil für „Kampf“. Hilda ist auch im Norden gebräuchlich. Verwandte Formen sind Hilde und Hildur; das I wird im Deutschen kurz gesprochen. Inge Ein Name mit Bezug zum germanischen Gott Ing. In Deutschland ist Inge als Mädchenname vertraut; im skandinavischen Sprachraum begegnet euch auch männliche Verwendung. Runa Das altnordische Wort rún führt zu „Geheimnis“, „geheimem Wissen“ und „Rune“. Runa ist mit Rune und längeren Namen mit diesem Bestandteil verwandt. Im Deutschen klingt der Name ungefähr RUU-na. Ylva Ein schwedischer und norwegischer Mädchenname mit der Bedeutung „Wölfin“. Seine ältere Wortwurzel gehört zum altnordischen Wort für Wolf. Das schwedische Y klingt ungefähr wie ein deutsches Ü. Ylvie Eine Koseform aus der Ylva-Familie, sinngemäß „kleine Wölfin“. Im deutschen Alltag hört ihr häufig IL-wi, während sich eine schwedisch orientierte Aussprache eher an einem Ü am Anfang orientiert. Ylvi ist eine nahe Schreibweise. Fenja Eine nordische Sagengestalt heißt Fenja; ihr Name wird mit Fenn oder Moor verbunden. Daneben gibt es eine friesische Erklärung über längere Friedensnamen. Welche Geschichte ihr betrachtet, verändert also die Bedeutung.

Namen aus Büchern und weitere nordische Favoriten

Vielleicht beginnt eure Namenssuche mit einer geliebten Geschichte oder einer vertrauten Buchfigur.

Ronja und Smilla haben einen literarischen Ursprung. Bei Selma, Alma, Maja und Vanja führt der nordische Gebrauch dagegen zu Namen mit mehreren internationalen Wurzeln.

Ronja Astrid Lindgren bildete den Namen für ihre Räubertochter aus einem schwedischen Kartennamen. Der Wald- und Abenteuerbezug kommt aus ihrer Geschichte; eine feste Wortübersetzung hat der literarisch gebildete Name nicht. Smilla Bekannt durch den dänischen Roman „Fräulein Smillas Gespür für Schnee“. Der Name verbindet in seiner literarischen Geschichte dänische und grönländische Elemente; das dänische smil bedeutet „Lächeln“. Gesprochen wird er im Deutschen meist SMIL-la. Selma In Schweden etwa durch die Schriftstellerin Selma Lagerlöf vertraut. Der Name hat mehrere Herkunftswege: einen literarischen über die Ossian-Dichtung, eine Kurzform zu Anselma und eine türkisch-arabische Linie über Salma. Alma Auch im Norden gebräuchlich, mit mehreren älteren Wurzeln. Die lateinische Erklärung führt zu „nährend“ oder „Segen spendend“; weitere Herleitungen kommen hinzu. Alma klingt im Deutschen AL-ma, mit kurzem ersten A. Maja Im Schwedischen gehört Maja auch zu den Koseformen von Maria, dessen ursprüngliche Bedeutung ungeklärt ist. Daneben gibt es die griechische Maia-Linie. Die Geschichte hängt deshalb davon ab, welche Herkunft ihr zugrunde legt. Vanja In Skandinavien wird Vanja vor allem weiblich verwendet. Über Ivan gehört der Name zur Johannes-Familie und bedeutet sinngemäß „Gott ist gnädig“. In anderen Sprachräumen ist Vanja auch ein Jungenname.

So findet ihr euren nordischen Lieblingsnamen

Probiert eure Favoriten mit eurem Nachnamen aus und sprecht sie auch im Alltagston.

„Hallo, Malin!“ klingt anders als das langsame Aufsagen eines Namens. Bei Ylva oder Ylvie könnt ihr gemeinsam überlegen, ob euch eine deutsche oder eine stärker schwedisch orientierte Aussprache gefällt. Bei Elina und Malin lohnt sich außerdem ein Blick auf die Betonung: Sie kann sich je nach Sprache unterscheiden.

Schreibt eure drei Lieblingsnamen nebeneinander und lasst die Liste ein paar Tage liegen. Vielleicht bleibt ihr immer wieder bei demselben Namen hängen. Wenn ein zweiter Vorname an einen Menschen aus eurer Familie erinnern soll, probiert ihn gleich mit aus.

Drei eigene Kombinationen zum Ausprobieren Liv Elina · Svea Milla · Alva Marit Diese Vorschläge sind Ideen unserer Redaktion. Ein kurzer und ein längerer Name können einen schönen Rhythmus ergeben; entscheidend ist, wie die ganze Kombination für euch klingt.

Weitere Mädchennamen entdecken

Ihr mögt vor allem den kurzen Klang oder sucht noch eine ganz andere Richtung? Stöbert mit euren bisherigen Favoriten weiter.

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Falls ihr auch einen Namen für einen Jungen sucht, könnt ihr unsere Auswahl nordischer Jungennamen mit 35 Ideen und ihren Bedeutungen durchstöbern.

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Häufige Fragen zu nordischen Mädchennamen

Welche nordischen Mädchennamen sind kurz? Zum Beispiel Liv, Alva, Svea, Elin, Liva und Oda. Liv hat im Deutschen eine Silbe, die anderen genannten Namen zwei. Die kurze Schreibweise sagt also noch nicht alles über den Klang aus. Sind nordische Mädchennamen immer altnordischen Ursprungs? Nein. Zur nordischen Namenstradition gehören auch Formen mit älteren Wurzeln in anderen Sprachen. Malin ist etwa eine skandinavische Form von Magdalena und Marit eine norwegische und schwedische Form von Margarete. Welche nordischen Mädchennamen haben einen Naturbezug? Ylva bedeutet „Wölfin“, Ylvie lässt sich als „kleine Wölfin“ verstehen. Alva führt in der skandinavischen Namenslinie zum Wort für „Elf“. Bei Ronja entsteht die Verbindung zu Wald und Natur dagegen durch Astrid Lindgrens Buchfigur; sie ist keine wörtliche Namensbedeutung. Sind alle Namen aus dieser Auswahl ausschließlich Mädchennamen? Einige werden je nach Sprache auch für Jungen verwendet. Das betrifft etwa Alva, Bente, Inge, Malin und Vanja. In den jeweiligen Porträts findet ihr die unterschiedlichen Herkunftswege und Verwendungen.

Quellen und Hinweise zur Auswahl Die Gruppen sind unsere redaktionelle Auswahl. Herkunft, Bedeutung und Verwendung werden in den verlinkten Namensporträts ausführlicher erklärt und belegt. Bei unklaren oder mehreren Herleitungen haben wir die Unterschiede beibehalten. Ergänzend herangezogen: das schwedische Institut für Sprache und Volkskunde (Institutet för språk och folkminnen) zur schwedischen Namensgeschichte sowie zu Liv, Alva, Svea, Alma, Ida und Maja. Isof: Vornamen und ihre Herkunft in Schweden · Liv · Alva · Svea · Alma · Ida · Maja

Welcher nordische Mädchenname hat es euch angetan? Erzählt uns gerne in den Kommentaren von euren Favoriten – vielleicht steckt hinter einem Namen in eurer Familie schon eine kleine Geschichte.

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