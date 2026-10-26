Gabriella – Bedeutung, Herkunft und Besonderheiten des Vornamens

Gabriella hat vier Silben, zwei l und eine alte hebräische Namensgeschichte. Der Mädchenname ist eine weibliche Form von Gabriel. Seine Bedeutung kreist um Gott und Stärke, während der Klang vor allem an die italienische Namensform erinnert.
Die Verbindung zu Gabriel ist bei Gabriella noch gut zu hören. Wer kurze Rufnamen mag, findet im Ende des Namens außerdem Ella wieder. Weitere Ideen mit langen und kurzen Formen stehen in unserer Babynamen-Liste von A bis Z.
Gabriella auf einen Blick
Herkunft, Bedeutung und Aussprache im Überblick.
|Vorname
|Gabriella
|Geschlecht
|Mädchenname
|Herkunft
|Weibliche Form von Gabriel; unter anderem italienisch und ungarisch, mit hebräischen Wurzeln
|Bedeutung
|Gott hat sich stark gezeigt; sinngemäß auch: Gott ist meine Stärke
|Aussprache
|ga-bri-EL-la
Was bedeutet Gabriella?
Die Bedeutung kommt aus der hebräischen Gabriel-Namensfamilie.
Gabriella führt auf Gabriel zurück. Der Name enthält einen Bestandteil für Starksein beziehungsweise Stärke und el für Gott. Die Universität Leipzig erläutert die Bedeutung unter anderem als „Gott hat sich stark gezeigt“. Gebräuchlich ist auch die sinngemäße Wiedergabe „Gott ist meine Stärke“. Gabriella übernimmt diese Herkunft als weibliche Form.
Wo wird Gabriella verwendet?
Die Schreibweise mit zwei l gehört zu mehreren Sprachtraditionen.
Gabriella ist unter anderem im Italienischen und Ungarischen gebräuchlich und auch in weiteren europäischen Sprachen bekannt. Im Italienischen ist die männliche Entsprechung Gabriele. Im Deutschen kennen viele Gabriele dagegen als Frauennamen. Gerade diese Namensfamilie zeigt deshalb, wie stark die sprachliche Umgebung die Einordnung prägt.
Gabriella oder Gabriela?
Das zweite l ist ein kleiner, aber wichtiger Schreibunterschied.
Beide Formen gehören zur gleichen Namensfamilie. Gabriella wird in der italienischen Aussprache ga-bri-EL-la gesprochen; das doppelte l gehört dort auch zum Klang. Gabi und Ella sind mögliche kurze Rufnamen. Wer Gabriella auswählt, sollte die gewünschte Schreibweise mit zwei l beim Weitergeben des Namens gleich deutlich machen.
Wie häufig ist Gabriella in Deutschland?
Die Schreibweise mit zwei l hat eine eigene Vergabezahl.
Für 2010 bis 2025 nennt Knud Bielefeld ungefähr 800 Vergaben als ersten Vornamen in Deutschland. Die Angabe ist eine gerundete Hochrechnung aus seiner Datensammlung, keine amtliche Vollerhebung. Gabriela mit nur einem l wird dabei nicht automatisch hinzugezählt. Ebenso wenig beschreibt die Zahl alle heute in Deutschland lebenden Gabriellas.
Quellen und Datenstand
Universität Leipzig, Namenberatungsstelle: Gabriel – Bedeutung und weibliche Formen. Behind the Name: Gabriella – Sprachtraditionen und Aussprache. Behind the Name: Gabriele – italienische männliche Form. Behind the Name: Gabriele – deutsche weibliche Form. Beliebte Vornamen: Gabriella – Vergaben 2010–2025. Recherche und Abruf: 25. Oktober 2026. Vergabezahlen beziehen sich auf den jeweils angegebenen Zeitraum.
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