Jonna: Bedeutung, Herkunft, Aussprache und Namenstag

Bild: © 1-2-family.de

Noch auf Namenssuche? Entdeckt weitere Vornamen nach Geschlecht und Anfangsbuchstaben. Zum Vornamenverzeichnis

Jonna klingt nach Norden und ist eng mit Johanna verwandt. Der Mädchenname ist eine kurze Form davon und bringt die Bedeutung „Gott ist gnädig“ mit. Wenn ihr einen Namen mit zwei Silben mögt, lohnt sich ein genauerer Blick auf Jonna – von der Aussprache bis zu Ideen für einen Zweitnamen.

Noch mehr Anregungen zum Vergleichen findet ihr in unserer Vornamen-Suche.

Jonna auf einen Blick

Verwendung Mädchenname Herkunft Nordische Kurzform von Johanna; hebräische Wurzeln Bedeutung „Gott ist gnädig“ oder „der Herr ist gütig“ Aussprache JON-na, zwei Silben Verwandte Formen Johanna, Hanna, Janna Namenstage 21. Juli in Finnland; über Johanna auch 30. Mai möglich

Was bedeutet Jonna und woher kommt der Name?

Jonna ist aus Johanna entstanden und wird unter anderem in Dänemark, Schweden und Finnland verwendet.

Das dänische Namenslexikon beschreibt Jonna als Koseform von Johanna. Aus der vertrauten kurzen Anrede ist ein Vorname geworden, der auch allein stehen kann. Ihr müsst also keine längere Form dazuwählen, wenn euch gerade Jonna gefällt.

Für die Bedeutung führt der Weg über Johanna und Johannes zurück zum hebräischen Namen Jochanan. Er wird mit „Gott ist gnädig“ oder „der Herr ist gütig“ übersetzt. Gemeint ist die Vorstellung, dass Gott einem Menschen freundlich und wohlwollend begegnet.

So klingt Jonna

Die Betonung liegt vorn: JON-na.

Als deutsche Aussprachehilfe könnt ihr euch ein kurzes O wie in „Sommer“ merken. Das J klingt wie am Anfang von „Jacke“. Kosenamen und verwandte Formen Wenn ihr selbst einen Kosenamen ausprobieren möchtet, bieten sich Jo oder Joni an. Hanna und Janna gehören ebenfalls zur großen Namensfamilie rund um Johanna.

Wann hat Jonna Namenstag?

Für Jonna findet ihr je nach Kalender unterschiedliche Termine.

21. Juli: Im finnischen Namenskalender steht Jonna gemeinsam mit mehreren verwandten Namen an diesem Tag.

Im finnischen Namenskalender steht Jonna gemeinsam mit mehreren verwandten Namen an diesem Tag. 30. Mai: Wer sich an der Langform Johanna orientiert, kann den Gedenktag der heiligen Johanna von Orléans wählen.

Welche Namen passen zu Jonna?

Zum Vergleichen bieten sich Namen aus derselben Namensfamilie an.

Jana hat ebenfalls zwei Silben, klingt durch das lange A am Anfang aber etwas anders. Wenn ihr beide nebeneinander aussprecht, hört ihr schnell, welche Form euch mehr zusagt.

Ideen für einen Zweitnamen Jonna Marie: Auf die vorn betonte Jonna folgt die Betonung auf der letzten Silbe von Marie.

Auf die vorn betonte Jonna folgt die Betonung auf der letzten Silbe von Marie. Jonna Elisabeth: Ein längerer Zweitname ergänzt die kurze erste Form.

Ein längerer Zweitname ergänzt die kurze erste Form. Jonna Liv: Mit dem einsilbigen zweiten Namen bleibt die gesamte Verbindung knapp. Das sind unsere eigenen Kombinationen. Sprecht euren Favoriten auch einmal zusammen mit dem Familiennamen aus.

Berühmte Personen mit dem Vornamen Jonna

Auch in der nordischen Musik- und Filmwelt begegnet euch Jonna.

Jonna Lee ist eine schwedische Musikerin. Sie tritt unter dem Künstlernamen ionnalee auf und wurde auch durch das Musik- und Videoprojekt iamamiwhoami bekannt. Jonna Järnefelt ist eine finnische Schauspielerin. Sie spielt unter anderem in der Krimiserie „Karppi“ und im Film „The Eternal Road“ mit.

Wir hoffen sehr, dass dir unser Artikel gefallen hat. Vielleicht hat er dir geholfen, eine Frage zu beantworten. Oder er hat dich nachdenklich, traurig oder fröhlich gestimmt. Wir freuen uns jederzeit über deine Rückmeldung oder Anregung per Kommentar, Email oder Social-Media. Gerne kannst du uns auf Facebook, Pinterest oder Flipboard folgen. Wir freuen uns auch dich! 🤗

T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann