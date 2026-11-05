Unisex-Namen: 25 schöne Ideen für Mädchen und Jungen

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Kim, Toni oder Lou: Ihr sucht einen Namen, der für ein Mädchen genauso infrage kommt, wie für einen Jungen? Hier findet ihr 25 Unisex-Namen mit Herkunft, Bedeutung und kleinen Tipps zur Aussprache – von vertraut bis etwas ausgefallener.

Vielleicht steht das Geschlecht eures Babys noch gar nicht fest. Oder ihr findet Alex und Charlie einfach schön. Stöbert in Ruhe durch die Auswahl: Über jeden verlinkten Namen kommt ihr zum ausführlichen Porträt und könnt mehr über seine Geschichte erfahren.

Was sind eigentlich Unisex-Namen?

Unisex-Namen werden für Mädchen und Jungen verwendet. Ihr begegnet ihnen auch unter den Bezeichnungen „geschlechtsneutrale Namen“ oder „genderneutrale Vornamen“.

Wie vertraut uns ein Name für ein bestimmtes Geschlecht vorkommt, hängt auch vom Land ab. Bei Kim denken in Deutschland viele eher an ein Mädchen, bei Robin eher an einen Jungen. Beide Namen werden hier für Mädchen und Jungen vergeben.

Dazu kommen Namen wie Gabriele, die im Deutschen weiblich und im Italienischen männlich sind. Solche Namen findet ihr hier ebenfalls. Wir schreiben euch direkt dazu, wo sie als Mädchen- oder Jungenname bekannt sind.

Kurze Unisex-Namen, die euch vielleicht schon vertraut sind

Kim, Toni oder Alex: Einige Namen für beide Geschlechter begegnen uns längst im Alltag.

Oft steckt eine gemeinsame Kurzform dahinter. Lou kann etwa zu Louis oder Louise gehören, Andi zu Andreas oder Andrea. Vielleicht passt so auch ein Name aus eurer Familie in eure Auswahl.

Alex Alex kann zu Alexander oder Alexandra gehören – oder einfach für sich stehen. Beide Namen haben mit dem Beschützen zu tun. Gesprochen wird Alex mit zwei Silben und einem deutlichen KS am Ende. Eine vertraute kurze Form für Mädchen und Jungen. Kim Kim wird für beide Geschlechter vergeben, in Deutschland häufiger für Mädchen. Der Name kann etwa zu Kimberly, Kimball oder dem skandinavischen Joachim gehören. Eine einzige Übersetzung passt deshalb nicht zu allen. Im Deutschen klingt Kim in einer Silbe mit kurzem I. Lou Vielleicht mögt ihr Louis oder Louise, wollt es aber kürzer: Dann kommt Lou infrage. Der Ursprung liegt bei Ludwig, der „berühmt im Kampf“ bedeutet. Lou wird für Mädchen und Jungen verwendet und klingt ungefähr LUU. Toni Anton und Antonia teilen sich diese kurze Form. Toni wird in Deutschland an Mädchen und Jungen vergeben, häufiger an Jungen. Der Ursprung liegt beim römischen Familiennamen Antonius; dessen ältere Wortbedeutung ist nicht sicher bekannt. Toni hat zwei Silben: TO-ni. Robin Vielleicht denkt ihr zuerst an Robin Hood oder an das englische Wort für „Rotkehlchen“. Als Vorname entstand Robin aus Robert und bedeutet wie dieser „glänzender Ruhm“. In Deutschland heißen vor allem Jungen so, Mädchen tragen den Namen ebenfalls. Andi Andi kann zu Andreas oder Andrea gehören und wird für Mädchen und Jungen verwendet. Über Andreas wird der Name als „mannhaft“ oder freier als „tapfer“ erklärt. Wer die lange Form mag, kann Andi natürlich auch einfach als Rufnamen nutzen. Bo Mit zwei Buchstaben bleibt Bo besonders kurz. Im Norden geht er auf ein altes Wort für „wohnen“ zurück und wird etwa als „Bewohner“ erklärt. In Deutschland tragen überwiegend Jungen den Namen, aber auch Mädchen heißen Bo. Gesprochen wird er mit langem O.

Internationale Unisex-Namen mit schönen Bedeutungen

Ein Meer, ein Sonnenstrahl oder der Mond: Auch die Bedeutung kann euch auf einen Lieblingsnamen bringen.

Bei diesen Ideen lohnt sich neben dem Klang ein Blick auf die Aussprache. Lasst euch einen ungewohnten Namen ruhig einmal von jemandem vorsprechen, der ihn in seiner Sprache kennt.

Charlie Charlie kennt ihr vielleicht als Kurzform von Charles oder Charlotte. Beide Namen gehen auf Karl zurück, dessen alte Wortbedeutung „Mann“ lautet. Charlie wird für Mädchen und Jungen verwendet und klingt im Deutschen ungefähr TSCHAR-li. Deniz Ein Name für alle, die das Meer lieben: Genau das bedeutet das türkische Wort deniz. Der Vorname wird für Mädchen und Jungen verwendet. In der türkischen Aussprache klingt das Z wie ein stimmhaftes S: ungefähr de-NIS, mit Betonung am Ende. Kiran Kiran bedeutet „Sonnenstrahl“ oder „Lichtstrahl“. Der Name stammt aus dem Sanskrit und wird in mehreren südasiatischen Sprachen für Mädchen und Jungen verwendet. In Deutschland tragen ihn häufiger Jungen. Kieran sieht ähnlich aus, hat aber eine eigene irische Geschichte. Quinn Quinn kommt von einem irischen Familiennamen und bedeutet „Nachkomme von Conn“. Als Vorname ist er im englischen Sprachraum für beide Geschlechter gebräuchlich. Die Aussprache ist kürzer, als die Schreibweise vielleicht vermuten lässt: ungefähr KWIN, in einer Silbe. Rio Im Spanischen und Portugiesischen bedeutet Rio „Fluss“. Daneben gibt es einen japanischen Namen Rio, bei dem die Schriftzeichen die Bedeutung bestimmen. International tragen Mädchen und Jungen den Namen; in Deutschland ist er vor allem als Jungenname bekannt. Gesprochen wird er etwa RII-o. Lian Lian wird in Deutschland für beide Geschlechter vergeben, häufiger für Jungen. Der Name kann als Kurzform längerer Namen auf -lian entstanden sein, etwa Kilian. Bei einer chinesischen Herkunft kommt es auf die Schriftzeichen an; eine mögliche Bedeutung ist „Lotusblume“. Janis In Deutschland tragen vor allem Jungen den Namen, doch es gibt auch Mädchen namens Janis. Die englische weibliche Form gehört zu Janice. Die Bedeutung geht auf Johannes zurück und lautet „Gott ist gnädig“. Den Namen kennt ihr vielleicht auch als Jannis oder in der lettischen Schreibweise Jānis. Qamar Wer einen Namen mit Bezug zum Nachthimmel sucht, könnte Qamar mögen: Das arabische Wort bedeutet „Mond“. Der Name wird für Mädchen und Jungen verwendet, unter anderem im arabischen und im Urdu-Sprachraum. Er hat zwei Silben mit Betonung am Anfang.

Eine schöne Bedeutung für euren Favoriten Wenn euch der Naturbezug wichtig ist, könnt ihr Deniz, Rio und Qamar nebeneinanderschreiben: Meer, Fluss und Mond. Vielleicht gefällt euch dabei ein Name auf Anhieb – oder ihr entdeckt erst beim Lautlesen euren Favoriten.

Mädchen- oder Jungenname? Hier kommt es auf die Sprache an

Manche Namen kennt ihr hier als Mädchennamen. In einem anderen Land sind sie dagegen für Jungen ganz selbstverständlich.

Bei manchen treffen sogar zwei verschiedene Namensgeschichten aufeinander. Deshalb steht hier direkt dabei, woher die jeweilige Verwendung kommt. Wenn ihr einen Namen in mehreren Sprachen nutzen möchtet, ist das besonders interessant.

Anne In Deutschland kennt ihr Anne als Mädchennamen. Er gehört zu Anna und bedeutet „Gnade“ oder „Anmut“. Im Friesischen gibt es außerdem Anne als Jungennamen. Dahinter stecken andere, ältere Namen mit einem Wortbestandteil für „Adler“. Bente Im Dänischen und Norwegischen ist Bente ein Mädchenname aus der Benedikt-Familie und bedeutet sinngemäß „die Gesegnete“. Daneben steht der friesische Jungenname aus der Bernhard-Familie mit den Bestandteilen „Bär“ und „stark“. In Deutschland gibt es beide Verwendungen. Elia In Italien ist Elia ein Jungenname aus der Elias-Familie und bedeutet „Mein Gott ist Jahwe“. Als spanischer Mädchenname kann Elia dagegen zu Elio und zur Sonne gehören. Auch die Aussprache verändert sich: italienisch etwa e-LI-a, spanisch eher E-lja. Mika In Finnland ist Mika eine männliche Kurzform von Mikael und bedeutet „Wer ist wie Gott?“. In Japan gibt es Mika als Mädchenname mit verschiedenen möglichen Schriftzeichen. In Deutschland heißen überwiegend Jungen so, aber auch Mädchen tragen den Namen. Luca In Italien ist Luca ein Jungenname aus der Lukas-Familie, meist mit „aus Lucanien stammend“ erklärt. In Deutschland wird Luca auch an Mädchen vergeben. Der ungarische Mädchenname gehört zu Lucia und klingt anders: Dort wird Luca ungefähr LU-tsa gesprochen. Nika Nika wird in Deutschland überwiegend als Mädchenname verwendet. Im Georgischen ist es dagegen eine männliche Kurzform von Nikoloz, der dortigen Form von Nikolaus. Die Bedeutung lautet „Sieg des Volkes“. In anderen Sprachen kann Nika etwa zu Veronika oder Nikita gehören. Kaya Im Türkischen ist Kaya ein Jungenname und bedeutet „Fels“. Im Englischen und in Japan wird dieselbe Schreibweise auch für Mädchen verwendet. Dabei kann eine andere Namensgeschichte dahinterstehen. Türkisch klingt Kaya ungefähr ka-JA, im Englischen hört ihr oft KAI-a. Gabriele Hier sieht man besonders gut, was ein Sprachwechsel ausmacht: Im Deutschen ist Gabriele ein Mädchenname, im Italienischen ein Jungenname. Beide gehören zu Gabriel. Die hebräische Bedeutung wird unter anderem mit „Gott ist meine Stärke“ wiedergegeben. Noa Der hebräische Mädchenname Noa bedeutet „Bewegung“ und hat eine eigene biblische Geschichte. Als Jungenname kann Noa eine Form von Noah sein und zur Bedeutung „Ruhe“ gehören. Dazu kommt ein japanischer Name, dessen Bedeutung sich nach den Schriftzeichen richtet. Maris Maris wird in Deutschland für Mädchen und Jungen verwendet, häufiger für Jungen. Im Estnischen ist es eine weibliche Kurzform von Maria. Eine weitere Erklärung führt zum lateinischen maris für „des Meeres“.

Welcher Name passt zu euch und eurem Kind?

Probiert eure Lieblingsnamen mit dem Nachnamen aus – ruhig auch so, wie ihr sie später im Alltag rufen würdet.

„Lou, kommst du?“ klingt anders als ein langsam aufgesagtes „Lou“. Nennt eure drei Favoriten ein paar Tage lang immer wieder laut. Dabei merkt ihr oft, welche Kombination sich für euch gut anhört und welche beim Sprechen doch etwas hakt.

Sprecht ihr in eurer Familie mehrere Sprachen, hört euch den Namen in jeder davon an. Bei Kaya oder Luca können sich die Aussprachen deutlich unterscheiden. Ihr könnt gemeinsam überlegen, welche ihr im Alltag verwenden möchtet.

Manche Menschen werden bei einem Unisex-Namen erst einmal ein Mädchen oder einen Jungen vermuten. Überlegt, ob es euch stören würde, das gelegentlich richtigzustellen. Vielleicht kennt ihr jemanden mit eurem Lieblingsnamen und könnt fragen, wie er oder sie das erlebt.

Mit oder ohne zweiten Vornamen? Ein Unisex-Name kann grundsätzlich auch allein stehen. Ihr braucht keinen zweiten Vornamen, nur damit man daran erkennen kann, ob euer Kind ein Mädchen oder ein Junge ist. Wenn ihr einen zweiten Namen mögt, könnt ihr zum Beispiel einen weiteren Favoriten oder einen Namen aus eurer Familie dazunehmen. Ob ein seltener Wunschname eingetragen werden kann, klärt ihr bei Bedarf mit eurem Standesamt.

Noch ein bisschen weiterstöbern?

Vielleicht ist euer Favorit schon dabei. Vielleicht wisst ihr jetzt auch erst, welcher Klang euch gefällt.

In unserem Vornamenverzeichnis könnt ihr nach Geschlecht und Anfangsbuchstaben suchen oder direkt die Unisex-Liste öffnen. Wenn euch die kurzen Formen besonders ansprechen, schaut euch auch unsere kurzen Mädchennamen und kurzen Jungennamen an. Die Babynamenliste von A bis Z bietet euch noch mehr Ideen zum Vergleichen.

Häufige Fragen zu Unisex-Namen

Welche kurzen Unisex-Namen gibt es? Zum Beispiel Kim, Lou, Toni, Alex und Bo. Sie werden für Mädchen und Jungen verwendet. Bei Bo überwiegt in Deutschland die männliche Verwendung, bei Kim die weibliche. Lou und Bo haben jeweils nur eine Silbe. Werden Unisex-Namen gleich oft an Mädchen und Jungen vergeben? Das ist je nach Name und Land unterschiedlich. In Deutschland wird Kim häufiger an Mädchen vergeben, Robin und Mika häufiger an Jungen. Ein Name kann also für beide Geschlechter gebräuchlich sein und trotzdem bei einem von ihnen deutlich öfter vorkommen. Braucht ein Unisex-Name einen zweiten Vornamen? Ein geschlechtsneutraler Vorname kann grundsätzlich allein stehen. Ihr müsst also keinen zweiten Namen dazunehmen, nur um das Geschlecht deutlich zu machen. Wenn ihr bei einem seltenen Namen unsicher seid, könnt ihr euren Wunsch vorab mit dem Standesamt besprechen. Warum ist ein Name im Ausland manchmal einem anderen Geschlecht zugeordnet? Namen entwickeln sich in verschiedenen Sprachen unterschiedlich. Gabriele ist im Deutschen eine weibliche Form von Gabriel, im Italienischen eine männliche. Bei Anne stehen sogar verschiedene Wurzeln dahinter: die weibliche Anna-Familie und eine männliche friesische Namensform.

Welcher Name hat es euch angetan? Schreibt uns gerne eure Favoriten in die Kommentare – vielleicht ist ein Name dabei, den ihr schon lange im Kopf habt.

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