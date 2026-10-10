Gabriel: Bedeutung, Herkunft und ein Name mit Engelsgeschichte

Gabriel klingt vertraut und hat eine Geschichte, die weit über einen einzelnen Kulturkreis hinausreicht. Der Jungenname stammt aus dem Hebräischen und wird meist mit „Gott ist meine Stärke“ oder „Mann Gottes“ erklärt. Bekannt wurde er durch den Engel Gabriel – einen Boten, der in religiösen Erzählungen wichtige Nachrichten überbringt.
Wenn Ihr Namen mit biblischen Wurzeln mögt, findet Ihr bei Daniel und Elias weitere Geschichten. Unsere Babynamenliste von A bis Z hilft Euch, ganz unterschiedliche Namen zu vergleichen.
Gabriel auf einen Blick
Die hebräische Bedeutung und die bekannte Engelsfigur gehören bei Gabriel eng zusammen.
|Herkunft
|Hebräisch; biblischer Vorname
|Bedeutung
|Unter anderem „Gott ist meine Stärke“ und „Mann Gottes“
|Verwendung
|Männlicher Vorname
|Aussprache
|Im Deutschen meist GAA-bri-el, drei Silben
|Verwandte Formen
|Gábor, Gavriel, Gabriele und Jibril
|Namenstag
|Katholisch am 29. September
Was bedeutet der Name Gabriel?
Im Namen stecken die hebräischen Wörter für einen starken Mann und für Gott.
Der erste Namensbestandteil gehört zu „gever“, das einen Mann oder Helden bezeichnet. „El“ bedeutet Gott. Je nachdem, wie die Verbindung gelesen wird, entstehen Übersetzungen wie „Mann Gottes“, „Gottes Held“ oder „Gott ist meine Stärke“.
Die unterschiedlichen Erklärungen erzählen deshalb keine völlig verschiedenen Herkunftsgeschichten. Sie geben denselben alten Namen etwas anders wieder. Seine Bedeutung ist religiös; natürlich legt sie keine Eigenschaften eines Kindes fest.
Gabriel als Bote in der Bibel
In der biblischen Überlieferung kündigt Gabriel zwei besondere Geburten an.
Im Lukasevangelium begegnet Gabriel zunächst Zacharias. Er kündigt ihm die Geburt seines Sohnes Johannes an. Später bringt er Maria die Nachricht, dass sie Jesus zur Welt bringen wird. In diesen Erzählungen erscheint Gabriel als Überbringer einer Botschaft.
Auch im jüdischen Glauben gehört Gabriel zu den bedeutenden Engeln. Im Islam begegnet dieselbe Engelsfigur unter dem Namen Jibril. Die verschiedenen Namensformen zeigen, wie weit diese Überlieferung gewandert ist.
Ein Name, mehrere Sprachformen
Gabriel bleibt in vielen Ländern gleich geschrieben, verändert aber seinen Klang.
Im Deutschen wird meist die erste Silbe betont. Im Französischen liegt die Betonung anders, und im Englischen klingt der Anfang ungefähr wie „Gäi“. Zu den verwandten Formen gehören das ungarische Gábor und das italienische Gabriele. Gabriele ist in Italien ein Jungenname, obwohl Ihr ihn im Deutschen als Mädchennamen kennt.
Eine englische Kurzform ist Gabe. Als mögliche liebevolle Familienformen könnt Ihr auch Gabi oder Gabri ausprobieren. Gabriel selbst lässt sich gut vollständig rufen: Die drei Silben bleiben deutlich voneinander hörbar.
Wie verbreitet ist Gabriel?
In Deutschland hat Gabriel seit den 1980er-Jahren an Beliebtheit gewonnen.
Knud Bielefeld beschreibt auf seiner Namensseite einen inzwischen abgeschwächten Aufwärtstrend. In seiner Sammlung führt Gabriel die Jungennamen mit G an. Auch in Frankreich und Brasilien gehört der Name zur Spitzengruppe.
Wer einen katholischen Namenstag feiern möchte, kann den 29. September wählen. An diesem Tag wird des Erzengels Gabriel gedacht. Der Name verbindet damit eine lange religiöse Geschichte mit einer Schreibweise, die vielen Familien heute ganz selbstverständlich begegnet.
Quellen und Datenstand
- Knud Bielefeld: Herkunft, Bedeutung, Entwicklung in Deutschland und Namenstag
- Behind the Name: Sprachformen, Aussprache und religiöse Überlieferung
- Deutsche Bibelgesellschaft: Lukas 1, Gabriels Botschaften an Zacharias und Maria
- Deutsche Bibelgesellschaft: Gabriel in der jüdischen Engellehre
Quellen abgerufen am 10. Oktober 2026. Vergabezahlen beziehen sich auf die jeweils genannte Auswertung und deren Erhebungszeitraum.
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