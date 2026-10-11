Sven: Bedeutung „Jüngling“, nordische Herkunft und die Form Swen

Sven ist ein nordischer Jungenname mit der Bedeutung „Junge“ oder „Jüngling“. Er geht auf den altnordischen Beinamen Sveinn zurück. In Deutschland war Sven besonders zwischen den 1960er- und 1980er-Jahren beliebt.
Vier Buchstaben und eine Silbe: Sven ist kurz geblieben, auch wenn seine Geschichte über viele Jahrhunderte zurückreicht. Weitere Namen findet Ihr in unserer Babynamen-Liste von A bis Z.
Sven auf einen Blick
Die nordischen Formen Sveinn, Svein und Svend gehören zur gleichen Namensfamilie. Swen ist eine andere Schreibweise von Sven.
|Herkunft
|Altnordisch
|Bedeutung
|„Junge“, „Jüngling“
|Verwendung
|Jungenname
|Aussprache
|Eine Silbe, kurzes e
|Verwandte Formen
|Sveinn, Svein, Svend
|Weibliche Form
|Svenja
|Deutschland
|Etwa 1.400 erste Vornamen, Geburtsjahrgänge 2010–2025
Woher kommt Sven?
Der Name entstand aus einem altnordischen Beinamen.
Das Wort sveinn bezeichnete einen Jungen oder jungen Mann. Aus dem beschreibenden Wort wurde ein Personenname. Die Erklärung „Jüngling“ erinnert an diesen Ursprung; sie ist keine Altersvorgabe für den heutigen Namen.
Sven wurde auch von skandinavischen Königen getragen. Zu den historischen Namensträgern gehört der dänische König Sven Gabelbart, der um die Wende vom 10. zum 11. Jahrhundert lebte. Der kurze Name hat damit nicht nur einen nordischen Klang, sondern eine lange belegte Geschichte.
Sven, Swen und Svend
Die Schreibweisen zeigen unterschiedliche sprachliche Formen.
Swen ersetzt das v durch w. Die dänische Form Svend ergänzt ein d, während Svein unter anderem im Norwegischen vorkommt. Sveinn bewahrt die ältere Namensform und wird im Isländischen verwendet.
Svenja ist eine weibliche Form aus derselben Namensfamilie. Der ähnlich kurze Name Jens hat dagegen einen anderen Ursprung. Die beiden werden im Alltag gelegentlich verwechselt, sind aber keine Varianten voneinander.
Wie verbreitet ist Sven in Deutschland?
Sven gehört für viele Menschen zu den vertrauten Namen der Elterngeneration.
Nach Knud Bielefeld war der Name von 1965 bis 1985 besonders beliebt. Seit dem Ende der 1990er-Jahre ging seine Häufigkeit zurück. Seine frühere Verbreitung ist deshalb kein Maß dafür, wie oft heute ein Baby Sven genannt wird.
Für die Geburtsjahrgänge 2010 bis 2025 nennt Bielefeld ungefähr 1.400 Vergaben als ersten Vornamen. Diese gerundete Zahl stammt aus seiner Erfassung und ist keine vollständige amtliche Zählung. Der Name wird weiterhin vergeben, begegnet unter jüngeren Kindern aber deutlich seltener als in seiner früheren Hochphase.
Quellen und Datenstand
- Behind the Name: Sven
- Knud Bielefeld: Herkunft, Varianten und Geschichte von Sven
- Knud Bielefeld: Vergaben 2010–2025
Quellen geprüft am 11. Oktober 2026. Statistiken beziehen sich auf den jeweils genannten Zeitraum.
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