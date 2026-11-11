Aziza – Bedeutung, Herkunft und Aussprache

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Aziza ist die weibliche Form des arabischen Namens Aziz. Die Namensgeschichte verbindet Macht, Ansehen und Zuneigung. Der dreisilbige Name hat einen offenen Ausklang auf A.

Herkunft Arabisch Bedeutung Mächtig, geachtet, geliebt Aussprache a-SII-sa, mit stimmhaftem S (3 Silben) Namenstag Kein eigener Termin verlässlich belegt Formen ʿAzīza (Umschrift), Əzizə (Aserbaidschanisch)

Was hinter der Bedeutung von Aziza steckt

Die arabische Wortfamilie um Aziz umfasst Bedeutungen wie „mächtig“, „geachtet“ und „geliebt“. Aziza übernimmt dieses Bedeutungsfeld als weibliche Namensform.

Wenn euch eine der Übersetzungen besonders anspricht, könnt ihr sie bei eurer Namenswahl als persönlichen Wunsch verstehen. Die anderen Lesarten gehören trotzdem zur Herkunft dazu. Auch der arabische Name Qadira hat eine positive Bedeutung, führt aber zu einer anderen Wurzel. Dort steht die Fähigkeit im Vordergrund. Eine ähnlich klingende Idee ist Adira. Der Name bedeutet im Hebräischen „mächtig“ oder „erhaben“ und hat eine eigene Herkunft.

Aziza wird auf Arabisch عزيزة geschrieben. In einer genaueren Umschrift steht ʿAzīza. Das Zeichen vor dem A steht für einen arabischen Laut, der im Deutschen ungewohnt ist. Der Strich über dem I zeigt, dass der Vokal lang gesprochen wird.

Wie Aziza ausgesprochen wird

Die Betonung liegt in der arabischen Form auf dem langen I. Ungefähr a-SII-sa ist eine deutsche Lesehilfe, bei der das S stimmhaft klingt.

Das Z wird in dieser Umschrift etwa wie das S in „Sonne“ gesprochen, wenn ihr das Wort mit stimmhaftem S aussprecht. So könnt ihr euch dem Klang annähern. Wenn jemand in eurer Familie Arabisch spricht, hört euch den Namen einmal von dieser Person an. Dann bekommt ihr auch den Anfangslaut besser mit.

Hat Aziza einen Namenstag?

Für Aziza haben wir keinen eigenen Namenstag verlässlich gefunden.

Aziza im Jazz

Die Pianistin und Sängerin Aziza Mustafa Zadeh stammt aus Baku und ist im Jazz bekannt. Auf ihrer Website findet ihr Musik und Konzertinformationen. Ihr Vorname wird im Aserbaidschanischen Əzizə geschrieben. Die unterschiedlichen Buchstaben zeigen, wie derselbe Name in einer anderen Schriftsprache aussehen kann.

Zweitnamen für Aziza

Aziza Ruth und Aziza Marie sind zwei Ideen, bei denen nach dem letzten A ein klarer Konsonant folgt.

Ruth schließt die Kombination mit einer Silbe ab, Marie verlängert sie und setzt einen eigenen Akzent. Wer den weichen Ausklang und eine Stärke-Bedeutung mag, kann auch Valentina ausprobieren. Die lateinische Wortgeschichte gibt dem Namen eine andere Herkunft und einen längeren Rhythmus.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann