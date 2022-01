Ein paar Anmerkungen zum Backen von Pfannkuchen

Warum Butter? Bei unserem Rezept haben wir zum Backen ganz klassisch Butter gewählt. Öl wird leider oft zu heiß und verbrennt in der Pfanne. Daher ist es keine gute Wahl. Außerdem schmeckt es längst nicht so gut, weil oft ein ganz merkwürdiger Eigengeschmack des Öls mit in die Pfannkuchen kommt. Ganz davon abgesehen, dass es im Mund einen unangenehmen Film hinterlassen kann. Auch Bratfett mit Buttergeschmack sollte beim Backen von Pfannkuchen nicht in der Pfanne landen. Reine Butter ist einfach die beste Option.

Nicht zu heiß! Darüber hinaus machen viele Menschen den Fehler, die Pfanne nach dem ersten Erhitzen nicht auf mittlere Stufe runter zu stellen. Viele günstige Pfannen werden schnell viel zu heiß – und sie verteilen die Hitze dann ungleichmäßig. Spätestens beim dritten Pfannkuchen hat man dann in der Mitte nur noch Kohle. Also lieber die Hitze runterregeln, und mit ein wenig Geduld und Liebe, kommen perfekt goldbraune Pfannkuchen auf den Tisch.

Wir wünschen euch einen guten Appetit!