Adira – Bedeutung, Herkunft und Aussprache

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Adira ist ein hebräischer Mädchenname. Der Name hat mit Macht und Stärke zu tun und kann auch im Sinn von „erhaben“ verstanden werden.

Herkunft Hebräisch Bedeutung Mächtig, stark, erhaben Aussprache a-di-RA (3 Silben) Namenstag Kein eigener Termin verlässlich belegt Formen Adir (männliche Form)

Das hebräische Wort hinter Adira

Adira ist im Hebräischen die weibliche Form des Adjektivs adir. Je nach Zusammenhang lässt es sich mit „mächtig“, „groß“ oder „erhaben“ übersetzen.

Die Bedeutung steht bei Adira in einem einzigen Wort. Das unterscheidet seine Geschichte von Namen, bei denen mehrere ältere Wortteile zusammenspielen. Bei Valentina führt die Idee von Stärke zu einer lateinischen Namensfamilie. Die beiden Namen passen zum selben Wunsch, klingen aber ganz verschieden. Wenn euch die Verbindung aus drei Silben, einem offenen A am Schluss und einer Bedeutung rund um Macht gefällt, könnt ihr auch Aziza vergleichen. Der Name stammt aus dem Arabischen.

In der hebräischen Schrift wird Adira אדירה geschrieben. Wer den Namen in einer hebräischsprachigen Familie wählt, kann die Umschrift neben die ursprüngliche Schreibung legen. Damit habt ihr beide Formen zur Hand, wenn der Name später zum ersten Mal in einer anderen Sprache auftaucht.

So könnt ihr Adira aussprechen

Die Betonung liegt in der hebräischen Aussprache auf der letzten Silbe. Ungefähr a-di-RA trifft den Rhythmus.

Beim schnellen Lesen auf Deutsch könnte der Nachdruck spontan auf das I fallen. Wenn euch der hebräische Klang wichtig ist, hilft es, den Namen einmal langsam und einmal im normalen Tempo vorzusprechen. Dira wäre eine persönliche Koseidee für die Familie. Als männliche Namensform steht Adir ohne das abschließende A.

Namenstag

Für Adira haben wir keinen eigenen Namenstag verlässlich gefunden.

Adira in der Musik

Adira Amram tritt mit dem Projekt Adira Amram & The Experience auf. Die amerikanische Künstlerin verbindet Musik und Comedy. Mit ihrer Gruppe trat sie am New Yorker Veranstaltungsort Le Poisson Rouge auf.

Zweitnamen mit gut hörbarem Übergang

Bei Adira Marie trennt das M den ersten Namen gut vom zweiten. Adira Liv lässt der dreisilbigen Form einen knappen Abschluss folgen.

Wenn euer Familienname mit einem A beginnt, sagt die Kombination einmal laut. Das wiederkehrende A kann den Namen im Klang verbinden. Wenn euch ein hebräischer Namensursprung und ein offener Ausklang gefallen, könnt ihr auch Gabriella anhören. Diese Form hat vier Silben und klingt in der Mitte deutlich anders.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann