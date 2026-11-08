Jules: Bedeutung, Herkunft und Aussprache

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Fünf Buchstaben, eine kurze Silbe – Jules ist im Französischen ein ausgesprochen kompakter Jungenname. Auf Deutsch liest er sich leicht länger, als er tatsächlich klingt. Wer ihn auf einer Namensliste entdeckt, sollte ihn deshalb ruhig einmal laut ausprobieren.

Jules auf einen Blick

Verwendung In Frankreich Jungenname; im Englischen auch Unisex-Kurzform Herkunft Französisch über den römischen Namen Julius Bedeutung Zum Familiennamen Julius; dessen Wortbedeutung ist ungeklärt Namenstag 12. April

Jules und seine römische Namensfamilie

Jules ist die französische Form von Julius.

Julius war im alten Rom ein Familienname: Er bezeichnete die Zugehörigkeit zur Familie der Julier. Woher dieser Familienname ursprünglich kommt, weiß man nicht genau. Eine Erklärung verbindet ihn mit einem griechischen Wort für den ersten Bartflaum, eine andere mit dem Götternamen Jupiter.

In Frankreich wird Jules als Jungenname verwendet. Im Englischen kann Jules außerdem eine Kurzform für Julian oder Julia sein und wird dadurch geschlechtsübergreifend gebraucht.

Wie spricht man Jules aus?

Französisch wird Jules ungefähr SCHÜL ausgesprochen.

Die Lautschrift ist /ʒyl/. Der Name hat nur eine Silbe. Das J klingt wie der weiche Anfang von „Journal“, das U wie Ü. Das E und das abschließende S hört ihr nicht. Die englische Form klingt dagegen ungefähr „Dschuuls“.

Kosenamen und verwandte Formen Julius und das italienische Giulio sind verwandte Formen, Julie ist die weibliche französische Form. Julien gehört über Julianus ebenfalls zur Namensfamilie. Als persönliche Kurzform bietet sich Ju an.

Welche Namen passen zu Jules?

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Wann hat Jules Namenstag?

Jules kann am 12. April Namenstag feiern.

Der französische Kalender nennt dafür Papst Julius I., der im 4. Jahrhundert lebte. Im Französischen heißt er Jules Ier.

Bekannte Personen namens Jules

Jules Benchetrit Der französische Schauspieler ist unter anderem in „Cette musique ne joue pour personne“ zu sehen. Der Film wurde 2021 in der Reihe Cannes Première gezeigt.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann