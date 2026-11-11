Audrey – Bedeutung, Herkunft und Aussprache

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Audrey bedeutet sinngemäß „edle Stärke“. Die englische Form geht auf einen deutlich längeren altenglischen Namen zurück. Viele kennen den Klang durch Audrey Hepburn.

Herkunft Englisch, aus dem Altenglischen Bedeutung Edle Stärke Aussprache O-dri (offenes O) (2 Silben) Namenstag 23. Juni (Etheldreda von Ely) Formen Etheldreda (historische Form)

Wie aus Æthelthryth Audrey wurde

Der altenglische Name Æthelthryth verbindet ein Wort für „edel“ mit einem Wort für „Stärke“. Dasselbe altenglische Wort für Stärke steckt auch in Mildred. Dort ist es mit dem Wort für „sanft“ verbunden.

In mittelalterlichen Quellen begegnet euch die Heilige von Ely auch als Etheldreda. Audrey entwickelte sich als englische Namensform, die nur noch zwei Silben hat. Der heutige Klang verrät wenig über die einzelnen alten Wörter. Die Bedeutung erschließt sich über die ältere Schreibung.

Bei Mathilda führt die Wortgeschichte ebenfalls zu Stärke. Dort steht sie neben dem alten Wort für Kampf. Wenn euch eine positive Bedeutung wichtig ist, hört euch beide Namen laut an. Das englische Audrey endet leichter, während die drei Silben von Mathilda mehr Platz einnehmen.

Audrey englisch aussprechen

Die Betonung liegt vorne. Als deutsche Annäherung könnt ihr O-dri mit einem offenen O am Anfang probieren.

Das EY am Schluss klingt ungefähr wie I. Beim ersten Lesen auf Deutsch kann das AU zu einer anderen Aussprache verleiten. Wenn ihr euch für Audrey entscheidet, könnt ihr den Namen bei der Vorstellung einmal vorsprechen und anschließend zeigen, wie ihr ihn schreibt. Das ist besonders praktisch, wenn in eurem Umfeld zwei Sprachen zusammenkommen.

Namenstag am 23. Juni

Audreys Namenstag lässt sich mit Etheldreda von Ely verbinden, an die die Kathedrale von Ely am 23. Juni erinnert.

Etheldreda gründete im siebten Jahrhundert ein Kloster in Ely. Die dortige Kathedrale nennt außerdem den 17. Oktober als Gedenktag zur Übertragung ihrer Gebeine. Für die Namenswahl ist der 23. Juni der Termin, der an ihren Tod erinnert.

Audrey Hepburn im Kino

Die Schauspielerin Audrey Hepburn spielte Holly Golightly in „Frühstück bei Tiffany“. In „My Fair Lady“ spielte Hepburn die Londoner Blumenverkäuferin Eliza Doolittle. Das British Film Institute führt beide Filme in seiner Auswahl zu Audrey Hepburn.

Zweitnamen zu Audrey

Audrey Luise verbindet den kurzen englischen Rufnamen mit einem vertrauten deutschen Zweitnamen.

Wenn ihr beide Namen eher international mögt, könnt ihr Audrey Clara ausprobieren. Bei beiden Kombinationen folgt auf das I ein hörbarer Konsonant. Wer außerdem englische Namen mit kurzem Klang sucht, findet Ideen bei unseren kurzen Mädchennamen.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann