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Jules, Lucien oder Thibaud: Französische Jungennamen bringen ganz unterschiedliche Klänge mit. Hier findet ihr 50 schöne Ideen mit Bedeutung, Herkunft und kleinen Aussprachehilfen – von kurzen Namen wie Maël bis zu längeren Formen wie Séraphin.

Vielleicht habt ihr schon einen kleinen Louis vor Augen. Oder ihr sucht einen Namen, der euch bisher noch nicht begegnet ist. Stöbert in Ruhe durch die vier Gruppen. Über jeden verlinkten Namen kommt ihr zum ausführlichen Porträt mit Varianten, Namenstagen und weiteren Hintergründen.

Was macht einen Jungennamen französisch?

Ein Name kann eine französische Form haben, obwohl seine ältesten Wurzeln in einer anderen Sprache liegen.

Louis gehört zum Beispiel zur germanischen Ludwig-Familie, Étienne zum griechischen Stephanos. Namen wie Maël und Yann haben bretonische Wurzeln. Dazu kommen international verwendete Namen wie Gabriel, die auch in Frankreich fest zum Namensschatz gehören.

Wir verwenden hier die französischen Schreibweisen, etwa Rémi, Cédric und Raphaël. Wenn ihr noch ganz offen sucht, könnt ihr in unserem Vornamenverzeichnis auch nach Geschlecht und Anfangsbuchstaben stöbern.

So lest ihr unsere Aussprachehilfen Die Lesehilfen zeigen euch den französischen Klang vereinfacht mit deutschen Buchstaben. Ein J wie in Jules klingt weich wie am Anfang von „Journal“, ein französisches U oft wie Ü. Ein N in Klammern markiert einen Nasallaut: Dabei strömt ein Teil der Luft durch die Nase; das N wird nicht einzeln gesprochen. Die Großbuchstaben helfen beim Lesen des Ausklangs und meinen keine kräftige deutsche Wortbetonung.

Kurze französische Jungennamen

Jules, Louis oder Maël: Diese Namen sind kurz geschrieben und schnell gerufen.

Ein paar Buchstaben können ganz unterschiedlich klingen. Jules hat im Französischen eine Silbe, Maël zwei. Bei Louis gleiten die Vokale oft so eng zusammen, dass ihr ungefähr LWI hört.

Jules Die französische Form von Julius gehört zur römischen Familie der Julier; deren ältere Wortbedeutung ist ungeklärt. Französisch klingt Jules ungefähr SCHÜL, mit weichem J wie in „Journal“ und U wie Ü. Hugo Hinter Hugo steckt ein germanischer Namensbestandteil für „Geist“, „Gedanke“ oder „Verstand“. Französisch hört ihr ungefähr ü-GO. Das H bleibt stumm, das U klingt wie Ü. Maël Der Name hat bretonische Wurzeln und bedeutet „Fürst“ oder „Anführer“. Französisch klingt er ma-ELL. Die beiden Punkte zeigen euch, dass A und E getrennt gesprochen werden. Naël Naël kann unter anderem zu Nathanaël gehören und dann „Gott hat gegeben“ bedeuten; auch andere Herkunftswege werden beschrieben. Französisch klingt er na-ELL. Der Name wird überwiegend für Jungen, aber auch für Mädchen verwendet. Noël Noël gehört zum französischen Wort für Weihnachten und damit zur Geburt Christi. Gesprochen wird er ungefähr no-ELL. O und E bleiben getrennt; der Name ist auch geschlechtsübergreifend belegt. Joël Der biblische Name hat hebräische Wurzeln und bedeutet „Jahwe ist Gott“. Die französische Form klingt ungefähr scho-ELL, mit weichem J wie in „Journal“. Das Trema trennt die beiden Vokale. Léon Léon ist mit dem griechischen Wort für „Löwe“ verbunden. Französisch klingt der Name ungefähr le-O(n): Das O ist nasal, ein eigenes N am Ende hört ihr nicht. Louis Die französische Form von Ludwig wird sinngemäß als „berühmter Kämpfer“ erklärt. Im Französischen hört ihr häufig ungefähr LWI, ohne Schluss-S. Im deutschen Alltag begegnen euch auch zweisilbige Aussprachen. René René ist die französische Form von Renatus und bedeutet „der Wiedergeborene“. Er klingt ungefähr re-NE. Die weibliche französische Form schreibt sich Renée. Rémi Rémi wird meist von Remigius hergeleitet und als „Ruderer“ erklärt. Daneben gibt es einen Herkunftsbezug zum gallischen Volk der Remer. Französisch klingt er re-MI; auch die Schreibweise Rémy gibt es.

Französische Klassiker, die ihr vielleicht schon kennt

Arthur, Gabriel oder Nicolas begegnen euch auch außerhalb Frankreichs. Hier könnt ihr ihren französischen Klang entdecken.

Manchmal bleibt die Schreibweise gleich und die Aussprache verändert sich deutlich. Aus dem deutschen Benjamin wird auf Französisch zum Beispiel ein Name mit zwei Nasallauten.

Antoine Antoine ist mit Anton verwandt und geht auf den römischen Namen Antonius zurück. Dessen Bedeutung ist ungeklärt. Französisch klingt er ungefähr a(n)-TWANN, mit nasalem Anfang und hörbarem N am Ende. Arthur Viele verbinden Arthur mit König Artus. Seine Herkunft ist umstritten; eine mögliche Erklärung führt zum keltischen Wort für „Bär“. Französisch klingt er ar-TÜR, mit einem Ü-Laut in der zweiten Silbe. Benjamin Der hebräische Name bedeutet „Sohn der rechten Hand“ oder „Sohn des Südens“. Französisch lässt er sich ungefähr als ba(n)-scha-MÄ(n) wiedergeben. Anfang und Ende sind nasal, das J klingt weich. Félix Félix geht auf das lateinische Wort für „glücklich“ oder „vom Glück begünstigt“ zurück. Die französische Form klingt ungefähr fe-LIKS. Das X ist als KS hörbar. Gabriel Gabriel hat hebräische Wurzeln und wird unter anderem mit „Gott ist meine Stärke“ erklärt. Bekannt ist der Name durch den Engel Gabriel. Französisch klingt er ungefähr ga-bri-ELL. Henri Henri ist eine französische Form von Heinrich und bedeutet sinngemäß „Herrscher des Hauses“. Französisch hört ihr ungefähr a(n)-RI: Das H ist stumm, der erste Vokal nasal. Lucas Lucas gehört zu Lukas und Luca und wird meist als „aus Lukanien stammend“ erklärt. Gemeint ist eine historische Landschaft in Süditalien. Französisch klingt er gewöhnlich lü-KA, mit stummem Schluss-S. Marcel Die französische Form von Marcellus gehört zu Marcus und wird meist mit dem römischen Gott Mars verbunden. Die frühe Wortherkunft ist nicht sicher. Französisch klingt Marcel ungefähr mar-SELL. Maurice Maurice und Moritz gehen auf dieselbe lateinische Namensfamilie zurück. Ursprünglich bezeichnete sie jemanden aus dem antiken Mauretanien in Nordwestafrika. Französisch klingt Maurice ungefähr mo-RISS; das letzte E bleibt stumm. Michel Michel ist die französische Form von Michael und bedeutet „Wer ist wie Gott?“. Französisch klingt er ungefähr mi-SCHELL. Das unterscheidet sich deutlich vom deutschen MI-chel. Nathan Nathan bedeutet auf Hebräisch „er hat gegeben“. Französisch klingt er ungefähr na-TA(n), mit T statt dem englischen TH-Laut. Die Endung AN wird nasal gesprochen, ohne ein eigenes N. Nicolas Die französische Form von Nikolaus hat griechische Wurzeln und bedeutet „Sieg des Volkes“. Gesprochen wird sie ungefähr ni-ko-LA. Das C klingt wie K, das letzte S bleibt stumm. Pierre Pierre ist die französische Form von Peter und bedeutet „Stein“, sinngemäß auch „Fels“. Französisch wird er ungefähr PJÄR gesprochen. Der ganze Name passt dabei in eine Silbe. Raphaël Hinter Raphaël steckt die hebräische Bedeutung „Gott heilt“. Französisch klingt der Name ungefähr ra-fa-ELL. PH wird wie F gesprochen; die beiden Punkte helfen, A und E getrennt zu lesen. Victor Victor bedeutet auf Lateinisch „Sieger“. Der Name ist auch in Frankreich gebräuchlich und klingt dort ungefähr wik-TOR. Die Schreibweise Viktor mit K gehört zur selben Namensfamilie.

Welche Namen werden in Frankreich gerade häufig vergeben? Gabriel, Raphaël, Louis, Jules, Arthur, Léon und Maël gehörten laut dem französischen Statistikamt Insee 2025 zu den zehn meistvergebenen Jungennamen. Gabriel stand auf Platz eins. Wenn euch die Häufigkeit wichtig ist, könnt ihr dort auch die Entwicklung eures Favoriten über mehrere Jahre ansehen.

Französische Jungennamen mit weichem, melodischem Klang

Lucien, Étienne oder Amaël: Vielleicht bleibt ihr bei diesen Namen einfach wegen ihres Klangs hängen.

Hier findet ihr kurze und längere Formen mit fließenden Übergängen. Auch Mathéo und Mathieu stehen in dieser Gruppe. Die Namen sind verwandt, hören sich auf Französisch aber ganz verschieden an.

Amaël Amaël wird häufig mit dem bretonischen Maël und dessen Bedeutung „Fürst“ oder „Anführer“ verbunden. Wie die längere Form entstand, ist nicht genau geklärt. Französisch klingt sie ungefähr a-ma-ELL. Cédric Cédric ist die französische Schreibweise eines durch Walter Scotts Roman „Ivanhoe“ bekannt gewordenen Namens. Die ursprüngliche Bedeutung ist nicht sicher belegt. Französisch klingt er ungefähr se-DRIK, mit C wie S. Élian Die französische Namensform kann über Aelianus auf den römischen Namen Aelius zurückgehen; dessen ältere Bedeutung ist unsicher. Französisch klingt Élian ungefähr e-LJÄ(n), mit nasalem Ende. In anderen Sprachen gibt es weitere Herkunftswege. Élio Élio begegnet euch als französische Schreibweise von Elio. Je nach Herleitung gehört der Name zum römischen Aelius oder zum griechischen Helios für „Sonne“. Das É am Anfang wird im Französischen als klarer E-Laut gesprochen. Étienne Étienne ist mit Stefan verwandt und geht auf griechisch Stephanos zurück: „Kranz“ oder „Krone“, sinngemäß „der Bekränzte“. Französisch klingt er ungefähr e-TJENN. Das letzte E bildet keine zusätzliche Silbe. Fabrice Die französische Form von Fabricius führt zum lateinischen Wort faber für „Handwerker“. Gesprochen wird sie ungefähr fa-BRISS. Das C klingt wie S, das letzte E bleibt stumm. Julien Julien ist die französische Form von Julian und bedeutet „zur Familie der Julier gehörend“. Französisch klingt er ungefähr schü-LJÄ(n), mit weichem J, U wie Ü und nasalem Ende. Lionel Lionel entstand im Französischen als Koseform von Léon. Über den Löwenbezug wird er frei auch als „kleiner Löwe“ erklärt. Französisch klingt er ungefähr ljo-NELL, mit hörbarem L am Schluss. Lucien Lucien geht über Lucianus auf Lucius zurück und wird mit dem lateinischen Wort für „Licht“ verbunden. Eine geläufige Deutung ist „der Leuchtende“. Französisch klingt er lü-SJÄ(n), mit nasalem Ende. Mathéo Die französische Form gehört zur hebräischen Namensfamilie von Matthäus und bedeutet „Geschenk Gottes“. Sie klingt ungefähr ma-te-O. E und O werden getrennt gesprochen, sodass drei Silben entstehen. Mathieu Auch Mathieu gehört zu Matthäus und zur Bedeutung „Geschenk Gottes“. Französisch klingt er ungefähr ma-TJÖ, mit zwei Silben. Die Schreibweise Matthieu mit zwei T wird genauso ausgesprochen. Maxime Maxime ist eine französische Form von Maximus und bedeutet „der Größte“. Der Name wird überwiegend für Jungen, gelegentlich auch für Mädchen verwendet. Französisch klingt er ungefähr mak-SIM, ohne Schluss-E. Pascal Pascal bedeutet „zu Ostern gehörend“, sinngemäß „der Österliche“. Die französische Form hat ihren Ursprung im lateinischen Paschalis. Sie klingt ungefähr pas-KALL. Romain Romain ist die französische Form von Romanus und bedeutet „Römer“ oder „aus Rom stammend“. Französisch klingt er ungefähr ro-MÄ(n). Das AIN wird dabei als ein nasaler Vokal gesprochen. Vincent Vincent geht auf das lateinische Wort für „siegen“ zurück und bedeutet sinngemäß „der Siegende“. Französisch klingt er ungefähr wä(n)-SA(n). Beide Vokale sind nasal, das letzte T bleibt stumm.

Weitere französische Jungennamen mit besonderem Klang

Odilon, Séraphin oder Thibaud stehen vielleicht noch nicht auf eurer Liste. Hier gibt es noch ein paar schöne Ideen zu entdecken.

Diese Gruppe mischt ganz unterschiedliche Namen: bretonische Formen wie Yann, lateinische Namen wie Paulin und einen griechischen Klassiker wie Hector. Vielleicht entdeckt ihr dabei einen Klang, an den ihr bisher noch gar nicht gedacht habt.

Clément Clément ist die französische Form von Clemens und bedeutet „mild“, „gnädig“ oder „barmherzig“. Er klingt ungefähr kle-MA(n). Die Endung ENT wird nasal gesprochen; N und T hört ihr nicht einzeln. Hector Hector gehört zum griechischen Hektor und wird mit „halten“ oder „festhalten“ verbunden. Bekannt ist der Name aus der Troja-Sage. Französisch klingt er ungefähr ek-TOR; das H bleibt stumm. Odilon Die französische Form gehört zu Odo und Otto. Der alte germanische Namensbestandteil bedeutet „Besitz“ oder „Reichtum“. Französisch klingt Odilon ungefähr o-di-LO(n), mit nasalem O am Ende. Oscar Oscar wird häufig über irische Wurzeln als „Hirschfreund“ erklärt; die genaue Herkunft ist umstritten. Der Name wird auch in Frankreich verwendet. Dort klingt er ungefähr os-KAR. Paulin Paulin ist eine französische Form von Paulinus und gehört zur lateinischen Bedeutung „der Kleine“. Französisch klingt er ungefähr po-LÄ(n). Das unterscheidet sich deutlich vom deutschen PAU-lin mit hörbarem N. Quentin Quentin führt über Quintinus zu lateinisch quintus und bedeutet „der Fünfte“. Französisch klingt er ungefähr ka(n)-TÄ(n). Beide Silben sind nasal; QU wird wie K gesprochen. Séraphin Séraphin gehört zu den biblischen Seraphim und wird als „der Brennende“ oder „der Feurige“ erklärt. Französisch klingt er ungefähr se-ra-FÄ(n). PH wird wie F gesprochen. Thibaud Die französische Form von Theobald verbindet germanische Bestandteile für „Volk“ und „kühn“ oder „mutig“. Sie klingt ungefähr ti-BO. Auch Thibaut und Thibault werden im Französischen so gesprochen. Yann Yann ist eine bretonische Form aus der Johannes-Familie und bedeutet „Gott ist gnädig“. Im Französischen klingt er ungefähr JAN, mit nur einer Silbe. Das Y wird wie ein deutsches J gesprochen. Yannick Yannick gehört als bretonische Koseform zu Yann beziehungsweise Yanna und damit zur Bedeutung „Gott ist gnädig“. Französisch klingt er ungefähr ja-NIK. Der Name ist für Jungen und Mädchen belegt.

Rémi, Maël, Raphaël: Was bedeuten die kleinen Zeichen?

Die Zeichen gehören zur französischen Schreibweise und helfen euch beim Aussprechen.

Der Akzent auf dem É in Rémi oder Cédric heißt Accent aigu und zeigt einen geschlossenen E-Laut an. Die beiden Punkte über dem E in Maël, Naël oder Raphaël heißen Trema. Sie zeigen hier, dass die benachbarten Vokale getrennt gesprochen werden.

Wenn ihr zwischen Schreibweisen überlegt, schreibt eure Favoriten einmal neben den Nachnamen. Schaut euch zum Beispiel Rémi und Rémy an und sprecht beide laut aus. Im Französischen klingen diese beiden Formen gleich, sehen aber unterschiedlich aus.

Welcher französische Jungenname passt zu euch?

Nehmt erst einmal drei bis fünf Favoriten mit auf eure Liste. Danach könnt ihr in Ruhe ausprobieren, welcher Name sich für euch richtig anfühlt.

Sprecht die Namen zusammen mit dem Nachnamen und in ganz normalen Sätzen: „Lucien, kommst du?“ oder „Das ist unser kleiner Maël.“ Vielleicht merkt ihr dabei, dass euch ein Name geschrieben besonders gefällt, beim Rufen aber ein anderer besser liegt.

Falls ihr einen zweiten Vornamen mögt, probiert zum Beispiel Jules Gabriel, Rémi Vincent oder Thibaud Paul aus. Die Kombinationen sind unsere eigenen Ideen. Entscheidend ist, welcher Rhythmus euch zusammen mit eurem Familiennamen gefällt.

Sprecht ihr zu Hause mehrere Sprachen, hört euch eure Favoriten in jeder davon an. Bei Hugo verändert sich zum Beispiel der U-Laut, bei Lucas kann das S am Ende hörbar sein oder stumm bleiben. Überlegt gemeinsam, welche Aussprache ihr im Alltag verwenden möchtet.

Noch ein bisschen weiterstöbern?

Vielleicht habt ihr euren Lieblingsklang schon gefunden und möchtet noch ein paar Namen damit vergleichen.

Unsere kurzen Jungennamen bieten euch weitere kompakte Ideen. Bei den nordischen Jungennamen findet ihr zum Beispiel Bjarne und Arvid. Und wenn ihr Namen mögt, die für Mädchen und Jungen verwendet werden, schaut in unsere Auswahl der Unisex-Namen.

Sucht ihr auch nach einer Mädchenidee? Dann findet ihr in unserer Auswahl der französischen Mädchennamen unter anderem Sandrine, Juliette und Lucienne.

Häufige Fragen zu französischen Jungennamen

Welche kurzen französischen Jungennamen gibt es? Jules, Pierre und Yann werden im Französischen einsilbig gesprochen. Maël, Naël, Hugo und Rémi haben zwei Silben. Louis klingt häufig wie LWI, wird aber auch zweisilbig gesprochen. Die Schreibweise allein verrät euch deshalb nicht immer, wie kurz ein Name klingt. Welche französischen Jungennamen haben eine schöne Bedeutung? Félix bedeutet „glücklich“ oder „vom Glück begünstigt“, Maël „Fürst“ oder „Anführer“ und René „der Wiedergeborene“. Lucien wird mit Licht verbunden, Raphaël bedeutet „Gott heilt“. Bei Namen wie Arthur oder Amaël ist die Herleitung weniger sicher. Wie spricht man Louis und Hugo auf Französisch aus? Louis klingt im Französischen häufig ungefähr LWI, ohne hörbares S am Ende. Hugo klingt ungefähr ü-GO: Das H bleibt stumm, das U wird wie ein deutsches Ü gesprochen. Im deutschen Alltag können euch andere Aussprachen begegnen. Was ist der Unterschied zwischen Mathéo und Mathieu? Die beiden französischen Namen gehören zur Matthäus-Familie und zur Bedeutung „Geschenk Gottes“. Mathéo klingt ma-te-O mit drei Silben. Mathieu wird ungefähr ma-TJÖ gesprochen und hat zwei Silben. Die Schreibweise Matthieu mit zwei T klingt im Französischen wie Mathieu.

Welcher Name hat es euch angetan? Vielleicht war euer Favorit schon länger im Kopf – oder ihr habt ihn gerade erst entdeckt. Erzählt uns gerne in den Kommentaren von euren Lieblingsnamen.

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