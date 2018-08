Wahnsinns-Ergebnis: Mehr als 80 Prozent sind gegen die Zeitumstellung

Teile diesen Inhalt mit Freunden merken

Mehr als 80 Prozent der Teilnehmer an einer EU-Umfrage haben sich für das Ende der Zeitumstellung ausgesprochen. Interessant: Die meisten kamen aus Deutschland.

Die Zeitumstellung ist für viele Menschen eine wahre Qual. Gerade Kinder leiden häufig unter Jetlag-Symptomen, oder entwickeln in der Zeit nach der Umstellung migräneartige Kopfschmerzen, sind schlapp, unausgeglichen und nicht aufnahmefähig. Wie man Kindern den Übergang in die Winterzeit oder Sommerzeit ein wenig zu erleichtern, haben wir bereits in der Vergangenheit berichtet. Wie es zu dem erstaunlich eindeutigen Ergebnis kam, erfahrt ihr im Video.

