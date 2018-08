Teile diesen Inhalt mit Freunden merken

teilen

teilen

teilen

e-mail

info

Sommer- und Winterzeit adé! Laut Jean-Claude Juncker soll im Eilverfahren die Zeitumstellung gekippt werden. „Das werden wir heute beschließen. […] Die Menschen wollen das.“

In einem ZDF-Interview sagte Jean-Claude Juncker sinngemäß, dass wenn man die Menschen frage und das Ergebnis so eindeutig sei, man das nicht ignorieren könne. Damit sind die Tage von Sommerzeit und Winterzeit offenkundig so gut wie gezählt. Mehr dazu im Video!