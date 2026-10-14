Lene: Bedeutung, Herkunft und die zwei Wege des Namens

Lene ist ein kurzer Mädchenname mit zwei möglichen Namenslinien: Er kann von Helene oder von Magdalene abgeleitet sein. Darum hat Lene keine einzige, für alle Familien verbindliche Übersetzung. Sein ruhiger Klang macht ihn dennoch ganz eigenständig.
Lene hat zwei Silben: Le-ne. Weitere kurze Mädchenvornamen und verwandte Formen findet ihr in unserem Vornamen-Verzeichnis.
Lene auf einen Blick
Die wichtigsten Daten zu Herkunft, Bedeutung und Aussprache im Überblick.
|Geschlecht
|Mädchenname
|Herkunft
|Kurzform von Helene oder Magdalene; auch im Dänischen und Norwegischen gebräuchlich
|Bedeutung
|Je nach Linie mögliche Lichtdeutung zu Helene oder Herkunftsbezug „aus Magdala“
|Aussprache
|Im Deutschen „Leh-ne“, zwei Silben
|Verwandte Namen
|Helene, Lena, Magdalene und Marlene
|Vergabe
|Rund 7.400 erste Vornamen in Deutschland von 2010 bis 2025
Was bedeutet Lene?
Die Bedeutung hängt davon ab, ob Lene als Kurzform von Helene oder Magdalene verstanden wird.
Bei der Helene-Linie wird häufig eine Verbindung zu Licht und Glanz genannt. Die genaue griechische Herleitung von Helene ist allerdings nicht völlig eindeutig; „die Strahlende“ ist eine traditionelle Deutung, keine sichere wörtliche Übersetzung. Als Kurzform kann Lene diese Deutung übernehmen.
Magdalene führt dagegen zu Maria Magdalena und dem Ortsnamen Magdala. In diesem Zusammenhang bezeichnet der Name eine Frau aus Magdala. Das ist eine Herkunftsbezeichnung, keine Bedeutung wie „hell“. Beide Wege solltet ihr nicht zu einer einzigen Übersetzung vermischen.
Woher kommt der Name Lene?
Lene ist als kurze Form in mehreren europäischen Sprachen gebräuchlich, darunter Deutsch, Dänisch und Norwegisch.
Behind the Name führt Lene als Kurzform von Helene oder Magdalene. Solche Kurzformen wurden mit der Zeit oft selbstständige Vornamen. Ihr müsst also keinen längeren Namen in die Geburtsurkunde eintragen, um Lene im Alltag zu verwenden.
Ähnlich kurz ist Lena. Die Namen unterscheiden sich nur im letzten Buchstaben, aber ihr Klang ist verschieden: Lene endet auf einem gesprochenen „e“, Lena auf „a“. Wer eine weitere Form aus der Magdalena-Linie mag, kann sich Marlene ansehen.
Lene, Lena oder Helene?
Alle drei Namen liegen klanglich nah beieinander, haben aber einen eigenen Rhythmus.
Lene und Lena sind zweisilbig. Helene hat im Deutschen häufig drei Silben und bietet je nach Region unterschiedliche Betonungen. Wenn ihr Lene mögt, sprecht auch den vollständigen Namen mit eurem Nachnamen laut aus; gerade die Endung kann den Gesamteindruck deutlich verändern.
Bei der Schreibweise hilft ein kurzer Hinweis: Lene mit „e“ am Ende. Der Name ist einfach zu buchstabieren, doch wegen der bekannteren Form Lena wird gelegentlich nachgefragt.
Wie häufig ist Lene in Deutschland?
Lene wird regelmäßig vergeben, bleibt als konkrete Schreibweise aber eigenständig erkennbar.
Für die Geburtsjahrgänge 2010 bis 2025 schätzt Knud Bielefeld rund 7.400 Vergaben als ersten Vornamen. Das ist eine Hochrechnung aus erfassten Meldungen und keine vollständige amtliche Zählung. Lena wird separat gezählt.
Wenn ihr einen kurzen Namen mit vertrautem Klang sucht, kann Lene gut passen. Ob er in eurem Umfeld selten ist, entscheidet sich vor Ort: In einer Kita kann eine Lene die einzige sein, anderswo gibt es mehrere.
Welche Zweitnamen passen zu Lene?
Die zwei klaren Silben lassen sich mit vielen längeren Namen kombinieren.
Lene Johanna und Lene Elisabeth setzen einen längeren zweiten Teil, Lene Marie bleibt kompakter. Ein Zweitname kann auch einen Familienbezug tragen. Probiert die Kombination mit dem Nachnamen aus und achtet darauf, ob Vokale am Übergang ineinanderlaufen. Die zwei möglichen Herkunftswege geben euch Spielraum, ohne dass ihr eine bestimmte Deutung festlegen müsst.
Quellen und Hinweise
Die Bedeutungen folgen den genannten Namensquellen. Häufigkeitszahlen sind Schätzungen aus erfassten Geburtsmeldungen und keine amtliche Vollzählung.
Behind the Name: Lene: Kurzformen und Gebrauchssprachen
Gesellschaft für deutsche Sprache: Lena: Namenslinien Helene und Magdalena
Beliebte Vornamen: Lene: Vergabe 2010 bis 2025
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