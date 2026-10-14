Kerstin: Bedeutung, schwedische Herkunft und vertraute Geschichten

Kerstin hat schwedische Wurzeln und bedeutet „die Christin“. Der Mädchenname gehört zur Familie von Christina. In Deutschland war er besonders seit den 1960er-Jahren vertraut. Heute begegnet er euch bei Babys deutlich seltener. Auch in den Geschichten von Astrid Lindgren hat Kerstin ihren Platz.
Kerstin auf einen Blick
Kerstin verbindet eine nordische Namensform mit einer alten christlichen Bedeutung.
|Bedeutung
|„Die Christin“; „Anhängerin Christi“
|Herkunft
|Schwedische Form von Christina; lateinische und griechische Wurzeln
|Geschlecht
|Mädchenname
|Silben
|Zwei: Kers-tin
|Betonung im Deutschen
|Auf der ersten Silbe
|Verwandte Namen
|Christina, Christine, Kirsten, Kirstin und Kristin
|Namenstag in Schweden
|24. Juli
Woher kommt der Name Kerstin?
Kerstin ist eine schwedische Form von Christina. Auch in Deutschland ist der Name seit Jahrzehnten verbreitet.
Christina geht über die lateinische Form Christiana auf Christianus zurück. Daraus ergibt sich die Bedeutung „die Christin“ beziehungsweise „Anhängerin Christi“. Das deutsche Namenslexikon von Knud Bielefeld ordnet Kerstin außerdem der niederdeutschen und schwedischen Namenstradition zu.
Weiter zurück liegt das griechische Wort christós, „der Gesalbte“. Es gehört zur Herkunft von Christus. Für Kerstin selbst ist deshalb „die Christin“ die genauere Namensdeutung.
Wie klingt Kerstin auf Deutsch und Schwedisch?
Kerstin hat zwei Silben. Im Deutschen wird die erste betont: KERS-tin.
Das K am Anfang wird im Deutschen wie in „Kind“ gesprochen. In der schwedischen Aussprache beginnt der Name dagegen mit einem weichen Laut, der ungefähr an ein deutsches sch erinnert. Derselbe geschriebene Name kann dadurch in beiden Sprachen unterschiedlich klingen.
Was unterscheidet Kerstin, Kirsten und Kirstin?
Die ähnlich geschriebenen Namen sind verwandt. Sie haben sich jedoch in unterschiedlichen Sprachen entwickelt.
Kirsten gilt als dänische und norwegische Form von Christina. Kirstin ist als schottische Form belegt. Bei Kerstin stehen das e in der ersten und das i in der zweiten Silbe. Bei Kirsten ist es umgekehrt.
Zur selben Familie gehört auch Tina, wenn der Name aus Christina entstanden ist. Tina kann allerdings noch andere Ursprünge haben. Im Schwedischen begegnen euch außerdem verwandte Formen wie Kersti, Kjerstin und Stina.
Wie häufig ist Kerstin heute?
Kerstin ist in Deutschland bekannt, wird heute aber nur selten als erster Babyname gewählt.
Ab den frühen 1950er-Jahren verbreitete sich der Name hier deutlich. Seit 1960 gehörte er zu den häufigen Mädchennamen. Diese frühere Beliebtheit erklärt, warum euch Kerstin im Alltag vertraut sein kann, obwohl der Name heute selten auf Geburtsmeldungen steht.
Für die Geburtsjahrgänge 2010 bis 2025 nennt Beliebte Vornamen ungefähr 200 Vergaben in Deutschland. Das sind geschätzte Zahlen für erste Vornamen. Kerstin als zusätzlicher Vorname ist darin nicht enthalten.
Kerstin in Astrid Lindgrens Geschichten
Schon Astrid Lindgren gab einer ihrer Hauptfiguren den Namen Kerstin.
Ihr Buch „Kerstin und ich“ erschien im schwedischen Original 1945. Es erzählt von den Zwillingsschwestern Kerstin und Barbro und ihrem Leben auf dem Land. Auch in den Bullerbü-Geschichten kommt eine kleine Kerstin vor. In „Weihnachten in Bullerbü“ gehört sie zu den Kindern, die sich auf das Fest freuen.
Eine bekannte Kerstin aus der Bücherwelt
Kerstin Gier trägt den Namen als Autorin in die heutige Jugendbuchwelt.
Zu ihren Werken gehören die Edelstein-Trilogie, die Silber-Trilogie und „Vergissmeinnicht“. Ihre Geschichten verbinden fantastische Abenteuer mit Beziehungen und Familiengeschichten. So begegnet euch Kerstin sowohl bei einer schwedischen Buchfigur als auch auf den Umschlägen deutscher Jugendromane.
Quellen und Datenstand
- Behind the Name: Kerstin – Herkunft, Aussprache und schwedischer Namenstag
- Behind the Name: Christina – lateinische Herkunft
- Behind the Name: Christian – Wortbedeutung
- Behind the Name: Kirsten – dänische und norwegische Form
- Behind the Name: Kirstin – schottische Form
- Beliebte Vornamen: Kerstin – Bedeutung und historische Entwicklung
- Beliebte Vornamen: Kerstin – Vergaben 2010 bis 2025
- Astrid Lindgren Company: Kerstin und ich
- Oetinger: Weihnachten in Bullerbü
- Kerstin Gier: ihre Bücher
Quellen geprüft am 14. Oktober 2026. Die aktuelle Vergabezahl bezieht sich auf erste Vornamen und die Geburtsjahrgänge 2010 bis 2025.
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