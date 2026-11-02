Jonna: Bedeutung, Herkunft, Aussprache und Namenstag

Jonna klingt nach Norden und ist eng mit Johanna verwandt. Der Mädchenname ist eine kurze Form davon und bringt die Bedeutung „Gott ist gnädig“ mit. Wenn ihr einen Namen mit zwei Silben mögt, lohnt sich ein genauerer Blick auf Jonna – von der Aussprache bis zu Ideen für einen Zweitnamen.
Noch mehr Anregungen zum Vergleichen findet ihr in unserer Vornamen-Suche.
Jonna auf einen Blick
|Verwendung
|Mädchenname
|Herkunft
|Nordische Kurzform von Johanna; hebräische Wurzeln
|Bedeutung
|„Gott ist gnädig“ oder „der Herr ist gütig“
|Aussprache
|JON-na, zwei Silben
|Verwandte Formen
|Johanna, Hanna, Janna
|Namenstage
|21. Juli in Finnland; über Johanna auch 30. Mai möglich
Was bedeutet Jonna und woher kommt der Name?
Jonna ist aus Johanna entstanden und wird unter anderem in Dänemark, Schweden und Finnland verwendet.
Das dänische Namenslexikon beschreibt Jonna als Koseform von Johanna. Aus der vertrauten kurzen Anrede ist ein Vorname geworden, der auch allein stehen kann. Ihr müsst also keine längere Form dazuwählen, wenn euch gerade Jonna gefällt.
Für die Bedeutung führt der Weg über Johanna und Johannes zurück zum hebräischen Namen Jochanan. Er wird mit „Gott ist gnädig“ oder „der Herr ist gütig“ übersetzt. Gemeint ist die Vorstellung, dass Gott einem Menschen freundlich und wohlwollend begegnet.
So klingt Jonna
Die Betonung liegt vorn: JON-na.
Als deutsche Aussprachehilfe könnt ihr euch ein kurzes O wie in „Sommer“ merken. Das J klingt wie am Anfang von „Jacke“.
Kosenamen und verwandte Formen
Wenn ihr selbst einen Kosenamen ausprobieren möchtet, bieten sich Jo oder Joni an. Hanna und Janna gehören ebenfalls zur großen Namensfamilie rund um Johanna.
Wann hat Jonna Namenstag?
Für Jonna findet ihr je nach Kalender unterschiedliche Termine.
- 21. Juli: Im finnischen Namenskalender steht Jonna gemeinsam mit mehreren verwandten Namen an diesem Tag.
- 30. Mai: Wer sich an der Langform Johanna orientiert, kann den Gedenktag der heiligen Johanna von Orléans wählen.
Welche Namen passen zu Jonna?
Zum Vergleichen bieten sich Namen aus derselben Namensfamilie an.
Jana hat ebenfalls zwei Silben, klingt durch das lange A am Anfang aber etwas anders. Wenn ihr beide nebeneinander aussprecht, hört ihr schnell, welche Form euch mehr zusagt.
Ideen für einen Zweitnamen
- Jonna Marie: Auf die vorn betonte Jonna folgt die Betonung auf der letzten Silbe von Marie.
- Jonna Elisabeth: Ein längerer Zweitname ergänzt die kurze erste Form.
- Jonna Liv: Mit dem einsilbigen zweiten Namen bleibt die gesamte Verbindung knapp.
Das sind unsere eigenen Kombinationen. Sprecht euren Favoriten auch einmal zusammen mit dem Familiennamen aus.
Berühmte Personen mit dem Vornamen Jonna
Auch in der nordischen Musik- und Filmwelt begegnet euch Jonna.
Jonna Lee ist eine schwedische Musikerin. Sie tritt unter dem Künstlernamen ionnalee auf und wurde auch durch das Musik- und Videoprojekt iamamiwhoami bekannt.
Jonna Järnefelt ist eine finnische Schauspielerin. Sie spielt unter anderem in der Krimiserie „Karppi“ und im Film „The Eternal Road“ mit.
Quellen und Datenstand
- Dansk Navneleksikon: Jonna
- GfdS: Johanna und die Bedeutung
- Behind the Name: Jonna und verwandte Formen
- Päivyri: Jonna im finnischen Namenskalender
- Vatican News: Johanna von Orléans am 30. Mai
- To whom it may concern: Jonna Lee / ionnalee
- Actors in Scandinavia: Jonna Järnefelt
Geprüft am 2. November 2026. Namenskombinationen und persönliche Kosenamen sind redaktionelle Anregungen.
Wir hoffen sehr, dass dir unser Artikel gefallen hat. Vielleicht hat er dir geholfen, eine Frage zu beantworten. Oder er hat dich nachdenklich, traurig oder fröhlich gestimmt. Wir freuen uns jederzeit über deine Rückmeldung oder Anregung per Kommentar, Email oder Social-Media. Gerne kannst du uns auf Facebook, Pinterest oder Flipboard folgen. Wir freuen uns auch dich! 🤗
Was denkst du darüber?
Teile deine Gedanken, Erfahrungen oder Fragen mit uns. Wir freuen uns, von dir zu lesen.
Noch ist es hier still. Mach den Anfang – wir freuen uns auf deine Gedanken.
♡ Verschiedene Erfahrungen. Ein respektvoller Austausch.