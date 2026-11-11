Mildred – Bedeutung, Herkunft und Aussprache

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Mildred bedeutet „sanfte Stärke“. Im altenglischen Namen stehen zwei Wörter nebeneinander, die eine überraschend klare Vorstellung ergeben. Die heutige englische Form hat zwei Silben.

Herkunft Altenglisch Bedeutung Sanfte Stärke Aussprache MIL-dred (2 Silben) Namenstag 13. Juli (Mildred von Thanet) Formen Mildþryð (altenglisch)

Zwei alte Wörter in einem Namen

Mildred geht auf Mildþryð zurück. Der erste Teil bedeutet „sanft“ oder „mild“, der zweite „Stärke“.

Wer beim Namen zuerst an das englische Wort mild denkt, liegt mit diesem Teil der Bedeutung richtig. In der älteren Namensform ist auch das Wort für Stärke noch zu erkennen. In der heutigen Schreibung lässt sich diese zweite Hälfte kaum noch aus dem Namen herauslesen. Darum hilft bei Mildred ein Blick auf die ältere Form. Auch Audrey geht auf einen altenglischen Namen mit demselben Wort für Stärke zurück. Bei Audrey kommt die Bedeutung „edel“ hinzu.

Auch Mathilda trägt ein altes Wort für Stärke im Namen. Mildred verbindet sie mit Sanftheit, Mathilda mit Kampf. Wenn ihr für eure Namensliste einen guten Wunsch sucht, lassen sich beide deshalb gut nebeneinanderstellen. Ihr könnt dabei überlegen, welcher Gedanke euch persönlich näher ist.

Aussprache und Rufname

Im Englischen liegt der Nachdruck auf MIL. Die zweite Silbe ist kurz und schließt mit einem hörbaren D.

Beim Vorlesen lohnt es sich, die Konsonanten am Übergang klar zu sprechen. So bleibt der Rhythmus auch neben einem längeren Familiennamen gut zu hören. Millie kann als kurze Rufidee dienen. Wer Mildred im Alltag ausschreibt und zu Hause Millie sagt, hat zwei deutlich unterschiedlich klingende Formen zur Wahl.

Namenstag auf Thanet

Am 13. Juli wird in der englischen Abtei Minster der Gedenktag der heiligen Mildred begangen.

Mildred war Äbtissin und wird mit der Gegend um Thanet in Kent verbunden. Der Termin hat damit eine konkrete Verbindung zur englischen Geschichte des Namens. In alten Texten kann euch die Heilige in verschiedenen Schreibweisen begegnen.

Mildred im Swing

Die amerikanische Sängerin Mildred Bailey war eine bekannte Stimme der Swing-Ära. Bailey nahm mit verschiedenen Jazzorchestern auf. Das Smithsonian erinnert in seiner Ausstellung über Sängerinnen auf Briefmarken an ihre Laufbahn.

Zweitnamen für Mildred

Mildred Anna gibt dem festen Schluss einen weichen Anschluss. Mildred Louise führt den englischen Klang mit einer international vertrauten Form weiter.

Sagt einmal beide Kombinationen zusammen mit eurem Familiennamen. Wenn euch kurze, historisch geprägte Namen gefallen, findet ihr bei unseren alten Mädchennamen weitere Ideen mit unterschiedlichen Endungen.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann