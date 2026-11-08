Lucas: Bedeutung, Herkunft und Aussprache

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Lucas ist euch wahrscheinlich schon oft begegnet. Mit C wirkt die Schreibweise international, und auch in Frankreich ist der Name zu Hause. Dort hört sich vor allem das U anders an – und das S am Ende bleibt meist stumm.

Lucas auf einen Blick

Verwendung Jungenname Herkunft Griechisch und lateinisch; in vielen Sprachen gebräuchlich Bedeutung Wahrscheinlich „aus Lukanien stammend“ Namenstag 18. Oktober; außerdem 28. September

Was bedeutet Lucas?

Lucas gehört zur gleichen Namensfamilie wie Lukas und Luca.

Als Ursprung gilt meist das griechische Loukas, das über das Lateinische weitergegeben wurde. Wahrscheinlich ist damit jemand aus Lukanien gemeint, einer historischen Landschaft in Süditalien. Die Verbindung zum Evangelisten Lukas hat zur weiten Verbreitung beigetragen.

Manchmal findet ihr für Lucas auch die Bedeutung „Licht“. Dahinter steckt eine mögliche Verbindung zu Lucius. Üblicher ist aber die Erklärung über den Landschaftsnamen Lukanien.

Wie spricht man Lucas aus?

Im Französischen klingt Lucas meist wie lü-KA.

Die übliche Aussprache ist /ly.ka/: zwei Silben, U wie Ü und ein stummes S am Ende. Regional gibt es auch eine Aussprache mit hörbarem S. Im Deutschen hört ihr in der Regel LU-kas.

Kosenamen und verwandte Formen Lukas, Luca, Luka und das englische Luke gehören zur Namensfamilie. Luc ist eine kurze französische Form. Lu oder Luki wären persönliche Kosenamen, die ihr je nach eurer Aussprache verwenden könnt.

Welche Namen passen zu Lucas?

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Lukas ist die vertraute Schreibweise mit K. Luca endet auf ein offenes A. Nicolas bietet ebenfalls eine international verwendete Form mit C. Wenn euch der französische Klang gefällt, könnt ihr in unserer Auswahl französischer Jungennamen weiterstöbern.

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Wann hat Lucas Namenstag?

Der 18. Oktober erinnert an den Evangelisten Lukas.

Nominis führt für Lucas außerdem den 28. September auf. Dieser Termin bezieht sich auf den heiligen Lucas Alonso del Espíritu Santo, einen im 17. Jahrhundert in Japan getöteten Missionar.

Bekannte Personen namens Lucas

Lucas Bravo Der französische Schauspieler spielt Gabriel in der Netflix-Serie „Emily in Paris“.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann