Milla: Bedeutung, Herkunft und der Unterschied zu Mila

Hinter Milla stehen gleich mehrere längere Vornamen. Die kurze Form kann zu Camilla, Ludmilla oder Emilia gehören. Welche Bedeutung sie mitbringt, hängt deshalb von ihrer jeweiligen Namensgeschichte ab.
Vielleicht gefällt euch an Camilla gerade die Endung besonders gut. Mit Milla wird daraus ein eigener kurzer Vorname mit zwei Silben. Er ist auch in Finnland und Skandinavien gebräuchlich. Weitere kurze und längere Favoriten könnt ihr in unserem Vornamenverzeichnis entdecken.
Milla auf einen Blick
Milla wird als eigenständiger Mädchenname verwendet und hat mehrere mögliche Herkunftswege.
|Vorname
|Milla
|Verwendung
|Mädchenname
|Herkunft
|Unter anderem Kurzform von Camilla, Ludmilla oder Emilia
|Bedeutung
|Je nach Ausgangsname verschieden; bei Camilla nicht sicher geklärt
|Silben
|2: Mil-la
|Namenstag
|19. Mai in Finnland
Was bedeutet Milla?
Eine einzige Übersetzung würde den verschiedenen Wurzeln von Milla nicht gerecht.
Die slawische Verbindung zu Ludmilla
Ludmilla enthält die slawischen Bestandteile für „Volk“ und „lieb“. Daraus erklärt sich die Deutung „die dem Volk Liebe“. Wird Milla als Kurzform von Ludmilla verstanden, gehört diese slawische Geschichte zu ihr. Dabei bleibt im kurzen Namen vor allem der Bestandteil für „lieb“ hörbar.
Die römische Verbindung zu Camilla
Über Camilla führt die Spur zum römischen Namen Camillus. Dessen genaue ursprüngliche Bedeutung ist nicht sicher geklärt. Die oft gelesene Erklärung als „junge Helferin bei religiösen Feiern“ ist eine traditionelle Deutung, die sich nicht als gesicherte Wortübersetzung auf Milla übertragen lässt.
Die Verbindung zu Emilia
Auch als Koseform von Emilia ist Milla belegt. Emilia gehört zur römischen Namensfamilie Aemilius und wird häufig mit „die Eifrige“ oder „die Wetteifernde“ erklärt. So kann derselbe kurze Vorname eine andere Herkunft mitbringen als bei der Ableitung von Ludmilla.
Milla oder Mila: Welche Schreibweise gefällt euch?
Mila und Milla werden als verwandte Formen geführt.
Bei Milla fallen die beiden l sofort ins Auge. Die Schreibweise greift etwa die Endung von Camilla oder Ludmilla auf. Mila mit einem l hat ebenfalls mehrere Herleitungen und wird besonders oft aus dem Slawischen erklärt. Die beiden Formen können sich in ihrer Geschichte also überschneiden.
Wenn ihr zwischen ihnen schwankt, schaut euch beide zusammen mit dem Nachnamen an. Fragt euch auch, wie ihr den Namen aussprechen möchtet. Bei Namen, die in mehreren Sprachen vorkommen, kann die gewohnte Aussprache unterschiedlich sein.
Wie häufig wird Milla vergeben?
Milla ist in Deutschland etabliert und wird regelmäßig als erster Vorname gewählt.
Für die Geburtsjahrgänge 2010 bis 2025 schätzt Knud Bielefeld rund 6.800 Vergaben als ersten Vornamen. Das bezieht sich ausdrücklich auf die Schreibweise Milla. Andere Schreibweisen werden in dieser Auswertung getrennt erfasst. Die Zahl beschreibt den gesamten Zeitraum, nicht die Vergaben eines einzelnen Jahres.
Die Häufigkeitsangabe stammt aus Knud Bielefelds Namenssammlung. Sie ist eine Schätzung und keine vollständige amtliche Zählung.
Wann feiert Milla Namenstag?
In Finnland steht Milla am 19. Mai im Namenskalender.
Diesen Termin führen sowohl Nordic Names als auch Behind the Name. Er gehört zur finnischen Namenstagstradition. Wenn ihr Milla unabhängig von einer längeren Namensform wählt, ist das ein passender Tag, um ihren Namen zu feiern.
Quellen und Datenstand
Herkunftsformen und finnischer Namenstag: Nordic Names: Milla und Behind the Name: Milla. Slawische Bestandteile: Ludmila. Römische Namensgeschichte und unsichere Bedeutung: Camilla und Camillus. Zusammenhang mit Mila: beliebte-vornamen.de. Römischer Ursprung von Emilia: Aemilius bei Behind the Name und Erklärung des Bestandteils aemulus. Deutsche Vergaben 2010–2025: Babynamenverzeichnis von Knud Bielefeld. Recherche: 19. Oktober 2026.
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