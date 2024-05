Teile diesen Beitrag Messenger Pinterest WhatsApp Share



Slowenien ist ein echter Geheimtipp für den Familienurlaub. Das kleine Land wird auch das grüne Herz Europas genannt, und ist das Land mit der drittgrößten Walddichte in Europa. Naturfreunde werden ausgiebige Wandertouren in der wunderschönen Landschaft genießen. Familien lieben die kleinen Seen, das adriatische Meer und im Winter freuen sich die Kinder auf rasante Skiabfahrten in den Ostalpen.

Slowenien hat für jeden Geschmack etwas zu bieten. Es ist ein überschaubares Land, und viele Ziele sind schnell auch spontan erreicht. Für Familien hat das den Vorteil, dass der Urlaub sehr flexibel geplant werden kann. Viele Ausflugsziele sind flink mit dem Auto angepeilt. Dabei ist der Wandel der Landschaft für Kinder besonders faszinierend. Es ist schon erstaunlich, dass die Entfernung von den imposanten Alpengebieten, bis zur warmen Adriaküste, nur 195 Kilometer beträgt. Für Familien ist das Anmieten eines zentralen Ferienhauses die beste Option, um einen spannenden Urlaub zu verbringen.

Die Adriaküste in Slowenien

Kinder lieben das Meer. Strände werden einfach nicht langweilig. Die kleine Slowenische Riviera bietet allerdings mit Stein- oder Kiesstränden, eine Besonderheit. Hier sollte vorab von den Eltern Aufklärungsarbeit geleistet werden. Sandburgen sind leider nicht möglich. Dafür aber kreative Aktivitäten, die man eben nur an einem Kiesstrand erlebt. Das Wasser ist übrigens unfassbar klar, und in vielen Badeorten runden Wasserrutschen und Cafés das Urlaubsvergnügen ab.

Pin Malerischer Wanderweg zwischen Fiesa und der bezaubernden Küstenstadt Piran. (Bild: © Chris / Adobe Stock) Pin Wunderschöner Küstenabschnitt in Izola, Slowenien, direkt an der Adria. (Bild: © ttinu / Adobe Stock) Pin Ein Blick auf die Moon Bay bei Piran von oben. (Bild: © Heike / Adobe Stock)

Die Grotte von Postojna

Kinder lieben den Besuch von Höhlen, aber mit so einem gigantischen Eingang hat der Nachwuchs bestimmt nicht gerechnet! Das kilometerlange Höhlensystem ist zum UNESCO-Weltkulturerbe benannt worden. Die schmalen Gänge, unterirdische Seen und große Sälen werden (nicht nur) Kinderaugen zum Leuchten bringen.

Pin Bild: © franco ricci / Adobe Stock Pin Bild: © Bernadett / Adobe Stock Pin Bild: © Tomtsya / Adobe Stock Pin Bild: © PROMA / Adobe Stock Pin Unterirdische Bergbahn für Touristen in der Grotte von Postojna. (Bild: © alexanderuhrin / Adobe Stock)

Aktiver Urlaub auf dem Reiterhof

Pin Wunderschönes Pferd in der wilden Landschaft von Slowenien (Bild: © petrsvoboda91 / Adobe Stock)

In Slowenien gibt es viele Reiterhöfe. Nicht nur Kinder lieben diese innige Verbindung, die man zwischen Mensch und Pferd aufbauen kann. Wer das Reiten erst noch lernen muss, ist hier gut aufgehoben. Während die Kinder das Reiten erlernen, können die Erwachsenen eine Tour in die nähere Umgebung unternehmen, oder in einem kleinen Ort einen regionalen Wein genießen. Oder sie schwingen sich ebenfalls auf den Rücken eines Pferdes und üben sich in der Kunst des Reitens.

Ein spontaner Tipp wäre die Mrcina Ranch am See von Bohinj. Hier kommen sich die Kinder vor, wie im Wilden Westen. Die dortigen Island Ponys sind nicht nur schön anzusehen, sondern tragen übrigens auch die Erwachsenen mit Leichtigkeit.

Pin Die Gegend um Bohinj ist einfach atemberaubend schön. (Bild: © Martin / Adobe Stock)

Sind alle bereit für eine erste Tour mit einem Guide, geht es raus in die slowenische “Wildnis”. Alternativ können die Erwachsenen aber auch die nähere Umgebung des Sees, bei einer gemütlichen Kutschfahrt genießen.

Achtung! Maut!

Seit dem Jahr 2022 werden in Slowenien keine Klebevignetten mehr akzeptiert. Bevor der Urlaub beginnt, muss ein Fahrzeughalter eine digitale Vignette erwerben, welche die Nutzung der Schnellstraßen und Autobahnen erlaubt.

Eine Vignette ist in Slowenien für Pkws, Wohnmobile und Motorräder verpflichtend – Anhänger benötigen keine Vignette. Übersteigt ein Kraftfahrzeug die Grenze von 3,5 Tonnen, so wird das Fahrzeug streckenabhängig abgerechnet. Die Maut wird erhoben, um alle Autobahnen und Schnellstraßen auszubessern und Urlaubern und Einheimischen eine gute Fahrt zu garantieren.

Eine digitale Vignette wird in verschiedenen Formen ausgegeben: Die Ausgabe erfolgt als 7 Tages Vignette, als 6 Monats Vignette oder als 12 Monats Vignette. Die Vignette wird bei einer Bestellung auf das persönliche Kennzeichen gebucht. Eine Bestellung wird bei spezialisierten Anbietern vorgenommen, die auf ihren Webseiten noch weitere Tipps zur Vignettenpflicht anbieten.

Für Reisende ist es wichtig zu wissen, dass es drei verschiedene Vignettenarten gibt: Klasse 1 (Motorräder), Klasse 2 A (Autos und Wohnmobile) und Klasse 2B (Große Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen). Nach einer Registrierungsbestätigung kann die unbeschwerte Reise durch Slowenien beginnen.