Miro: Bedeutung, slawische Herkunft und die Verbindung zu Miroslav

Miro ist ein kurzer Jungenname mit slawischen Wurzeln. In ihm steckt das Namenselement mir, das „Frieden“ oder „Welt“ bedeuten kann. Häufig geht Miro auf Miroslav zurück, ist heute aber auch als eigenständiger Vorname gebräuchlich.
Vier Buchstaben, zwei Silben: Miro ist die kurze Form einer deutlich längeren Namensgeschichte. Eine verwandte weibliche Form ist Mira, die allerdings noch weitere Wurzeln hat. Mehr Namen zum Vergleichen findet ihr in unserer Vornamen-Liste von A bis Z.
Miro auf einen Blick
Die Bedeutung führt vor allem zu einem alten slawischen Namensbestandteil.
|Verwendung
|Jungenname
|Herkunft
|Slawisch; Kurzform von Miroslav und weiteren Namen mit mir
|Bedeutung
|Frieden, Welt
|Silben
|2: Mi-ro
|Verwandte Formen
|Miroslav, Mirek, Mirko; weiblich Mira
|Namenstage
|4. März in Kroatien; 7. September in Finnland
Woher kommt der Name Miro?
Miro ist unter anderem im Kroatischen und Slowenischen als Kurzform bekannt.
Ein häufiger Ausgangsname ist Miroslav. Er verbindet mir für „Frieden“ oder „Welt“ mit slava für „Ruhm“. In der Kurzform Miro bleibt der erste Bestandteil erhalten. Deshalb wird Miro meist mit „Frieden“ erklärt; „Welt“ gehört ebenfalls zum Bedeutungsfeld der alten Wurzel.
Auch andere slawische Namen mit Miro- am Anfang oder -mir am Ende können zu dieser kurzen Form führen. Miro muss deshalb nicht in jeder Familie dieselbe Langform haben. Wer sich für Miro entscheidet, kann den Namen auch allein vergeben.
Miro und Mira: Wie hängen sie zusammen?
Die beiden Namen können dieselbe slawische Wurzel teilen.
Bei Mira kommen zusätzlich andere Namenslinien hinzu, etwa Kurzformen von Mirabella oder Miranda. Die Erklärung „Frieden“ passt deshalb zur slawischen Herkunft beider Namen, lässt sich aber nicht pauschal auf jede Mira übertragen.
Miro in Finnland und Deutschland
Der slawische Name ist auch außerhalb seines ursprünglichen Sprachraums angekommen.
In Finnland steht Miro am 7. September im Namenskalender. Dort ist außerdem die verwandte Schreibweise Miiro belegt. Die Herkunft des Namens bleibt slawisch, auch wenn er heute in mehreren nordischen Ländern verwendet wird.
In Deutschland gehört Miro zu den selteneren Jungennamen. Knud Bielefeld schätzt für die Geburtsjahrgänge 2010 bis 2025 rund 1.700 Vergaben als ersten Vornamen. Diese Angabe aus seiner Namenssammlung ist keine vollständige amtliche Zählung und umfasst den ganzen Zeitraum.
Quellen und Datenstand
Herkunft, Namensformen und finnischer Namenstag: Nordic Names. Bedeutung des Ausgangsnamens: Behind the Name zu Miro und Miroslav. Deutsche Einordnung und Vergaben 2010–2025: Bielefelds Namenslexikon und Babynamenverzeichnis. Recherche: 19. Oktober 2026.
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