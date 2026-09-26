Benjamin: Bedeutung, Herkunft und Beliebtheit des Vornamens

Der Name Benjamin steht in einer Erzählung über Geburt, Verlust und einen neuen Namen. Rahel nennt ihren neugeborenen Sohn zunächst Ben-Oni; erst sein Vater Jakob gibt ihm den Namen Benjamin. Hinter der vertrauten deutschen Form steckt also eine Geschichte, in der ein Kind zweimal benannt wird.
In unserer Babynamenliste von A bis Z stehen Benjamin und Ben als eigene Namen. Wer die Geschichte von Benjamin liest, versteht auch, warum die drei Buchstaben Ben nicht für jedes Kind dieselbe Bedeutung haben müssen.
Benjamin auf einen Blick
Benjamin ist ein hebräischer Jungenname aus der biblischen Überlieferung. Im Unterschied zur eigenständigen Kurzform Ben trägt er seine beiden Wortteile auch im offiziellen Vornamen.
|Herkunft
|Hebräisch; über den biblischen Namen Binyamin verbreitet
|Bedeutung
|„Sohn der rechten Hand“ oder „Sohn des Südens“; „Glückssohn“ als sinngemäße Lesart
|Aussprache
|Im Deutschen meist Ben-ja-min, drei Silben
|Formen
|Binyamin, Beniamino, Benjamim; Ben als mögliche Kurzform
|Namenstag
|Zum Beispiel 19. Dezember nach dem biblischen Benjamin
Was „rechts“ mit dem Süden zu tun hat
Im Hebräischen verbindet Benjamin ben („Sohn“) mit jamin („rechte Hand“ oder „Süden“). Wer sich nach Osten orientiert, hat den Süden rechts. Deshalb sind „Sohn der Rechten“ und „Sohn des Südens“ zwei miteinander verwandte Lesarten.
Manche Erklärungen geben den Namen zusätzlich als „Glückssohn“ wieder; die rechte Seite kann als günstig verstanden werden. „Jüngster Sohn“ beschreibt Benjamins Platz unter Jakobs Kindern, übersetzt die Wortteile aber nicht wörtlich. Damit beantwortet „Jüngster Sohn“ eine Frage zur biblischen Figur, während „Sohn der Rechten“ die hebräischen Wortteile des Namens wiedergibt.
Rahel, Ben-Oni und der Name des Vaters
Das 35. Kapitel der Genesis schildert eine schwere Geburt auf dem Weg nach Efrata. Rahel stirbt und nennt das Kind zuvor Ben-Oni. Jakob wählt anschließend Benjamin. Einige deutsche Bibelübersetzungen erläutern Ben-Oni als „Schmerzenskind“, andere als „Sohn meiner Not“.
Der Text nennt Benjamin den jüngsten der zwölf Söhne Jakobs. Josef ist sein Bruder von derselben Mutter Rahel. Aus dem Personennamen wird in der biblischen Überlieferung auch die Bezeichnung eines israelitischen Stammes. In Genesis 46 wird sogar Benjamins eigener Sohn namentlich genannt: Bela steht dort an erster Stelle. Mit dem gleich geschriebenen ungarischen Königsvornamen Béla ist dieser biblische Bela damit noch nicht sprachlich verbunden.
Ein alter Name in vielen Sprachen
Benjamin ist in zahlreichen europäischen Sprachen nahezu gleich geschrieben, klingt aber verschieden. Im Deutschen hört ihr meist Ben-ja-min, im Englischen eher Ben-dscha-min und im Französischen Bän-scha-mäng. Diese Umschriften geben nur eine ungefähre Aussprachehilfe.
Andere Schreibformen zeigen die Reise des Namens: Binyamin liegt näher an der hebräischen Form, italienisch ist Beniamino und portugiesisch Benjamim. Ben ist eine mögliche Kurzform, daneben begegnen Benji, Benni und Benny. Der vollständige Name bietet damit mehrere Anreden, ohne dass eine davon automatisch zur amtlichen Form wird.
Bekannte Namensträger reichen von Benjamin Franklin, einem der Gründerväter der Vereinigten Staaten, bis zum englischen Komponisten Benjamin Britten. Der Name war damit lange vor seiner deutschen Beliebtheitswelle des 20. Jahrhunderts in vielen Lebenswelten zu Hause.
Benjamin in Deutschland heute
In Deutschland war Benjamin nach Angaben der Sprachgesellschaft schon im 17. und 18. Jahrhundert verbreitet. Ab den 1970er-Jahren wurde er erneut häufiger vergeben; später nahm seine Beliebtheit wieder ab. Die selbstständige Kurzform Ben folgte einer anderen Kurve und war in den 2010er-Jahren zeitweise erheblich beliebter.
Eine deutsche Namensauswertung kommt für die Jahre 2010 bis 2025 auf ungefähr 24.000 Vergaben von Benjamin als erstem Vornamen. Welche Jungen mit einem längeren Namen zu Hause Ben gerufen werden, lässt sich aus solchen Eintragungen nicht ermitteln. Für Benjamin wird unter anderem der 19. Dezember als Namenstag genannt. Wer das Kind Benjamin nennt und Ben ruft, hat beide Formen zur Verfügung; bei einem eingetragenen Ben bleibt der kurze Name auch auf der Geburtsurkunde stehen.
Quellen und Datenstand
- Deutsche Bibelgesellschaft: Genesis 35, Rahel, Ben-Oni und Benjamin
- Deutsche Bibelgesellschaft: Bela als Sohn Benjamins
- Gesellschaft für deutsche Sprache: Bedeutung und deutsche Geschichte
- Behind the Name: Formen und Aussprache in anderen Sprachen
- Knud Bielefeld: Benjamin als erster Vorname 2010–2025, Stand September 2026
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