Ezechiel – Bedeutung, Herkunft und Aussprache

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Ezechiel ist ein biblischer Jungenname, der sich mit „Gott stärkt“ oder „Gott möge stärken“ erklären lässt. Je nach Bibelausgabe findet ihr den Namen auch in der Form Hesekiel. Im Englischen ist Ezekiel gebräuchlich.

Herkunft Hebräisch, über griechische und lateinische Formen Bedeutung Gott stärkt, Gott möge stärken Aussprache Deutsch etwa e-tse-chi-el (4 Silben) Namenstag 21. Juli (u. a. orthodox), 23. Juli (katholisch) Formen Ezekiel, Hesekiel

Der Wunsch im Namen

Der hebräische Name verbindet ein Wort für „stärken“ mit dem Wort für Gott.

Die Deutsche Bibelgesellschaft gibt die Bedeutung sinngemäß als „Gott möge kräftigen“ wieder. Der Name kann also als Wunsch gelesen werden. Bei Gabriel begegnet euch ebenfalls ein Bezug zu Gott und Stärke. Beide Namen stammen aus dem Hebräischen und haben ihre eigene Wortgeschichte.

Ezechiel ist in der Bibel ein Prophet, nach dem ein ganzes Buch benannt ist. Er lebte in der Zeit des babylonischen Exils. Wenn euch an einem Vornamen auch sein geschichtlicher Hintergrund interessiert, könnt ihr über dieses Buch und die Einleitung der Bibelgesellschaft mehr über die Zeit erfahren.

Ezechiel, Hesekiel oder Ezekiel?

Ezechiel ist die Form, die ihr etwa in der katholischen Einheitsübersetzung findet. In der Lutherbibel heißt der Prophet Hesekiel.

Wer im Englischen nach dem Namen sucht, begegnet meist der Schreibweise Ezekiel. Sie klingt anders als die deutsche Form. Bei Ezechiel könnt ihr euch beim Lesen an e-tse-chi-el orientieren. Das Z klingt wie TS, und die beiden Vokale am Ende bleiben hörbar. Für den Alltag könnt ihr euch überlegen, ob ihr den Namen ausschreibt oder privat eine kurze Form wie Eli ausprobieren möchtet.

Namenstag im Juli

Das Ökumenische Heiligenlexikon nennt für Ezechiel den 21. Juli in orthodoxen Kalendern und den 23. Juli im katholischen Kalender.

Der Name kann im Kalender auch als Hesekiel erscheinen. Entscheidend für die Zuordnung ist hier die biblische Person, auf die beide Formen zurückgehen.

Ezechiel im Fußball

Der Fußballer Ezechiel Ndouassel hat für die Nationalmannschaft des Tschad gespielt. In Berichten findet ihr seinen Nachnamen auch als N’Douassel. Der Vorname steht in diesen Quellen in der Schreibung Ezechiel und ist ein Beispiel für seine Verwendung außerhalb deutschsprachiger Bibeltexte.

Zweitnamen und verwandte Ideen

Ezechiel Paul bleibt mit einem einsilbigen Zweitnamen kompakt. Ezechiel Jonas bringt mit dem zweisilbigen Jonas einen anderen Rhythmus mit.

Wenn ihr einen biblischen Namen mit weniger Silben sucht, könnt ihr Isaak anhören. Bei Ezechiel lohnt sich der Test mit eurem Familiennamen besonders, weil die Vokale in den letzten beiden Silben beim schnellen Sprechen leicht zusammenrücken. Wenn euch an Ezechiel vor allem der Gedanke an Stärke gefällt, könnt ihr auch Ethan anhören. Der hebräische Name bedeutet „fest“ oder „beständig“ und hat zwei Silben.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann