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Euer Baby Monat für Monat Im Entwicklungskalender findet ihr für jeden Lebensmonat einen eigenen Ratgeber. Zum Baby-Entwicklungskalender

Die Straßenbahn fährt um die Ecke, und euer Kind wollte ihr noch winken. Jetzt laufen Tränen. Auf dem Heimweg zeigt es auf die Schienen und sagt leise „Bahn weg“. Solche kleinen Momente zeigen, wie Kinder allmählich Worte für das finden, was sie bewegt.

Ein Kind mit 31 Monaten ist zwei Jahre und sieben Monate alt. Im 30. Monat ging es darum, wie Kleinkinder beim Spielen eigene Lösungen finden. Diesmal schauen wir auf die Gefühle, die im Alltag mitkommen. Ihr lest, wie ihr bei Wut helfen könnt und wie sich erste Momente von Mitgefühl zeigen. Alle Folgen findet ihr im Baby-Entwicklungskalender.

Was kann ein Kind mit 31 Monaten?

Viele Kinder verwenden kurze Sätze, machen bei vertrauten Aufgaben mit und spielen für eine Weile mit anderen zusammen. Beim selben Kind kann das Zusammenspiel morgens gut klappen, während es am Nachmittag lieber für sich bleibt.

Euer Kind zeigt euch vielleicht mit einem entschlossenen „Ich auch!“, dass es beim Tischdecken helfen möchte. Findet es die Servietten an ihrem gewohnten Platz, legt es sie womöglich schon selbst neben die Teller. Liegen sie heute in einer anderen Schublade, braucht es einen Hinweis. Solche Alltagssituationen zeigen euch, welche Abläufe inzwischen vertraut sind.

Bei der Bewegung merkt ihr Fortschritte oft dort, wo ihr häufig unterwegs seid. Die Stufe vor der Haustür klappt auf einmal viel sicherer. Auf dem Spielplatz bremst euer Liebling vielleicht schon vor dem Sandkasten ab und dreht um. Wie vielfältig solche kleinen Veränderungen sein können, lest ihr bei der motorischen Entwicklung im dritten Lebensjahr.

Auch Gefühle werden sichtbarer. Stolz kann sich zeigen, wenn ein Kind euch unbedingt seine neue Mütze vorführen will. Enttäuschung merkt ihr daran, dass es am Fenster stehen bleibt, obwohl die Bahn schon weg ist. Manchmal kommt ein kurzes „traurig“ dazu. Ein Blick, eine Geste oder die Art, wie es eure Hand sucht, kann euch genauso viel erzählen.

Wie Kinder mit 31 Monaten Gefühle benennen lernen

Gebt dem, was gerade passiert, ein paar einfache Worte. Wenn die Straßenbahn weg ist, passt vielleicht „Du wolltest ihr noch winken. Jetzt bist du traurig.“

Lasst danach einen Moment Platz für die Antwort. Ein Kopfschütteln gehört genauso zum Gespräch wie ein Wort. Zeigt euer Kind auf die Schienen und sagt „noch mal“, könnt ihr aufgreifen, was ihr verstanden habt. „Du würdest gern noch eine Bahn sehen.“ Wie ihr solche kurzen Äußerungen aufnehmt und erweitert, zeigen auch die Beispiele zu Sprache und Vorlesen mit 27 Monaten.

Auch über Freude könnt ihr reden. Wenn euer Kind auf eine Pfütze zuläuft und schon dabei lacht, könnt ihr einfach mitlachen. Später passt ein Satz wie „Du hattest richtig Spaß beim Springen.“ Beim Abendessen erfahrt ihr vielleicht, was von der Pfütze in Erinnerung geblieben ist. Das können die nassen Socken sein oder der Hund, der bei jedem Sprung zur Seite gehüpft ist.

Wenn ihr das Gefühl erst erraten müsst Beschreibt zuerst, was ihr beobachten könnt. „Du hältst die Mütze ganz fest.“ Dann könnt ihr fragen, ob sie noch aufbleiben soll. Bleibt es beim Kopfschütteln, lasst euch zeigen, was stattdessen dran ist. Vielleicht wollte euer Kind euch einfach den abgerissenen Bommel zeigen.

In mehrsprachigen Familien könnt ihr in der Sprache darüber sprechen, die sich für euch gerade vertraut anfühlt. Zur einen Bezugsperson sagt euer Kind vielleicht „wütend“, zur anderen greift es auf ein anderes Wort zurück. Ein Gesicht oder eine Bewegung kann beim Verstehen helfen. Beim nächsten Mal fallen ihm womöglich wieder ganz andere Worte ein.

Was hilft, wenn die Wut plötzlich groß wird?

Im ersten Moment helfen oft ein ruhiger Ton, ein kurzer Satz und jemand, der dableibt. Wenn euer Kind gerade weint oder laut schreit, kann selbst eine einfache Wahl noch zu viel sein.

Stellt euch vor, ihr müsst vom Spielplatz los und die Schaukel steht plötzlich still. Hockt euch in die Nähe und sagt, was ihr verstanden habt. „Du wolltest noch schaukeln.“ Lasst eine Pause, bevor ihr weiterredet. Beim nächsten Besuch könnt ihr vor dem Aufbruch ankündigen, dass noch einmal Schwung dran ist. Weitere Ideen für Übergänge im Alltag mit Zweijährigen findet ihr im 25. Monat.

Wenn Hände oder Füße andere treffen, geht ruhig dazwischen und schafft ein wenig Abstand. „Stopp, ich lasse nicht zu, dass du trittst.“ Gebt der Wut Zeit, sich zu legen, und bleibt in der Nähe. Der Ratgeber zur Autonomiephase zeigt weitere Möglichkeiten, wie ihr bei heftigen Gefühlen ruhig und klar bleiben könnt.

Manche Kinder suchen Trost auf dem Arm. Andere wenden sich ab oder möchten ein Stück Platz für sich haben. Setzt euch in Reichweite und bietet Nähe an, sobald sie wieder willkommen ist. Wenn euer kleiner Schatz nach einer Weile zu euch rutscht, reicht es vielleicht, zusammen still auf der Bank zu sitzen.

Sobald ihr wieder miteinander reden könnt, hilft ein Blick auf die nächste kleine Sache. Trägt euer Kind den Eimer bis zum Ausgang oder gebt ihr ihm dort die Hand? Wenn es noch zu müde zum Entscheiden ist, könnt ihr den Eimer nehmen und sagen, wohin ihr geht. Im 23. Monat findet ihr weitere Beispiele dafür, wie ihr beim Spielen Grenzen setzt und eine Wahl anbietet.

Auch euch kann der Geduldsfaden reißen. Habt ihr lauter gesprochen, als ihr wolltet, könnt ihr später darauf zurückkommen. „Ich war eben sehr laut. Das tut mir leid.“ Dann könnt ihr wieder an das anknüpfen, was gerade ansteht. Mit einer kurzen Entschuldigung zeigt ihr, wie ihr nach einem schwierigen Moment wieder aufeinander zugeht.

Wenn euer Kind merkt, dass es jemand anderem schlecht geht

Im dritten Lebensjahr achten viele Kinder zunehmend darauf, was andere tun und warum sie so reagieren. Das zeigt sich manchmal schon darin, dass euer Kind innehält und hinschaut, wenn jemand weint.

Im Sandkasten fällt ein Becher um, und ein anderes Kind fängt an zu weinen. Euer Liebling schaut euch an, zeigt auf den Becher oder bringt seine eigene Schaufel. Greift auf, was vor euch passiert. „Der Becher ist umgefallen. Sie weint.“ Wenn ihr euch unsicher seid, wie sich das andere Kind fühlt, könnt ihr es bei der Beobachtung belassen und freundlich fragen, ob jemand helfen soll.

Es kann passieren, dass euer Kind erst ganz aufmerksam hinschaut und kurz darauf wieder weiterbuddelt. Nehmt dieses kurze Interesse wahr und zeigt im nächsten passenden Moment, wie ihr Hilfe anbietet. Wenn beide dieselbe Schaufel haben möchten, könnt ihr jeweils sagen, was ihr verstanden habt, und beim Abwechseln helfen. Im Beitrag zum Spielen und Teilen mit 26 Monaten findet ihr Beispiele für solche Spielbesuche.

Manchmal möchte euer Kind trösten und weiß noch nicht, wie. Ihr könnt zusammen fragen, ob ein Taschentuch oder eine Umarmung willkommen ist. Wünscht sich das andere Kind ein Tuch, könnt ihr eurem Liebling die Packung geben. So kann es das Taschentuch selbst herausziehen und weiterreichen. Manche Kinder haben dabei genug zu tun und möchten anschließend gleich wieder weiterspielen.

Auch Freude lässt sich teilen. Auf dem Gehweg gelingt einem anderen Kind ein großer Sprung, und euer Kleines ruft „Noch mal!“. Wenn beide Lust haben, können sie nacheinander hüpfen. Beim nächsten Treffen stehen sie vielleicht eine ganze Weile nebeneinander und sind mit ihren eigenen Vorhaben beschäftigt. Beides kann zu einem schönen Nachmittag dazugehören.

Drei Spielideen rund um Gefühle

Bilderbücher, Kuscheltiere und ein Spiegel reichen für kleine Spiele, bei denen ihr Gefühle entdecken könnt. Probiert sie in einem ruhigen Moment aus, wenn ihr gerade Lust habt, zusammen etwas anzuschauen oder nachzumachen.

Was sieht der Teddy? Lasst ihn auf ein umgekipptes Bauwerk schauen. Wartet, was als Nächstes passiert. Vielleicht hebt euer Kind einen Stein auf oder setzt Teddy daneben. Wenn es morgen lieber mit ihm einkaufen geht, könnt ihr bei dieser Geschichte mitspielen. Anregungen dazu findet ihr bei den kleinen Rollenspielen aus dem 22. Monat.

Lasst ihn auf ein umgekipptes Bauwerk schauen. Wartet, was als Nächstes passiert. Vielleicht hebt euer Kind einen Stein auf oder setzt Teddy daneben. Wenn es morgen lieber mit ihm einkaufen geht, könnt ihr bei dieser Geschichte mitspielen. Anregungen dazu findet ihr bei den kleinen Rollenspielen aus dem 22. Monat. Gesichter im Spiegel. Stellt euch nebeneinander vor den Spiegel. Zieht die Augenbrauen hoch oder macht vor Staunen den Mund auf. Wartet, welche Grimasse zurückkommt, und macht diese nach. Ihr könnt ein Wort anbieten, wenn es zum Spiel passt. Manchmal ist das gemeinsame Lachen schon die ganze Idee.

Stellt euch nebeneinander vor den Spiegel. Zieht die Augenbrauen hoch oder macht vor Staunen den Mund auf. Wartet, welche Grimasse zurückkommt, und macht diese nach. Ihr könnt ein Wort anbieten, wenn es zum Spiel passt. Manchmal ist das gemeinsame Lachen schon die ganze Idee. Eine Bilderbuchseite weiterdenken. Schaut euch zusammen an, wie eine Figur auf einen verlorenen Ball reagiert. „Sie schaut unter die Bank.“ Lasst euer Kind entscheiden, wohin ihr als Nächstes guckt. Vielleicht schlägt es vor, die Figur zu trösten. Vielleicht findet es den Ball längst am Bildrand.

Beim nächsten Durchblättern kann dieselbe Stelle eine ganz andere Geschichte ergeben. Lasst euch zeigen, welcher Einfall diesmal dran ist. Im Ratgeber über das gemeinsame Spielen mit Kindern findet ihr Anregungen, wie ihr mitspielt und euer Kind dabei seine Ideen verfolgen kann.

Wann ihr Fragen zur Entwicklung ansprechen könnt

Wenn euer Familienalltag über längere Zeit von heftigen Konflikten geprägt ist oder euch Veränderungen in der Entwicklung auffallen, könnt ihr euch an eure Kinderarztpraxis wenden. Konkrete Beobachtungen aus vertrauten Situationen helfen dabei.

Für ein Gespräch könnt ihr aufschreiben, wann die schwierigen Momente auftreten und wie es eurem Kind hinterher geht. Falls es in die Kita oder zur Tagespflege geht, fragt, wie eine vergleichbare Situation dort abläuft. Geht es vor allem um Abschiede oder um ungeplante Änderungen? Lässt sich nach einer Pause wieder gut miteinander spielen? Solche Beispiele geben der Praxis einen besseren Eindruck vom Alltag.

Sprecht es zeitnah an, wenn euch auffällt, dass eine bereits erworbene Fähigkeit wieder verloren geht. Das gilt auch, wenn euer Kind auch in ruhigen, vertrauten Situationen häufig schwer versteht, was ihr sagt oder ihr euch Sorgen ums Hören macht. Bei Fragen zur sprachlichen Entwicklung erklärt der Beitrag zur Logopädie bei Kindern, wie eine genauere Abklärung aussehen kann.

An der Haltestelle kommt schon die nächste Bahn. Diesmal winkt euer Kind, bevor die Türen überhaupt aufgehen. Als sie wegfährt, winkt ihr zusammen noch einen Moment weiter.

Häufige Fragen zur Entwicklung mit 31 Monaten

Was kann ein Kind mit 31 Monaten? Viele Kinder verwenden kurze Sätze, helfen bei vertrauten Aufgaben mit und spielen zeitweise mit anderen Kindern zusammen. Im Alltag zeigen sich auch unterschiedliche Gefühle sehr deutlich. Manche Zweieinhalbjährige finden dafür schon einzelne Wörter. Andere teilen euch vor allem durch ihren Blick oder ihre Stimme mit, was gerade los ist. Wie helfe ich meinem Kind bei einem Wutanfall? Bleibt in der Nähe und sprecht ruhig. Oft genügt erst einmal ein kurzer Satz wie „Du wolltest noch bleiben“. Wenn jemand gehauen wird, geht dazwischen. Sobald wieder Ruhe einkehrt, könnt ihr gemeinsam schauen, was als Nächstes hilft. Kann ein Kind mit 31 Monaten schon Mitgefühl zeigen? Es kann euch zum Beispiel auf ein weinendes Kind aufmerksam machen, näher herangehen oder ein Kuscheltier anbieten. Manche Kinder beobachten erst einmal, was passiert. Ihr könnt beschreiben, was ihr seht, und vormachen, wie ihr Hilfe anbietet. Was mache ich, wenn mein Kleinkind beim Trösten keine Umarmung möchte? Bleibt in der Nähe und gebt ihm Platz. Ein ruhiger Satz wie „Ich bin hier“ kann für den Moment genügen. Wenn es später von sich aus näherkommt, könnt ihr fragen, ob es auf den Arm möchte oder lieber neben euch sitzen mag.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann