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Mael: Bedeutung, bretonische Herkunft und die Form Maël

Torsten Esser Geschrieben von Vornamen
Mael: Bedeutung, bretonische Herkunft und die Form Maël
Bild: © 1-2-family.de

Mael ist kurz und hat eine Bedeutung mit königlichem Klang: „Prinz“ oder „Anführer“. Der Name kommt aus dem Bretonischen und begegnet euch auch in der französischen Schreibweise Maël. Besonders die zwei Vokale in der Mitte machen ihn interessant – sie werden beim Sprechen voneinander getrennt.

Mael auf einen Blick

VerwendungJungenname
HerkunftBretonisch, mit keltischen Wurzeln
Bedeutung„Prinz“ oder „Anführer“
Namenstag13. Mai bei Bezug auf Maël im französischen Kalender

Bretonische Wurzeln hinter Mael

Mael geht auf ein bretonisches Wort für „Prinz“ beziehungsweise „Anführer“ zurück.

Die Bretagne im Westen Frankreichs hat eine eigene keltische Sprachtradition. Daher kann Mael zugleich im französischen Namensraum zu Hause sein und bretonische Wurzeln haben. Die Schreibweise Maël macht durch die zwei Punkte über dem E besonders deutlich, dass die Vokale getrennt gesprochen werden.

Mael ist die bretonische Schreibweise, Maël die französische Form mit Trema. Beide teilen dieselbe Wortherkunft. Für Unterlagen und den Alltag ist deshalb vor allem wichtig, welche Schreibweise ihr für euer Kind wählt.

Aussprache und Schreibweise von Mael

Mael wird ungefähr ma-EL gesprochen.

Das A und das E ergeben zwei Silben und werden nicht zum deutschen „Ä“ zusammengezogen. Auch Maël folgt dieser Trennung; die Punkte auf dem E sind ein Trema und kein deutscher Umlaut.

Kosenamen und verwandte Formen

Maël ist die französische Schreibweise mit Trema. Maelle beziehungsweise Maëlle ist eine weibliche Form. Mali wäre eine persönliche Idee für einen Kosenamen.

Welche Namen passen zu Mael?

Wenn euch Mael gefällt, könnt ihr auch diese Namen vergleichen.

Milan beginnt ebenfalls mit M und hat zwei Silben, stammt aber aus anderen Namenslinien. Marlon ist ebenfalls kurz und endet auf einen deutlichen Konsonanten. Elio bietet einen anderen Namen mit gut hörbaren Vokalen.

Ideen für einen Zweitnamen

Diese Kombinationen haben wir für euch zusammengestellt:

  • Mael Jonathan: Der kurze bretonische Name verbindet sich mit einer langen biblischen Form.
  • Mael Henri: Zwei zweisilbige Namen mit verschiedenen Anfängen.
  • Mael Konstantin: Ein längerer Zweitname setzt einen deutlichen Ausklang.

Sprecht eure Favoriten auch mit dem Familiennamen aus. So hört ihr, welcher Rhythmus euch als Ganzes gefällt.

Wann hat Mael Namenstag?

Für die französische Form Maël ist der 13. Mai verzeichnet.

Er erinnert an den bretonischen Einsiedler Mael, der im 5. Jahrhundert in Wales lebte. Über diese Namensfamilie lässt sich der Termin auch der Schreibweise Mael zuordnen.

Bekannte Personen mit dem Namen Mael

Kennt ihr eine bekannte Person oder eine Figur aus einem Buch, Film oder einer Serie, die Mael heißt? Schreibt uns euren Tipp gern in die Kommentare – wir freuen uns darauf.

Quellen und Datenstand

Geprüft am 4. November 2026. Die Zweitnamen und ausdrücklich als persönlich bezeichneten Kosenamen sind redaktionelle Ideen.

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Torsten Esser
Wer hat’s geschrieben?

Torsten Esser

Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins.
Autorenbild: © Chantal Reimann

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