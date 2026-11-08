Étienne: Bedeutung, Herkunft und Aussprache

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Ihr mögt Stefan und sucht eine französische Form? Dann könnte euch Étienne gefallen. Die Namen haben dieselben Wurzeln, klingen beim Sprechen aber ganz unterschiedlich.

Étienne auf einen Blick

Verwendung Jungenname Herkunft Französisch, ursprünglich griechisch Bedeutung „Kranz“, „Krone“; sinngemäß „der Bekränzte“ Namenstag 26. Dezember

Die Verbindung zwischen Étienne und Stefan

Étienne ist eine französische Form des griechischen Namens Stephanos.

Stephanos bedeutet „Kranz“ oder „Krone“. Solche Kränze wurden in der Antike etwa als Auszeichnung getragen. Daher findet ihr für die Namensfamilie auch die Deutung „der Bekränzte“ oder „der Gekrönte“.

Über den heiligen Stephanus verbreitete sich der Name in vielen Sprachen. Im Französischen stehen Étienne und Stéphane nebeneinander. Die ältere Schreibweise Estienne begegnet euch heute unter anderem noch als Familienname.

Wie spricht man Étienne aus?

Étienne wird ungefähr e-TJENN gesprochen.

Die französische Lautschrift lautet /e.tjɛn/: zwei Silben mit einem kurzen E in der zweiten Silbe. Das I wird dabei wie ein kurzes J gesprochen. Das letzte E wird nicht als zusätzliche Silbe gesprochen. Der Akzent auf dem ersten É gehört zur französischen Schreibweise; Etienne ohne Akzent ist dieselbe Namensform.

Kosenamen und verwandte Formen Stéphane, Stefan und Stephan gehören zur gleichen Namensfamilie. Die weibliche französische Form heißt Étiennette. Titi oder Étie wären persönliche Ideen für einen Kosenamen.

Welche Namen passen zu Étienne?

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Elian hat einen ähnlich fließenden Beginn mit E. Julian hat ebenfalls einen weich klingenden Übergang in der Mitte. Nicolas ist eine weitere in Frankreich vertraute Form eines griechischen Namens. Wenn euch der französische Klang gefällt, könnt ihr in unserer Auswahl französischer Jungennamen weiterstöbern.

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Wann hat Étienne Namenstag?

Der bekannteste Namenstag für Étienne ist der 26. Dezember.

Er erinnert an den heiligen Stephanus, im Französischen Saint Étienne. Der Diakon gilt in der christlichen Überlieferung als erster Märtyrer.

Bekannte Personen namens Étienne

Étienne Daho Der französische Sänger ist unter anderem für „Week-end à Rome“ bekannt. Seine Musik verbindet französischen Pop mit Einflüssen aus Rock und New Wave.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann