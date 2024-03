Teile diesen Beitrag Messenger Pinterest WhatsApp Share



Ihr seid gerade in der Planung für euren nächsten Familienurlaub? Dieses Jahr soll es ein Urlaubsziel werden, das man am besten mit dem Flugzeug erreichen kann? Meist hat man als Familie ein bestimmtes Budget im Auge, das man nicht überschreiten möchte. Da kommt es ganz gut, wenn man einen günstigen Flug für die gesamte Familie findet. Wir geben Euch in diesem Beitrag clevere Tipps an die Hand, wie ihr den günstigsten Flug finden könnt.

Seid flexibel mit der Anreise

Fluggesellschaften sind nicht dumm. Sie benutzen Algorithmen, die die Preise für ihre Flüge errechnen. Dieser Algorithmus basiert auf Faktoren wie Jahreszeit, Tageszeit, Treibstoffpreis, Nachfrage und noch vielen anderen. Ein Beispiel? Im Sommer (genauer im August) verreisen die meisten Menschen aus Europa, daher sind Flüge in diesem Zeitraum besonders teuer.

Grundsätzlich gilt, dass ein Flug immer dann teuer ist, wenn alle fliegen wollen. Daher ist es sinnvoll, möglichst flexibel mit der Anreise zu sein. Ihr wollt nach Mallorca fliegen? Geht das nicht auch in der Nebensaison? Zugegeben, dieser Tipp funktioniert nur, wenn Ihr auch flexibel sein könnt und nicht zum Beispiel ein Schulkind habt und euch nach den Ferienzeiten richten müsst.

Nutzt Billigfluglinien

Pin Bild: © Iftikhar alam / Adobe Stock



Vor ein paar Jahren noch waren es ausschließlich die großen und teuren Fluggesellschaften, die weite Strecken geflogen sind. Billigfluglinien waren in erster Linie meist auf Kurzstrecken spezialisiert. Gut, wenn man mal einen Trip nach Bayern machen wollte. Schlecht, wenn man weiter weg verreisen wollte. Zum Glück hat sich das gewandelt. Heute kann man auch mit Billigfluglinien ganze Kontinente überqueren.

Doch Vorsicht! Bei Billigfluglinien müsst Ihr unbedingt auf etwaige Gebühren achten. Denn viele Billigfluglinien verlangen einen Aufpreis für teils banale Dinge, wie das Gepäck, Ausdrucken der Bordkarte usw. Schaut also ganz genau auf diese versteckten Kosten und addiert diese zum Preis des Fluges hinzu. Wer möchte schon am Ende der Buchung feststellen, dass man letzten Endes den gleichen Preis zahlt, wie bei einer eher traditionellen und teureren Airline-Konkurrenz?

Verwendet Flugsuchmaschinen

Ihr könnt es Euch natürlich noch leichter machen, indem ihr Preissuchmaschinen benutzt. Wie das funktioniert? Ihr geht auf eine Webseite, die Flüge miteinander vergleicht. Jetzt müsst Ihr nur noch ein paar Daten eingeben, wie Zielort, Abflugzeit, Anzahl der Personen usw. – und auf Enter drücken. Jetzt arbeitet die Flugsuchmaschine für euch. Nach nur wenigen Augenblicken spuckt sie die günstigsten Flüge zu eurer Wunschdestination aus.

Noch besser: Es gibt sogar Suchmaschinen wie eskytravel, wo Ihr nicht nur nach einem Flug, sondern auch nach Flug + Hotel suchen könnt. So könnt Ihr also nicht nur den günstigsten Flug entdecken, sondern angenehmerweise auch noch das günstigste Hotel. Clever, so bleibt durch Preise vergleichen mehr Geld für etwaige Freizeitaktivitäten mit eurer Familie.

Selten und oft besonders günstig: Sucht nach Error Fares!

Wer etwas mehr Zeit in die Flugsuche investieren möchte, der kann nach sogenannten «Error Fares» Ausschau halten. Das sind Flüge, die plötzlich ganz besonders günstig sind. Warum? Weil den Fluggesellschaften schlichtweg ein Preisfehler unterlaufen ist. Aber: Error Fares sind scheue Wesen. Sie erscheinen selten und wenn, dann nur kurz auf der Bildfläche. Wenn Ihr Error Fares entdeckt, dann ruft nicht bei der Fluggesellschaft an, sonst wird der Fehler enttarnt!