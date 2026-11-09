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Lior, Lucian oder Valo: Jungennamen mit der Bedeutung Licht gibt es in ganz verschiedenen Sprachen. Hier findet ihr 20 Ideen rund um Licht, Leuchten, Glanz und Sonne – mit Herkunft, verständlich erklärter Bedeutung und einem Blick auf die Aussprache.

Vielleicht mögt ihr einen kurzen Namen wie Nour, vielleicht einen längeren wie Uriel. Manche Namen lassen sich unmittelbar mit „Licht“ übersetzen, andere tragen den Gedanken in einem Bestandteil. Unsere Auswahl zeigt euch die Unterschiede. Jeder verlinkte Name führt zu einem ausführlichen Porträt; in unserer Vornamensuche könnt ihr außerdem nach weiteren Ideen stöbern.

Was bedeutet „Licht“ bei einem Vornamen?

Bei einem Lichtnamen lohnt sich ein Blick auf die genaue Übersetzung. „Mein Licht“, „der Erhellende“ und „Gott ist mein Licht“ drücken unterschiedliche Gedanken aus.

So ist unsere Auswahl aufgebaut Die erste Gruppe enthält direkte Lichtbedeutungen und Namen aus einer belegten Licht-Namensfamilie. Danach folgen Namen für Helligkeit, Glanz und Leuchten. Am Schluss stehen zwei Ideen rund um Lichtstrahlen und Sonne. Unisex bedeutet: Der Name wird für Jungen und Mädchen verwendet.

12 Jungennamen mit Licht im Namen

Hier findet ihr Namen, bei denen Licht unmittelbar zur Bedeutung oder zur sprachlichen Herkunft gehört. Einige sind kurze Wörter, andere verbinden mehrere Bestandteile.

Nour Arabisch: „Licht“. Unisex-Name mit einer gesprochenen Silbe. Nour ist eine lateinische Schreibweise neben Nur und Noor; das OU steht hier für ein langes U. Nuri Arabisch: „mein Licht“; auch im Türkischen gebräuchlich. Der zweisilbige Name wird überwiegend für Jungen verwendet, in Deutschland aber auch für Mädchen. Nouri ist eine weitere Schreibweise aus derselben Namenslinie. Lior Hebräisch: „mein Licht“, wörtlich etwa „Licht für mich“. Unisex-Name mit zwei Silben und Betonung auf OR. Elior Hebräisch: „mein Gott ist mein Licht“. Jungenname mit drei Silben; der Gottesbezug ist Teil seiner Bedeutung. Uriel Hebräisch: „Gott ist mein Licht“. Der Jungenname ist durch die Überlieferung vom Erzengel Uriel bekannt. Hebräisch klingt er ungefähr u-ri-EL. Meir Hebräisch: „der Erhellende“ oder „der Licht gibt“. Jungenname mit zwei Silben. E und I werden in der hebräischen Aussprache getrennt gesprochen; das EI klingt also anders als im deutschen Wort „mein“. Ziya Arabisch: „Licht“, „Glanz“, „Leuchten“; auch im Türkischen als Jungenname gebräuchlich. Türkisch beginnt er mit einem stimmhaften S-Laut und klingt ungefähr si-ja. Prakash Aus dem Sanskrit: „Licht“, „hell“, „strahlend“. Der Jungenname ist in mehreren südasiatischen Sprachen gebräuchlich. In einer ungefähren Hindi-Sprechhilfe klingt er pra-KAASCH: Das SH am Ende entspricht einem SCH-Laut. Valo Finnisch: „Licht“. Der kurze Vorname wird überwiegend für Jungen verwendet, ist aber auch für Mädchen belegt. Finnisch klingt er ungefähr WA-lo, mit Betonung am Anfang. Das V wird dabei etwa wie ein deutsches W gesprochen. Lucius Lateinischer Jungenname aus der Namensfamilie um lux: „Licht“. „Der Leuchtende“ ist eine sinngemäße Deutung. Im klassischen Latein klingt das C wie K; daneben begegnen euch in anderen Sprachen weitere Aussprachen. Lucian Über das lateinische Lucianus mit Lucius und der Licht-Namensfamilie verbunden. „Der Leuchtende“ ist eine sinngemäße Wiedergabe. Wie der Jungenname ausgesprochen wird, hängt von der jeweiligen Sprache ab. Lucien Französische Form von Lucianus, ebenfalls über Lucius mit Licht verbunden. Ungefähr lü-SJÄ gesprochen, mit einem nasalen Schluss. Anders als bei Lucian hört ihr am Ende der französischen Form kein eigenes N.

6 Namen rund um Leuchten und Glanz

Diese Namen gehören zum hellen Bedeutungsfeld, lassen sich aber nicht alle schlicht mit „Licht“ übersetzen. Manche beschreiben ein Leuchten, andere benennen eine Lichtquelle.

Wenn euch vor allem die Vorstellung von Helligkeit anspricht, könnt ihr hier sehr unterschiedliche Formen entdecken. Roshan führt zum Persischen, Hubert zu alten deutschen Namensbestandteilen. Bei Zahir ist besonders wichtig, welche arabische Originalform hinter der lateinischen Schreibweise steht.

Zohar Hebräisch: „Licht“, „Glanz“ oder „Strahlen“. Unisex-Name mit zwei Silben. Der Anfang klingt wie ein stimmhaftes S, nicht wie das deutsche Z in „Zeit“. Anwar Arabisch: „heller“ beziehungsweise „leuchtender“. Die Steigerung gehört ausdrücklich zur Wortbedeutung. Die arabische Aussprache betont die erste Silbe. Enver ist eine verwandte Form. Siraj Arabisch: „Lampe“ oder „Leuchte“. Der Jungenname bezeichnet etwas, das Licht spendet. Ungefähr si-RAADSCH gesprochen, mit langem A und einem Schlusslaut wie am Anfang von „Dschungel“. Siraaj ist eine weitere Schreibweise. Roshan Persisch: „hell“ oder „leuchtend“. Der Unisex-Name wird auch in mehreren südasiatischen Sprachen verwendet. Seine Aussprache richtet sich nach der Sprache: Persisch etwa rou-SCHÄN, im Hindi eher RO-schan. Hubert Althochdeutsche Bestandteile für „Geist, Verstand“ und „hell, glänzend“. „Glänzend durch seinen Verstand“ ist eine sinngemäße Deutung. Zahir Nur die arabische Form زاهر gehört hierher: Sie wird als „strahlend“ oder „glänzend“ erklärt. Andere arabische Namen können ebenfalls Zahir geschrieben werden und etwas anderes bedeuten. Zur Lichtauswahl passt deshalb nur diese ausdrücklich benannte Form.

Bei Zahir die Originalform mitdenken Hinter derselben lateinischen Schreibweise können im Arabischen unterschiedliche Wörter stehen. Bei Zahir begegnen neben „strahlend“ auch „Helfer“ und „sichtbar“. Wenn ihr gerade wegen der Bedeutung auswählt, klärt deshalb die arabische Form mit einer sprachkundigen Person.

2 weitere Ideen: Lichtstrahlen und Sonne

Kiran und Elio ergänzen die Auswahl mit Bildern aus der Natur. Ihre Bedeutungen führen zu einem Strahl beziehungsweise zur Sonne.

Kiran Aus dem Sanskrit: „Sonnenstrahl“ beziehungsweise „Lichtstrahl“. Unisex-Name, der in mehreren südasiatischen Sprachen verwendet wird. Er hat eine andere Herkunft als der ähnlich geschriebene irische Name Kieran. Elio Über die griechische Namenslinie um Helios mit „Sonne“ verbunden. Der Jungenname hat daneben einen römischen Herkunftsweg über Aelius, dessen Bedeutung unsicher ist. Italienisch klingt Elio ungefähr EH-ljo.

Welche kurzen Lichtnamen passen zu euch?

Wenige Buchstaben bedeuten nicht immer dieselbe Silbenzahl. Nour hat eine gesprochene Silbe, Lior und Meir haben in der hebräischen Aussprache jeweils zwei.

Auch Nuri, Ziya und Valo sind kurze Möglichkeiten. Die Endungen geben ihnen einen unterschiedlichen Klang: Nuri endet auf I, Ziya auf A und Valo auf O. Sprecht die Namen zusammen mit eurem Familiennamen. So hört ihr schneller, ob zwei Vokale ineinanderlaufen oder eine kleine Pause angenehm klingt.

Lichtnamen, die auch für Mädchen verwendet werden

Nour, Lior, Zohar, Roshan und Kiran sind Unisex-Namen. Auch Valo wird für beide Geschlechter verwendet, überwiegend allerdings für Jungen.

Vielleicht sammelt ihr parallel Mädchenideen. In unserer Auswahl Mädchennamen mit der Bedeutung Licht begegnen euch unter anderem Liora, Meira und Eliora. Die Nähe zu Lior, Meir und Elior lässt sich über die gemeinsame hebräische Herkunft erklären.

So findet ihr euren Favoriten

Am hilfreichsten wird eure Liste, wenn ihr Bedeutung, Aussprache und Alltag gemeinsam betrachtet. Ein Name darf euch durch seine Geschichte gefallen und zugleich gut über die Lippen gehen.

Beginnt mit drei bis fünf Favoriten. Schreibt zu jedem Namen die Bedeutung auf, die ihr tatsächlich mit ihm verbinden möchtet. Bei Elior gehört etwa der Gottesbezug dazu; bei Siraj ist es die Leuchte. So könnt ihr vergleichen, welche Aussage euch besonders anspricht.

Für einen kleinen Alltagstest könnt ihr diese Fragen nutzen:

Wie klingt der Vorname mit eurem Familiennamen, langsam gesprochen und ganz normal gerufen?

Welche Aussprache möchtet ihr verwenden, und könnt ihr sie anderen kurz erklären?

Gefällt euch die vollständige Bedeutung einschließlich eines möglichen religiösen Bezugs?

Passt die Schreibweise auch in den Sprachen, die in eurer Familie eine Rolle spielen?

Probiert außerdem einen gewöhnlichen Satz aus, zum Beispiel „Valo, deine Jacke liegt hier“ oder „Das ist unser Sohn Uriel“. Dabei geht es nicht darum, einen besonders feierlichen Namen zu finden. Ihr hört, wie sich eure Favoriten in vertrauten Situationen anfühlen. Eine Erklärung zur Aussprache darf dazugehören, wenn euch der Name dafür besonders am Herzen liegt.

Nicht jeder ähnlich klingende Name bedeutet Licht Lukas, Lucas, Luca und Luka werden üblicherweise als „aus Lukanien“ erklärt. Trotz des ähnlichen Anfangs gehören sie nicht einfach zur Licht-Namensfamilie um Lucius. Auch eine helle Klangwirkung allein ist noch keine sprachlich belegte Lichtbedeutung.

Ein Zweitname kann euch eine weitere Möglichkeit geben, zwei Wünsche zu verbinden. Unsere eigenen Klangideen sind etwa Lior Alexander, Valo Emil oder Uriel Paul. Diese Kombinationen sind Anregungen, keine überlieferten Bedeutungsnamen. Prüft beim Aussprechen beide Vornamen zusammen und anschließend die Verbindung mit eurem Nachnamen.

Ein Lichtname kann kurz oder lang sein, vertraut wirken oder neu für eure Familie sein. Entscheidend ist, dass euch sein Klang gefällt und ihr euch mit seiner tatsächlichen Bedeutung wohlfühlt.

Häufige Fragen zu Jungennamen mit Lichtbedeutung

Welche Jungennamen bedeuten Licht? Nour und Valo lassen sich direkt mit „Licht“ übersetzen. Lior und Nuri werden als „mein Licht“, Elior als „mein Gott ist mein Licht“ und Uriel als „Gott ist mein Licht“ erklärt. Lucius, Lucian und Lucien gehören zur lateinischen Licht-Namensfamilie. Welche Lichtnamen werden für Jungen und Mädchen verwendet? Nour, Lior, Zohar, Roshan und Kiran sind Unisex-Namen. Auch Valo wird für beide Geschlechter verwendet, überwiegend für Jungen. Bei Nuri sind ebenfalls Jungen und Mädchen dokumentiert; in Deutschland überwiegt die männliche Verwendung. Bedeutet Elio Licht? Elio wird über die griechische Namenslinie um Helios mit „Sonne“ verbunden. Daneben gibt es den römischen Herkunftsweg über Aelius, dessen Bedeutung unsicher ist. „Licht“ ist deshalb keine genaue pauschale Übersetzung von Elio. Bedeuten Lukas und Luca der Leuchtende? Lukas und Luca werden üblicherweise auf die Herkunftsangabe „aus Lukanien“ zurückgeführt. Trotz des ähnlichen Anfangs gehören sie nicht einfach zur Licht-Namensfamilie um Lucius. Für diese ist das lateinische Wort lux für Licht maßgeblich.

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