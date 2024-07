Teile diesen Beitrag Messenger Pinterest WhatsApp Share



Stellt euch kurz einmal vor, das Lernen könnte für euer Kind zu einem spannenden Abenteuer werden, bei dem jede Herausforderung mit Freude angenommen wird. Genau hier setzt die ANTON App an, über die alle Welt redet. Eine innovative Lernplattform, die speziell dafür entwickelt wurde, Schülern beim Lernen zu helfen und gleichzeitig Spaß zu machen. Und das Beste ist, dass sie vollkommen werbefrei und kostenlos ist.

Mit einem breiten Angebot, das von Mathematik über Sprachen bis hin zu den Naturwissenschaften reicht, bietet die ANTON App eine umfassende Lern-Unterstützung für Kinder – sei es für das Homeschooling, zur Ergänzung des Schulunterrichts oder zum selbstständigen Lernen. Durch ein cleveres Belohnungssystem, bleibt die Motivation eures Kindes hoch, während es sich spielerisch durch die verschiedenen Lernebenen wühlt.

Funktionen und Vorteile der ANTON App

Belohnungssystem zur Motivation

Die ANTON App fördert das Lernen durch ein kluges Belohnungssystem, das Schülerinnen und Schüler motiviert, indem es virtuelle Münzen für gelöste Aufgaben vergibt. Diese Münzen können dann verwendet werden, um Spiele zu spielen oder Avatare einzukleiden, was das Lernen spielerisch und unterhaltsam macht. Lehrkräfte und Eltern haben zudem die Möglichkeit, die Spielefunktion zu regulieren oder (wenn gewünscht) ganz abzustellen.

Nutzerfreundlichkeit für Schüler aller Klassenstufen

ANTON ist so gestaltet, dass Schüler/innen vom ersten bis zum zehnten Schuljahr, eine breite Palette von Übungen in verschiedenen Fächern bietet. Die App ist auch für ganz junge Kinder völlig intuitiv und leicht zu nutzen. Im Laufe der Schuljahre steigert sich natürlich die Komplexität der Lehrpläne. Aber auch komplexe und differenzierte Aufgabenstellungen, sind in den unterschiedlichen Lernniveaus der höheren Jahrgänge, verständlich und intuitiv umgesetzt.

Vorteile für Lehrkräfte

Für Lehrkräfte bietet die ANTON App die Möglichkeit, ganze Klassen zu verwalten und individuelle Aufgaben zuzuweisen. Das erleichtert die Lernkontrolle und das Verfolgen des Fortschritts jedes einzelnen Schülers. Lehrer können Lerninhalte effektiv in den Unterricht integrieren und haben Werkzeuge an der Hand, um den Lernstand ihrer Schüler jederzeit abzufragen und aktiv (auch durch individuell zugewiesene Übungsaufgaben) zu unterstützen.

Vorteile für Eltern

Aus Elternsicht ist es wahrlich nicht immer ganz einfach, ihre Kinder zum Lernen zu motivieren. Gerade in Fächern in denen es in der Schule hakt, schwingt immer auch die Sorge um eine echte Lernblockade mit. Da Anton aber recht spielerisch aufgebaut ist, macht auch das Lernen von eher ungeliebten Matheaufgaben beinahe ein wenig Spaß.

Als Eltern profitiert ihr von einem sehr guten Überblick der erzielten Lernfortschritte. Darüber hinaus könnt ihr (wie oben erwähnt) den Zugang zu einzelnen Spielen kontrollieren.. Auf diese Weise stellt ihr sicher, dass die Anton-App letztlich primär als Lernwerkzeug genutzt wird. Trotzdem sollte man nicht unterschätzen, dass das Erspielen der eingebauten Belohnungen ein wichtiger Bestandteil des Gesamtkunstwerks ANTON ist.

Wie man die ANTON App verwendet

Download und Erstellen eines Nutzerkontos

Um die ANTON App zu nutzen, könnt ihr ganz einfach ein Nutzerkonto erstellen. Besucht die Webseite oder ladet die App aus dem Apple App Store, dem Google Play Store, oder aus dem Amazon App Store, herunter. Klickt nach der Installation auf „Neues Konto erstellen“ und folgt den Anweisungen. Für Schüler besteht die Möglichkeit, sich direkt über die App oder im Browser zu registrieren, indem sie ihren Vornamen und ihre Schule angeben.

Anmeldung mit Lehrerkonto oder Schülerkonto

Lehrkräfte können sich für eine Schullizenz auf anton.app/schullizenz anmelden, oder ein Privat-Lehrer-Konto einrichten, um Klassen zu verwalten und Lerninhalte zuzuweisen. Schüler melden sich in diesem Fall einfach mit dem von der Schule bereitgestellten Anmelde-Code an, oder erstellen ein privates Schüler-Konto (wie im letzten Abschnitt beschrieben), um Zugang zu Übungen und Spielen zu erhalten.

Aufgaben zuweisen und Lernerfolge verfolgen

Lehrkräfte können über ihre Konten Aufgaben zuweisen und den Lernfortschritt der Schüler, sowohl im Klassenzimmer, als auch zu Hause, verfolgen. Durch das Anlegen von Gruppen und das Zuweisen spezifischer Übungen, können Lehrkräfte den Lernprozess effektiv steuern. Darüber hinaus ist es möglich, den Fortschritt durch verschiedene Tools zu überwachen und zu analysieren. So kann jeder Schüler, jede Schülern, ganz individuell und gezielt gefördert werden.

Erfahrungen von Nutzern der ANTON App

Erfahrungen von Lehrkräften

Lehrer berichten, dass die ANTON App besonders nützlich ist, um den Lernfortschritt der Schüler zu überwachen und sie individuell zu fördern. Das Lehrpersonal berichtet, dass die App Schülern, die anfangs demotiviert waren, teilweise enorm geholfen hat, ihre Lernmotivation zu steigern. Die Kinder nutzten die App unterwegs und zu Hause, was letztlich auch zu einer häufigeren Erledigung der Hausaufgaben führen kann.

Erfahrungen von Eltern

Auch Eltern schätzen die Möglichkeit, den Lernfortschritt ihrer Kinder durch die ANTON App überblicken zu können. Stupides Pauken von unliebsamen Schulaufgaben, gehören mit der digitalen Lösung der Vergangenheit an. Das eigene Kind für eine halbe Extrastunde an ANTON zu setzen, scheint oftmals wesentlich leichter argumentiert, als mit Buch und Übungsheft zu arbeiten.

Erfahrungen von Schülern

Schüler finden die spielerische Herangehensweise der ANTON App ansprechend. Die sofortige Rückmeldung in Form von Sternen oder Pokalen nach dem Lösen von Aufgaben, motiviert sie, dranzubleiben. Besonders beliebt sind die Mini-Spiele, die als Belohnung dienen und das Lernen unterhaltsam machen.

Aber – neben dem zufriedengestellten Spieltrieb, zählt am Ende die Erfolgsquote beim Lernen. Die App ist nachweislich im Stande, den Notendurchschnitt in unterschiedlichsten Fächern zu verbessern. Schüler/innen nutzen ANTON (nach anfänglichen Erfolgen) wirklich gerne, wenn sie spüren, dass das Lernen auf diese Weise einfach leichter fällt.

Wer Lernhilfe benötigt, sollte ANTON ausprobieren

Wer die ANTON App bisher noch nie genutzt hat, mag sich sicherlich am Kopf kratzen, wie eine Lern-App gleichzeitig Spieltrieb und Lernerfolg abdecken soll. Ein wenig klingt es einfach zu schön, um wahr sein zu können. Aber insgesamt kann man sagen, dass es absolut passt.

Die Nutzung macht allen Beteiligten Spaß. Von Schülern, über Lehrkräfte bis zu den Eltern, sind die Berichte durchweg positiv. Durch die Zusammenführung von spielerischen Elementen mit ernsthaften Lerninhalten schafft die App eine einzigartige Lernumgebung, die sowohl motivierend als auch nachweislich bildungsfördernd ist. Die Erfahrungsberichte unterstreichen, dass das Konzept der ANTON App gut funktioniert.

Und da sie vollkommen kostenlos nutzbar ist, kann man es auch einfach mal auf einen Versuch ankommen lassen.

FAQs zur ANTON App

Ist die Nutzung der Anton App kostenpflichtig? Nein, die Anton App ist vollständig kostenlos und enthält keine Werbung. Sie eignet sich für Kinder und Jugendliche, um den Lernstoff sowohl im Klassenraum, als auch in kleinen Gruppen, oder zu Hause, individuell zu vertiefen. Welche Informationen kann ein Lehrer in der ANTON App einsehen? Lehrkräfte haben die Möglichkeit, ihre Gruppen und Gruppenmitglieder in der ANTON App zu überblicken. Sie können die Lernerfolge der gesamten Gruppe sowie einzelner Schüler verfolgen und sehen auch, wie viel Zeit die Schüler mit den integrierten Spielen verbringen. Welche zusätzlichen Funktionen bietet ANTON Plus? Mit ANTON Plus erhält man Zugriff auf den Offline-Modus. Dies ermöglicht es, Inhalte aller Fächer und Klassenstufen auf Smartphones und Tablets herunterzuladen und anschließend ohne Internetverbindung zu lernen. Für welche Altersgruppe ist die ANTON App geeignet? Die ANTON App ist für Schüler von der 1. Klasse bis zum Abitur konzipiert, um eine breite Altersspanne abzudecken.