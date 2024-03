Teile diesen Beitrag Messenger Pinterest WhatsApp Share



Myome in der Gebärmutter sind gutartige Tumore, die in der Muskelwand der Gebärmutter wachsen und durch die weiblichen Geschlechtshormone Östrogen und Progesteron beeinflusst werden. Sie treten bei 25-50% der Frauen im gebärfähigen Alter in Europa auf und können, obwohl oft symptomfrei, zu schweren oder verlängerten Perioden, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr oder Beckenschmerzen führen. Die genaue Ursache von Myomen ist unbekannt, jedoch spielen hormonelle und genetische Faktoren eine Rolle.

Zur Diagnose werden in der Regel eine Beckenuntersuchung, Ultraschall oder MRT eingesetzt, und es gibt verschiedene Behandlungsmöglichkeiten, von Medikamenten über Operationen bis hin zum bloßen Beobachten, wenn sie keine Probleme verursachen. Dieser Beitrag gibt euch einen umfassenden Überblick über mögliche Symptome bei Myomen in der Gebärmutter, Ursachen, Diagnosetechniken und Behandlungsmöglichkeiten. Darüber hinaus erklären wir euch, welchen Einfluss Myome auf die Schwangerschaft und Fruchtbarkeit haben können.

Video Kurzfassung: Myome in der Gebärmutter

Was sind Myome?

Myome sind gutartige Tumore, die innerhalb der Muskelwand der Gebärmutter wachsen und durch die weiblichen Geschlechtshormone, hauptsächlich Östrogen und Progesteron, beeinflusst werden. Sie zeigen sich in verschiedenen Typen, abhängig von ihrer Lage in der Gebärmutter, was ihre Symptome, Diagnose und Behandlungsmöglichkeiten beeinflussen kann:

Pin Verschiedene Arten von Myomen (Bild: © Henrie / Adobe Stock)

Größe und Anzahl der Myome können stark variieren, von einem einzelnen Myom bis hin zu mehreren Myomen. Obwohl die Mehrheit der Myome symptomfrei bleibt, können sie bei Wachstum oder je nach Lage verschiedene Symptome auslösen. Eine frühzeitige Diagnose durch Ultraschalluntersuchung ermöglicht es, die geeigneten Behandlungsmöglichkeiten zu erörtern und bei Frauen mit Kinderwunsch eine Hysterektomie (als schlimmste Option) zu vermeiden. Die maligne Transformation (unkontrolliert wachsende Tumorzelle) von Myomen ist äußerst selten und tritt in weniger als 1% der Fälle auf, meist bei post-menopausalen Frauen.

Mögliche Ursachen für Myome

Die genaue Ursache von Myomen bleibt zwar ein Rätsel, doch haben Forschungen verschiedene Faktoren identifiziert, die zur Entwicklung dieser gutartigen Tumore beitragen können:

Genetische Veranlagung: Es gibt offenbar einen erkennbaren Zusammenhang zwischen Myomen und genetischer Veranlagung. Töchter von Frauen mit Myomen sowie Frauen afrikanischer Herkunft, haben ein erhöhtes Risiko, selbst Myome zu entwickeln. Hormonelle Einflüsse: Die weiblichen Geschlechtshormone Östrogen und Progesteron spielen eine wesentliche Rolle bei der Entstehung von Myomen. Diese Hormone stimulieren das Wachstum von Myomen, die nach der Pubertät auftreten und nach der Menopause in der Regel zurückgehen. Weitere Risikofaktoren: Übergewicht (Adipositas)

Bluthochdruck (Hypertension)

Diabetes mellitus

Alter über 40 Jahre

Afrikanische Abstammung

Familiengeschichte von Myomen

Früher Beginn der Menstruation

Keine vorherigen Schwangerschaften

Vitamin-D-Mangel

Myome entwickeln sich aus einer einzelnen Muskelzelle der Gebärmutter in der Nähe eines Blutgefäßes und können unter dem Einfluss von Östrogen und Progesteron, die mehr Rezeptoren im Myomgewebe haben, wachsen. Leider können Myome sogar ihr eigenes Östrogen produzieren, was zu ihrem übermäßigen Wachstum beiträgt.

Symptome von Myomen in der Gebärmutter

Die Symptome von Myomen in der Gebärmutter können vielfältig sein und hängen oft von der Größe, Anzahl und Lage der Myome ab. Hier sind die häufigsten Symptome, die man kennen sollte:

Menstruationsbezogene Symptome: Starke, verlängerte Menstruationsblutungen oder Zwischenblutungen, die schmerzhaft sein und zur Bildung von Blutklumpen führen können. Anämie aufgrund starker Menstruationsblutungen, was zu Müdigkeit und Schwäche führen kann.

Druck- und Schmerzsymptome: Häufiges Urinieren durch Druck auf die Blase. Verstopfung aufgrund von Druck auf den Enddarm. Rücken-, Seiten-, Nieren-, Ischias- oder Beinschmerzen, wenn ein wachsendes Myom einen Nerven drückt. Ein Gefühl der Schwere oder Fülle im Beckenbereich, das sich bei körperlicher Aktivität, Bücken oder Geschlechtsverkehr verschlimmern kann.

Schwangerschaft und Fruchtbarkeit: Myome können die Fruchtbarkeit beeinträchtigen, indem sie die Einnistung des Embryos stören. In seltenen Fällen kann ein plötzlicher, starker Schmerz auftreten, wenn sich ein Myom auf seinem Stiel verdreht.



Es ist wichtig zu beachten, dass die Symptome zyklisch sein können, sich vor und während der Menstruation verschlimmern, aber auch jederzeit auftreten können, wenn die Myome wachsen. Myome werden durch weibliche Geschlechtshormone, insbesondere Östrogene, stimuliert, die im Menstruationszyklus produziert werden. Nach der Menopause oder dem Ende der Menstruation nimmt die Größe des Tumors aufgrund des Fehlens hormoneller Stimulation ab.

Diagnose von Myomen

Die Diagnose von Myomen in der Gebärmutter ist ein mehrstufiger Prozess, der verschiedene Untersuchungsmethoden umfasst:

Anamnese und gynäkologische Untersuchung: Im Erstgespräch erfragt der Arzt oder die Ärztin frühere Erkrankungen und die aktuelle Beschwerdesituation, einschließlich Fragen zu Blutungsstörungen, Problemen beim Wasserlassen oder Stuhlgang sowie Schmerzsymptomen wie Rückenschmerzen.

Bei einer gynäkologischen Untersuchung können größere Myome, insbesondere an der Vorder- und Rückseite der Gebärmutter, ertastet oder Myome in der Nähe des Gebärmutterhalses gesehen werden. Kleinere Myome sind mit dieser einfachen Diagnose oft nicht erkennbar. Ultraschalluntersuchung (Sonographie): Die Ultraschalluntersuchung, die normalerweise durch die Vagina (vaginale Sonographie) durchgeführt wird, liefert genauere Informationen über die Größe und den Standort eines Myoms.

Für eine detailliertere Untersuchung der Veränderungen in der Gebärmutterhöhle ist die Flüssigkeits-Sonographie (Hydrosonographie) besonders nützlich und ermöglicht eine präzisere Diagnose der Myomposition sowie deren Unterscheidung von Veränderungen der Gebärmutterschleimhaut. Weiterführende Diagnostik: Wenn mit diesen Untersuchungen keine klare Diagnose möglich ist, können eine MRT-Untersuchung oder eine Gebärmutterspiegelung (Hysteroskopie) bzw. eine Bauchspiegelung (Laparoskopie) notwendig sein. Bei Myomen, die in der Gebärmutterschleimhaut oder im Muskel liegen, wird eine Hysteroskopie durchgeführt. Befinden sie sich außerhalb der Gebärmutter, ist eine Laparoskopie erforderlich.

Behandlungsoptionen für Myome

Die Auswahl der Behandlung für Myome in der Gebärmutter hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Schwere der Symptome, die Größe und Lage der Myome, sowie der Kinderwunsch der betroffenen Frau. Hier ein Überblick über die gängigen Behandlungsoptionen:

Medikamentöse Therapie : Hormonelle Therapien wie GnRH-Analoga, hormonelle Intrauterinpessare (IUDs), progestin-only Pillen und kombinierte orale Kontrazeptiva können Symptome managen. Relugolix-Kombinationstherapie und Selektiver Progesteron-Rezeptor-Modulator (SPRM): Ulipristalacetat.

Minimal-invasive Verfahren : Myomembolisation: Blockiert die Blutzufuhr zu Myomen, was zu deren Schrumpfung führt. Fokussierter Ultraschall (MRgFUS-Therapie). Transzervikale Radiofrequenzablation: Eine neue, minimal-invasive Methode, die noch erforscht wird. Uterine Arterienembolisation: Eine Alternative, um Myome zu verkleinern und Symptome zu lindern. Myome werden auf diese Weise (umgangssprachlich) ausgehungert. Siehe Bild:

Pin Myome ganz sanft schrumpfen lassen (Bild: © Henrie / Adobe Stock)

Chirurgische Eingriffe : Myomektomie: Entfernung der Myome durch verschiedene Methoden wie Laparotomie, Laparoskopie oder Hysteroskopie, je nach Lage und Größe der Myome. Hysterektomie: Entfernung der Gebärmutter. Einsatz des da Vinci-Chirurgiesystems für eine minimal-invasive Entfernung von Myomen.

Die individuelle Therapieplanung sollte idealerweise in oder in Zusammenarbeit mit einem Myomzentrum erfolgen, um die bestmögliche Behandlung sicherzustellen.

Prävention und Management

Um das Wohlbefinden zu fördern und die Symptome von Myomen in der Gebärmutter zu managen, gibt es verschiedene Ansätze, die Sie in Ihren Alltag integrieren können:

Lebensstil und Ernährung: Halten Sie ein gesundes Gewicht und ernähren Sie sich ausgewogen mit viel Obst, Gemüse und Vitamin D, um das Risiko für Myome zu verringern. Regelmäßige Bewegung und Sport können nicht nur beim Symptommanagement helfen, sondern auch das allgemeine Wohlbefinden steigern.

Symptomlinderung: Anwenden von Kälte- oder Wärmebehandlungen auf den Bauch kann Linderung von Symptomen bieten. Entspannungstechniken oder Yoga können helfen, Stress abzubauen und Symptome zu lindern.

Emotionales Wohlbefinden: Ausreichend Ruhe und Entspannung sind essenziell, um den emotionalen Einfluss von Myomen zu bewältigen. Der Austausch mit anderen Betroffenen kann wertvolle Einblicke und Unterstützung bieten. Emotionale Unterstützung durch Partner, Familie und Freunde ist unerlässlich.



Diese Maßnahmen können Euch nicht nur dabei helfen, mit den Symptomen umzugehen, sondern auch Eure Lebensqualität verbessern. Es ist wichtig, Muster und Auslöser Eurer Symptome zu erkennen, um effektive Bewältigungsstrategien zu entwickeln.

Auswirkungen von Myomen auf Schwangerschaft und Fruchtbarkeit

Myome und ihre Auswirkungen auf Schwangerschaft und Fruchtbarkeit sind ein wichtiges Thema für viele Frauen. Hier sind einige Punkte, die Ihr wissen solltet:

Einfluss auf die Fruchtbarkeit : Myome können die Fruchtbarkeit negativ beeinflussen, abhängig von ihrer Größe, Anzahl und Lage. Insbesondere submukosale und intramurale Myome sind bekannt dafür, Schwangerschaften zu stören, da sie die Gebärmutterhöhle beeinträchtigen und die Einnistung eines befruchteten Eies stören können. Es wird empfohlen, submukosale Myome unabhängig von ihrer Größe und intramurale Myome, die größer als 3-4 cm sind, bei Frauen mit Unfruchtbarkeit zu entfernen.

: Auswirkungen während der Schwangerschaft : Myome können während der Schwangerschaft wachsen, aber nur sehr große Myome in spezifischen Lagen wurden mit einer erhöhten Rate von Kaiserschnitten oder Frühgeburten in Verbindung gebracht. In den meisten Fällen stellen Myome kein Problem dar und können jährlich durch Ultraschall überwacht werden. Bei Frauen mit Kinderwunsch wird die Resektion von submukösen Myomen (durch Hysteroskopie) und intramuralen Myomen (abdominal) mit einer Größe von mehr als 5 cm empfohlen.

: Schwangerschaftskomplikationen : Uterusmyome können zu abnormalen Menstruationszyklen, Schwierigkeiten beim Empfangen und einem erhöhten Risiko von Schwangerschaftskomplikationen wie Frühgeburten, Plazentaablösungen und Kaiserschnittentbindungen führen.

Wichtige Tipps für Betroffene

Wenn Ihr mit Myomen in der Gebärmutter lebt, sind hier einige wichtige Tipps, die Euch helfen können, Eure Situation besser zu verstehen und damit umzugehen:

Informiert euch gründlich : Wissen ist Macht, besonders wenn es um Eure Gesundheit geht. Myome sind in der Regel nicht mit einem erhöhten Risiko für Gebärmutterkrebs verbunden. Es ist wichtig, sich über Myome, ihre Symptome und Behandlungsmöglichkeiten zu informieren. Eine vertrauenswürdige Quelle, um mehr über Myome zu erfahren, findet Ihr hier.

: Wissen ist Macht, besonders wenn es um Eure Gesundheit geht. Myome sind in der Regel nicht mit einem erhöhten Risiko für Gebärmutterkrebs verbunden. Es ist wichtig, sich über Myome, ihre Symptome und Behandlungsmöglichkeiten zu informieren. Eine vertrauenswürdige Quelle, um mehr über Myome zu erfahren, findet Ihr hier. Beobachten und Dokumentieren : Führt ein Symptom-Tagebuch, um Muster oder Auslöser Eurer Symptome zu erkennen. Das kann Euch und Eurem Arzt helfen, die beste Behandlungsstrategie zu entwickeln. Notiert Fragen oder Bedenken, die Ihr vor Euren Arztbesuchen habt, um sicherzustellen, dass Ihr alle Informationen erhaltet, die Ihr benötigt.

: Sucht Unterstützung : Zögert nicht, emotionale Unterstützung von Familie, Freunden oder Selbsthilfegruppen zu suchen. Der Austausch mit anderen Betroffenen kann wertvolle Einblicke und Trost bieten. Professionelle Beratung oder Therapie kann ebenfalls hilfreich sein, um mit den emotionalen Auswirkungen von Myomen umzugehen.

FAQs