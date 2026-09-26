Bo: Bedeutung, Herkunft und Beliebtheit des Vornamens

Ein dänischer Opernsänger heißt Bo. Die Schauspielerin Bo Derek hat sich denselben kurzen Namen selbst gegeben. Schon diese beiden Menschen zeigen, warum Bo nicht einfach in eine einzige Namensschublade passt: Seine Geschichte hängt davon ab, woher der Name kommt und wer ihn trägt.
In unserer Babynamenliste von A bis Z findet ihr Bo unter den Jungennamen. Als eigenständigen Vornamen gibt es ihn aber auch für Mädchen. Spannend wird es beim Blick auf die verschiedenen Sprachen hinter den zwei Buchstaben.
Bo auf einen Blick
Der skandinavische Jungenname Bo hat eine alte Verbindung zum Wohnen und Leben. Anderswo steht dieselbe Schreibweise für weitere, voneinander unabhängige Namen.
|Herkunft
|Altnordisch über Búi; weitere Linien unter anderem in China und über Beau
|Bedeutung
|Nordisch etwa „der Sesshafte“; chinesisch je nach Schriftzeichen, etwa 波 für „Welle“
|Geschlecht
|In Deutschland überwiegend Jungen, auch an Mädchen vergeben
|Aussprache
|Deutsch meist langes o; englisch und chinesisch anders
|Namenstag
|In Schweden 5. Juni, in Norwegen 5. Oktober
Was bedeutet Bo im Norden?
Der skandinavische Bo entstand aus dem altnordischen Beinamen Búi. Dessen Wortgeschichte führt zum Wohnen: Gemeint ist sinngemäß jemand, der an einem Ort lebt oder ansässig ist.
Im Schwedischen und Dänischen wird Bo als Jungenname verwendet. In Norwegen nennt ein von einem Namensforscher verfasstes Lexikon als Bedeutung „der Sesshafte“. Das ist ein konkreterer Gedanke als die bloße Übersetzung „Leben“: Es geht um einen Menschen mit einem festen Wohnort. Die ältere Form Búi und die schwedische Koseform Bosse gehören ebenfalls in diese Familie.
Wer einen Namenstag sucht, trifft sogar innerhalb Skandinaviens auf zwei Kalender: Schweden führt Bo am 5. Juni, Norwegen am 5. Oktober. Die beiden Daten gehören zur nordischen Namensgeschichte; für einen Bo aus einer anderen Sprachlinie ist damit kein persönlicher Feiertag vorgegeben.
In Norwegen trugen 2022 genau 1.000 Männer Bo als einzigen oder ersten Vornamen; im selben Jahr bekamen dort 29 Jungen den Namen. Der Vorname lebt also nicht allein in alten Namensbüchern, sondern wird weiterhin vergeben.
Gleiche Buchstaben, andere Herkunft
Ein chinesischer Bo muss sprachlich nichts mit dem altnordischen Namen zu tun haben. Das Zeichen 波, ausgesprochen bō, bedeutet „Welle“; andere chinesische Schriftzeichen können ebenfalls als Bo in unseren Buchstaben erscheinen und etwas anderes bedeuten.
Daneben wird Bo im Niederländischen und Englischen auch als Variante von Beau geführt. Das französische Wort hinter Beau bedeutet „schön“. Diese Erklärung gilt für jene Namenslinie, nicht automatisch für das skandinavische Bo oder jeden chinesischen Namen, den wir als Bo schreiben. Wer in der Familie eine bestimmte Herkunft wichtig findet, kann sie mit den zwei Buchstaben allein also nicht zuverlässig festhalten.
Ein Vorname für Jungen und Mädchen?
In einer deutschen Erstnamenauswertung wird Bo als Unisex-Name eingeordnet, deutlich häufiger tragen ihn dort jedoch Jungen. Für die Geburtsjahrgänge 2010 bis 2025 schätzt sie rund 1.800 Vergaben als ersten Vornamen.
Die Schauspielerin Bo Derek ist ein besonders bekanntes weibliches Beispiel. Sie erzählte in einem Interview, dass sie eigentlich Mary Cathleen Collins heißt und sich Bo selbst als Künstlernamen ausgedacht hat. Ihre Rolle im Film 10 machte diesen kurzen Namen 1979 vielen Kinobesuchern vertraut. Ein Künstlername belegt natürlich keine Häufigkeit weiblicher Geburtsnamen; er zeigt aber, dass ein weiblicher Bo keineswegs nur eine theoretische Möglichkeit ist.
Ein männlicher Namensträger ist der dänische Opernsänger Bo Skovhus. Er studierte in Aarhus und Kopenhagen, sang an großen Opernhäusern und erhielt 1997 in Österreich den Ehrentitel Kammersänger. Bei ihm steht Bo als Vorname in der Biografie. Für Eltern, die eine kurze nordische Form mögen, ist das ein schöner Unterschied: Bo braucht keinen längeren Vornamen, aus dem er erst gemacht werden müsste.
Quellen und Datenstand
- Norwegisches Fachlexikon: Bedeutung, Namenstag und Namensträger
- Behind the Name: altnordische Linie und schwedischer Namenstag
- Behind the Name: chinesisches Zeichen 波
- Behind the Name: Variante von Beau
- Knud Bielefeld: deutsche Erstnamen 2010 bis 2025
- CBS-Interview: Bo Dereks selbstgewählter Name
- Staatsoper Berlin: Biografie von Bo Skovhus
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