Lars: Bedeutung, nordische Herkunft und Verbindung zu Lasse

Lars braucht nur eine Silbe und hat trotzdem eine lange Geschichte. Der Name klingt nordisch, führt aber über Laurentius bis ins alte Italien zurück. Seine ursprüngliche Bedeutung ist „aus Laurentum stammend“. Der oft genannte Lorbeer kommt wahrscheinlich erst über den Namen dieses Ortes ins Spiel.
Wenn ihr kurze Jungennamen für euer Baby mögt, könnt ihr Lars zusammen mit eurem Nachnamen laut aussprechen. Mehr Ideen findet ihr in unserem Vornamen-Verzeichnis.
Lars auf einen Blick
Lars ist eine skandinavische Form aus der Laurentius-Familie. Im Deutschen wird er einsilbig gesprochen.
|Geschlecht
|Jungenname
|Herkunft
|Skandinavische Form von Laurence und Laurentius
|Bedeutung
|Ursprünglich „aus Laurentum stammend“
|Weiterer Bezug
|Laurentum wird wahrscheinlich mit lateinisch laurus für „Lorbeer“ verbunden
|Aussprache
|Lars, eine Silbe
|Verwandte Namen
|Lasse, Lorenz, Laurenz, Lorenzo und Laurence
|Vergabe
|Ungefähr 9.600 erste Vornamen in Deutschland von 2010 bis 2025
Was bedeutet Lars genau?
Die direkte Herkunft führt zu einem Ortsnamen. „Der Lorbeerbekränzte“ ist eine spätere, verkürzende Deutung.
Das römische Laurentius bedeutete zunächst „aus Laurentum stammend“. Laurentum war eine Stadt im antiken Italien. Ihr Name wird wahrscheinlich auf laurus, das lateinische Wort für „Lorbeer“, zurückgeführt. Über mehrere Sprachstufen entstand daraus die nordische Form Lars.
Der Lorbeer passt als Bild zu antiken Ehrenkränzen. Sprachlich ist es aber genauer, den Umweg über Laurentum zu erwähnen. So könnt ihr die Herkunft später erzählen, ohne eine allzu glatte Übersetzung zu versprechen.
Wie wurde aus Laurentius ein Lars?
Namen werden in einer neuen Sprache oft kürzer. Bei Lars bleibt von der langen lateinischen Form ein knapper, klarer Rufname.
Behind the Name führt Lars als skandinavische Form von Laurence. Diese Form gehört wiederum zu Laurentius. In Dänemark, Schweden und Norwegen ist Lars seit Langem vertraut. Auch im Deutschen, Niederländischen und Finnischen wird er verwendet.
Eine weichere, zweisilbige Form aus derselben Familie ist Lasse. Beide Namen teilen ihre Wurzel, wirken beim Rufen aber deutlich verschieden. Lars endet fest auf s, Lasse klingt mit einem Vokal aus.
Lars und Lasse: Welcher Name passt besser?
Die Wahl liegt weniger in der Bedeutung als im Klang und im Gefühl für die Form.
Lars ist kurz und direkt. Lasse klingt weicher und hat zwei Silben. Wenn euer Nachname ebenfalls einsilbig ist, könnt ihr beide Kombinationen ausprobieren. Bei einem längeren Nachnamen kann das knappe Lars einen anderen Rhythmus schaffen.
Auch die Formen Lorenz und Laurenz gehören zur großen Laurentius-Familie. Sie sind keine bloßen Spitznamen von Lars, sondern eigene Wege derselben historischen Wurzel. Wenn euch der Ursprung gefällt, stehen euch also mehrere sehr unterschiedliche Klänge offen.
Wie häufig ist Lars bei Neugeborenen?
Lars wird in Deutschland noch regelmäßig vergeben. Unter heutigen Neugeborenen ist er weniger präsent als in älteren Jahrgängen.
Knud Bielefeld schätzt für die Geburtsjahrgänge 2010 bis 2025 ungefähr 9.600 Vergaben als ersten Vornamen. Seine Auswertung zeigt in diesem Zeitraum eine sinkende Platzierung. Das sagt etwas über die jüngste Namensmode, nicht darüber, wie viele Menschen insgesamt Lars heißen.
Die Zahlen zählen nur erste Vornamen und nur die Schreibweise Lars. Wer Lasse oder Laurenz hinzurechnet, betrachtet eine ganze Namensfamilie und nicht mehr denselben Namen. Außerdem handelt es sich um eine Schätzung aus gesammelten Meldungen, keine amtliche Vollerhebung.
Lars in anderen Ländern und im Alltag
Die vier Buchstaben sind in vielen Sprachen leicht wiederzuerkennen. Die Aussprache kann sich trotzdem unterscheiden.
Im Deutschen hört ihr meist einen klaren r-Laut vor dem s. In skandinavischen Sprachen verändert sich der Klang je nach Land und Region. Wenn eure Familie mehrere Sprachen spricht, lohnt es sich, den Namen in jeder davon laut auszuprobieren.
Eine feste Kurzform ist bei Lars kaum nötig. Das kann angenehm sein, wenn ihr einen Namen sucht, der auf der Geburtsurkunde und beim Rufen gleich klingt. Ein Spitzname kann später natürlich trotzdem entstehen – wie bei jedem anderen Namen auch.
Der Namenstag am 10. August
In skandinavischen Namenskalendern wird Lars am 10. August geführt.
Der Tag gehört zum Gedenktag des heiligen Laurentius von Rom. So begegnen sich die kurze nordische Form und ihre alte lateinische Namensfamilie noch einmal. Für eure Namenswahl muss ein Namenstag keine Rolle spielen; er kann aber ein schöner Anlass sein, die Herkunft zu erzählen.
Quellen und Datenstand
- Behind the Name: Lars, nordische Form und Aussprache
- Behind the Name: Laurentum und der mögliche Lorbeerbezug
- Beliebte Vornamen: Lars, Vergaben 2010 bis 2025
Quellen geprüft am 14. Oktober 2026. Vergabezahlen sind Schätzungen für erste Vornamen.
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