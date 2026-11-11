Meinrad – Bedeutung, Herkunft und Aussprache

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Meinrad verbindet zwei alte Wörter für Kraft und Rat. Der Name hat eine Geschichte im deutschen Sprachraum und ist besonders mit Einsiedeln in der Schweiz verbunden. Seine heutige Form hat zwei Silben.

Herkunft Althochdeutsch Bedeutung Kraft oder Macht und Rat Aussprache MEIN-raat (2 Silben) Namenstag 21. Januar (Meinrad von Einsiedeln) Formen Meginrad, Meginrat (historisch)

Woher Meinrad kommt

Die ältere Schreibung Meginrad macht den Aufbau sichtbar. Megin steht für „Kraft“ oder „Macht“, der zweite Teil für „Rat“.

In der Namensforschung liest man die beiden Wörter zunächst einzeln. Eine freie Deutung wie „kraftvoller Rat“ bringt sie verständlich zusammen. Wenn euch gerade die Bedeutung der beiden Bestandteile gefällt, könnt ihr auch Richard vergleichen. In seiner germanischen Wortgeschichte begegnen euch Macht und Stärke in anderen Namensteilen. Auch Arnold trägt eine alte Vorstellung von Macht im Namen. Dort wird sie mit dem Adler verbunden.

Das Historische Lexikon der Schweiz führt für den Einsiedler Meinrad auch die Formen Meginrad und Meginrat. An diesen Schreibungen lässt sich sehen, wie sich der Klang verändert hat. Das heutige Meinrad hat die kürzere erste Silbe mit EI und behält den Rat am Schluss.

Wie Meinrad heute klingt

Die Betonung liegt auf der ersten Silbe, ungefähr MEIN-raat. Das D am Ende klingt in der deutschen Aussprache wie ein T.

Wer den Namen zum ersten Mal hört, könnte ihn deshalb mit T aufschreiben. Der Hinweis „Meinrad mit D“ ist beim Buchstabieren praktisch. Meinrad ist kurz genug, um ihn im Alltag vollständig zu rufen. Meini könnt ihr als persönliche Koseform ausprobieren, wenn ihr die Endung auf I mögt.

Warum Einsiedeln den 21. Januar feiert

Am 21. Januar erinnert das Kloster Einsiedeln an den heiligen Meinrad.

Meinrad war Mönch auf der Reichenau und zog sich später in die Gegend des heutigen Einsiedeln zurück. Das Kloster entstand erst nach seinem Tod. Wer dem Namen in einer Schweizer Familiengeschichte begegnet, findet hier einen konkreten regionalen Bezug.

Ein Meinrad in der Schweizer Literatur

Der Schweizer Schriftsteller Meinrad Inglin veröffentlichte 1938 den Roman „Schweizerspiegel“. Der Roman zeigt, wie die Zeit des Ersten Weltkriegs in der Schweiz eine Familie und ihr Umfeld verändert. So begegnet euch Meinrad auch in der Schweizer Kulturgeschichte des 20. Jahrhunderts.

Was passt zu Meinrad?

Bei Meinrad Emil folgt auf den festen Schluss ein Vokal. Meinrad Jakob hat durch das J einen hörbaren Übergang.

Wenn ihr einen älteren deutschen Namen mit zwei klaren Silben sucht, könnt ihr außerdem Leonhard vergleichen. Hört bei beiden darauf, wie der Name endet und wie der Familienname beginnt.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann