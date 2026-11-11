Jungennamen mit der Bedeutung Glück – 12 Ideen

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Noch auf Namenssuche? Entdeckt weitere Vornamen nach Geschlecht und Anfangsbuchstaben. Zum Vornamenverzeichnis

Felix bedeutet „glücklich“, Onni ist das finnische Wort für „Glück“ und Benedikt heißt „der Gesegnete“. Wenn euch bei der Namenswahl ein guter Wunsch für euer Kind wichtig ist, geben euch diese zwölf Jungennamen mit Glücksbedeutung ganz verschiedene Ideen. Zu jedem Namen findet ihr die Herkunft, eine Aussprachehilfe und das passende Namensporträt.

Vielleicht sucht ihr einen Namen, den die Großeltern gleich beim ersten Hören verstehen. Oder ihr möchtet die Sprache eines Elternteils im Vornamen wiederfinden. Bei der Suche zählen der Klang, den ihr später jeden Tag hört, und der Wunsch, den ihr mit dem Namen verbindet. Felix und Benedikt klingen für viele Familien hier vertraut. Eymen ist eine in Deutschland vergebene türkische Form. Beat und Gaudenz bringen zwei andere Klänge aus der Schweiz mit.

Welche Namen werden in Deutschland vergeben? Für die Geburtsjahrgänge 2010 bis 2025 schätzt der Namensforscher Knud Bielefeld rund 75.300 Erstvergaben für Felix, 13.100 für Benedikt und 4.000 für Eymen. Die Schätzungen beziehen sich jeweils auf diese Schreibweise und den ersten Vornamen. Wenn euch ein vertrauter Name wichtig ist, ist Felix ein naheliegender Einstieg. Eymen bietet einen türkischen Klang und ist auch in Deutschland als Erstname belegt.

Jungennamen, die Glück oder glückliches Geschick ausdrücken

Bei acht Namen steckt der Glücksbezug im Wort selbst oder in seiner Herkunft. Manche beschreiben einen glücklichen Menschen, andere das gute Geschick, das jemandem zuteilwird.

Wenn euch ein kurzer Name wichtig ist, könnt ihr mit Felix und Onni anfangen. Beide haben zwei Silben. Bei Felix hört ihr am Ende ein KS, bei Onni klingt das I aus. Said ist in der Schrift ebenso kurz. Beim Aussprechen nimmt er durch das lange I etwas mehr Raum ein. Unter den längeren Ideen fallen Bahati und Zorion durch ihre klar unterscheidbaren Vokale auf.

Felix Der lateinische Name lässt sich als „glücklich“ oder „vom Glück begünstigt“ erklären. Im Deutschen etwa FEH-liks. Der Name hat zwei Silben und einen deutlich hörbaren Schluss auf KS. Eymen Türkische Form von Ayman. Der arabische Name wird mit „glücklich“ oder „gesegnet“ erklärt und ist sprachlich auch mit der rechten Hand verbunden. Als Lesehilfe etwa EI-men, mit EI wie in „Eis“. Onni Das finnische Wort onni bedeutet „Glück“ oder „gutes Geschick“. Ungefähr ON-ni, mit Betonung vorn und länger hörbarem N. In Finnland hat Onni am 28. Februar Namenstag. Asher Hebräisch für „glücklich“ oder „gesegnet“. In deutschsprachigen Bibeln begegnet euch auch Asser. Hebräisch ungefähr a-SCHER, englisch eher Ä-scher mit Betonung am Anfang. Said Arabisch für „glücklich“ oder „vom Glück begünstigt“. Die Lesehilfe sa-IID gibt das lange I wieder. Im Arabischen hört ihr davor einen Kehllaut. Auch die Schreibung Saeed ist gebräuchlich. Bahati Der Swahili-Name bedeutet „Glück“ oder „günstiges Geschick“. Bahati wird für Mädchen und Jungen verwendet. Die drei Silben klingen ungefähr ba-HA-ti. Zorion Im Baskischen steht zorion für Glück oder Glücklichsein. Lest den Namen ungefähr so-ri-on, mit einem stimmlosen S-Laut am Anfang. Die verwandte Mädchenform heißt Zorione. Fortunat Die kürzere Form des lateinischen Fortunatus ist in Graubünden historisch belegt. Sie bedeutet „vom Glück begünstigt“. Auf Deutsch könnt ihr euch an for-tu-NAT orientieren.

Bei Onni führt der Weg zum Vornamen über ein Wort, das es im Finnischen auch im Alltag gibt. Kotus, das finnische Sprachinstitut, ordnet Onni in die Zeit ein, in der Namen aus der eigenen Sprache gefördert wurden. Ein finnischer Kalender von 1882 führt ihn bereits. Wenn euch gerade diese Verbindung zu einer lebendigen Sprache gefällt, ist Onni eine andere Wahl als Felix, dessen Geschichte bis zum römischen Beinamen zurückreicht.

Wenn euch der finnische Klang von Onni gefällt, findet ihr weitere Ideen bei unseren nordischen Jungennamen.

Fortunat begegnet euch in der Schweizer Geschichte zum Beispiel bei Fortunat Sprecher von Bernegg. Er schrieb über die Drei Bünde und fertigte eine Karte von Graubünden an. In einer Familie mit Bezug zur Region kann das ein schöner Anknüpfungspunkt sein. Die lateinische Form Fortunatus und die italienische Form Fortunato gehören zur selben Namensgeschichte. Wenn mehrere Sprachen in eurer Familie eine Rolle spielen, könnt ihr die Formen nebeneinander aussprechen und hören, welche im Alltag am besten passt.

Ayman und Eymen gehören zusammen Wenn ihr Ayman und Eymen beide auf eurer Liste habt, vergleicht sie als zwei Sprachformen desselben Namens. Ayman ist die arabische, Eymen die türkische Form. Hört euch beide in der jeweiligen Sprache an. So könnt ihr euch bewusst für den Klang und die Schreibweise entscheiden, die zu eurer Familie passen.

Zwei Jungennamen rund um Freude und Lachen

Gaudenz lässt sich als „der Fröhliche“ verstehen. Bei Isaak führt die Namensgeschichte zum Lachen von Sara und Abraham.

Die beiden Namen passen, wenn ihr Glück vor allem mit einem Moment der Freude verbindet. Schon beim Vorlesen hört ihr den Unterschied. Gaudenz beginnt mit dem runden AU und endet auf einen TS-Laut. Isaak setzt zwei A hintereinander und hat einen klaren Schluss auf K.

Gaudenz Der Name führt über die lateinische Form Gaudentius zu gaudere, „sich freuen“. Gaudenz ist besonders mit Graubünden verbunden. Etwa Gau-denz, mit TS am Schluss. Isaak Hebräischer Name aus der Bibel. „Er lacht“ oder „er wird lachen“ gibt den Bezug zum hebräischen Wortstamm wieder. Deutsch ungefähr i-sa-AK. Isaac ist unter anderem die englische Schreibweise.

Bei Isaak steckt hinter der kurzen Übersetzung eine ganze Familiengeschichte. Sara und Abraham reagieren mit Lachen, als ihnen noch ein Kind angekündigt wird. Nach der Geburt erzählt Sara, dass Gott ihr ein Lachen bereitet habe. Die evangelische Liturgie nennt daneben die mögliche ältere Deutung „Gott lacht“ oder „Gott möge lächeln“. Für die Auswahl hier ist der Name deshalb bei Freude und Lachen eingeordnet.

Wenn ihr zwischen Isaak und Isaac schwankt, sagt einmal beide laut. Das deutsche Isaak könnt ihr in drei Silben sprechen. Die englische Form Isaac klingt ungefähr AI-sek, mit Betonung am Anfang, stimmhaftem S und einem sehr kurzen zweiten Vokal. Die Schreibweise kann also mitentscheiden, wie Leute den Namen beim ersten Lesen aussprechen. Wenn euch der deutschsprachige Klang gefällt, bringt das K am Schluss in Isaak die gewünschte Lesart meist leichter mit.

Jungennamen für Segen und Glückseligkeit

Benedikt und Beat passen, wenn Glück für euch auch Segen bedeuten kann. Hinter den beiden Namen stehen unterschiedliche lateinische Wörter.

Benedikt ist die deutsche Form von Benedictus. Beat kommt in der Deutschschweiz als Form von Beatus vor. Vielleicht habt ihr Benedikt schon auf einer Namensliste oder kennt Beate aus eurer Familie. Mit Beat entdeckt ihr einen männlichen Vornamen aus der Wortfamilie von Beate und Beata.

Benedikt Der Name kommt von lateinisch Benedictus und bedeutet „der Gesegnete“. Ungefähr BE-ne-dikt. Ben und Bene sind mögliche Kurzformen. Beat Deutschschweizer Form des lateinischen Beatus für „glücklich“, „glückselig“ oder „gesegnet“. Sprecht Be-at in zwei Silben, mit getrenntem E und A.

Bei Benedikt könnt ihr den ganzen Namen und den kurzen Rufnamen Ben mit demselben Nachnamen ausprobieren. Das hilft besonders, wenn ihr an der längeren Form den Klang mögt, euch im Alltag aber ein einsilbiger Rufname gefällt. Weitere Ideen mit einer längeren Geschichte findet ihr in unserer Auswahl alter Jungennamen.

Bei Beat hilft es, den Namen einmal zu hören. Viele kennen dieselben vier Buchstaben aus der Musik und lesen sie zunächst wie das englische Wort. Der Schweizer Vorname hat ein hörbares A. Wenn ihr den Namen zum ersten Mal vorstellt, könnt ihr ihn vorlesen und dann zeigen, wie kurz er geschrieben wird. In einer Familie mit Schweizer Wurzeln kann gerade diese Aussprache Teil der Geschichte sein, die ihr später mit dem Namen erzählt.

Wie ihr eure Favoriten im Alltag ausprobiert

Legt für den ersten Vergleich zwei oder drei Favoriten nebeneinander und sagt sie zusammen mit eurem Nachnamen. Dann hört ihr schneller, was euch im Klang wichtig ist.

Probiert zuerst den Rufnamen allein. Onni klingt offen aus, Felix endet deutlich auf KS und Beat auf T. Wenn euer Familienname mit demselben Laut anfängt, sprecht die ganze Kombination einmal langsam und einmal im normalen Tempo. Bleibt ihr beim Übergang hängen, kann ein anderer Rhythmus angenehmer sein. Bei Fortunat oder Benedikt hilft derselbe Test auch dann, wenn ihr einen längeren Nachnamen habt.

Schreibt danach zu jedem Favoriten in einem Satz auf, was euch daran gefällt. Vielleicht steht bei Eymen „Er erinnert an die türkische Seite der Familie“, bei Beat „Er gehört zu den Namen, die ich von zu Hause kenne“ oder bei Onni „Vier Buchstaben und genau der Wunsch, den wir im Kopf haben“. Wenn ihr euch zu zweit entscheidet, bekommt ihr so ein Gefühl dafür, ob euch dieselben Namen aus ähnlichen Gründen gefallen.

Wenn ihr vor allem nach einem kompakten Rufnamen sucht, helfen euch unsere kurzen Jungennamen beim weiteren Vergleichen. Möchtet ihr eine Form, die für Mädchen und Jungen verwendet wird, findet ihr neben Bahati weitere Ideen in der Auswahl der Unisex-Namen.

Wenn ein Zweitname dazukommen soll

Probiert zuerst die Form, mit der ihr euer Kind im Alltag ansprechen möchtet. Danach könnt ihr schauen, wie ein Zweitname den Rhythmus verändert.

Ein einsilbiger Name wie Paul macht eine Kombination mit Fortunat oder Isaak kompakter. Neben einem kurzen Beat kann ein längerer Zweitname gut zu hören sein, etwa Beat Jonas. Bei Onni Paul und Onni Matteo merkt ihr schnell, wie anders dieselbe erste Form je nach Länge des zweiten Namens klingt. Sagt die Kombination am Ende mit eurem Familiennamen und hört darauf, ob die beiden Vornamen noch gut zu unterscheiden sind.

Wenn ihr aus zwei Familientraditionen auswählt, kann der Zweitname auch eine zweite Sprache aufgreifen. Überlegt gemeinsam, welcher Name im Alltag gerufen werden soll, und sprecht die Kombination in beiden Sprachen aus. Bei Asher kann zum Beispiel allein die Betonung wechseln. Im hebräischen und englischen Klang verändert das, wie der Name an den Zweitnamen anschließt.

Falls euch vor allem die Bedeutung zur Namenssuche geführt hat, könnt ihr auch unsere Mädchennamen mit der Bedeutung Glück mit dieser Liste vergleichen. Bei den Jungennamen mit der Bedeutung Licht findet ihr einen anderen Wunsch, der sich in einem Vornamen ausdrücken lässt. Weitere Porträts stehen im Vornamenverzeichnis.

Häufige Fragen zu Jungennamen mit der Bedeutung Glück

Welcher Jungenname bedeutet „der Glückliche“? Felix bedeutet „glücklich“ oder „vom Glück begünstigt“. Said hat im Arabischen eine ähnliche Bedeutung. Der hebräische Name Asher lässt sich als „glücklich“ oder „gesegnet“ erklären. Welcher kurze Jungenname bedeutet direkt „Glück“? Onni ist das finnische Wort für „Glück“ und ein Jungenname mit zwei Silben. Sprecht ihn ungefähr ON-ni, mit einem etwas länger hörbaren N. Was bedeutet Eymen? Eymen ist die türkische Form des arabischen Namens Ayman. Zu den Bedeutungen gehören „glücklich“ und „gesegnet“. Die arabische Wortwurzel ist außerdem mit der rechten Hand verbunden. Welche Jungennamen bedeuten „gesegnet“? Benedikt geht auf lateinisch Benedictus für „gesegnet“ zurück. Beim Deutschschweizer Namen Beat gehören „gesegnet“ und „glückselig“ zu den möglichen Übersetzungen des lateinischen Beatus.

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