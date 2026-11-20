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Euer Baby Monat für Monat Im Entwicklungskalender findet ihr für jeden Lebensmonat einen eigenen Ratgeber. Zum Baby-Entwicklungskalender

Die Nudeln stehen auf dem Tisch. Dein Kind sitzt mit einem roten Stift auf dem Boden und malt weiter. „Noch Kreis“, sagt es. Du hast längst Hunger und dein Kind hat gerade erst eine Idee bekommen. Hier lest ihr, was ein Kind mit 25 Monaten in solchen Momenten schon versteht und wie ihr ihm den Wechsel vom Spielen zum Essen, zum Aufbruch oder ins Bett leichter machen könnt.

Mit vollendeten 25 Monaten ist dein Kind zwei Jahre und einen Monat alt. Das dritte Lebensjahr hat gerade begonnen. Im Beitrag zum 24. Monat ging es um erste Sätze und Beobachtungen für die U7. Jetzt schauen wir darauf, wie euer Kind vertraute Abläufe wiedererkennt, kleine Absprachen versteht und seine eigenen Ideen mitbringt. Alle Folgen findet ihr im Baby-Entwicklungskalender.

Was kann ein Kind mit 25 Monaten?

Viele Kinder verbinden rund um den zweiten Geburtstag schon Wörter, laufen sicherer und probieren beim Spielen aus, was mit verschiedenen Dingen passiert. Euer Kind kann vielleicht ein paar Schritte hintereinander beobachten und einen vertrauten Teil selbst übernehmen.

Das merkt ihr oft, wenn jemand anderes zu Besuch ist. Opa setzt sich beim Essen auf einen ungewohnten Platz, und dein Kind zeigt ihm, wo sein Becher sonst steht. Vielleicht holt es beim Heimkommen von sich aus ein Buch aus dem Regal, weil ihr nach dem Ausziehen der Jacken manchmal zusammen lest. Solche Handgriffe zeigen, wie genau Kinder mitbekommen, was in ihrer Umgebung wiederkehrt.

Wenn ihr zu Besuch seid, braucht dein Kind manchmal einen Moment, um sich zurechtzufinden. Vielleicht bleibt dein Kind nach dem Händewaschen im Bad stehen und schaut dich an. Zu Hause würde es jetzt schon zum Esstisch laufen. Ein kurzer Hinweis und ein Fingerzeig reichen manchmal. An einem langen Tag möchte es womöglich, dass du die paar Schritte mitgehst.

Eine neue Reihenfolge braucht Zeit. Wenn ihr vor dem Essen jetzt erst die Spielmatte freiräumen müsst, macht es ein paar Mal gemeinsam. Am Anfang reicht es vielleicht, nur die Sachen beiseitezulegen, die im Weg liegen. So erlebt euer Kind, was sich im Ablauf ändert und was es selbst beitragen kann.

Ein Spiel beenden und den Wechsel ankündigen

Ein Kind, das gerade malt, ist mit dem nächsten Strich beschäftigt. „Wir essen gleich“ sagt ihm vielleicht noch wenig darüber, wann es den Stift weglegen soll. Ein sichtbarer Abschluss kann greifbarer sein.

Setz dich kurz zu deinem Kind und schau, wo es gerade mit dem Stift ist. „Du malst noch einen Kreis. Danach gehen wir zum Tisch.“ Wenn ihr noch ein bisschen Zeit habt, wartet kurz, bis der Kreis fertig ist. Steh dann mit deinem Kind auf und geh mit ihm zum Tisch.

Für ein Spiel, das liegen bleiben kann, findet ihr einen Platz bis nach dem Essen. Vielleicht schiebt ihr das Papier zusammen auf ein freies Regalbrett. Erinnere dein Kind danach daran, wo das Bild liegt, wenn ihr noch Zeit zum Weitermalen habt. So bekommt das Wort „später“ einen Bezug zu etwas, das euer Kind jetzt erleben kann.

Drei Übergänge, die ihr im Alltag ausprobieren könnt

Zum Essen. Dein Kind legt den Stift neben das Bild und sucht sich aus, ob es die Servietten oder die Löffel zum Tisch bringt.

Dein Kind legt den Stift neben das Bild und sucht sich aus, ob es die Servietten oder die Löffel zum Tisch bringt. Beim Aufbruch. Zeig auf die Tasche an der Tür. „Wir nehmen die Tasche mit. Trägst du deine Mütze bis zur Tür?“ Eine kleine Aufgabe kann den ersten Schritt leichter machen.

Zeig auf die Tasche an der Tür. „Wir nehmen die Tasche mit. Trägst du deine Mütze bis zur Tür?“ Eine kleine Aufgabe kann den ersten Schritt leichter machen. Nach der Betreuung. Wenn dein Kind beim Heimkommen erst einmal Nähe sucht, setzt euch kurz im Flur zusammen. Erzählen könnt ihr auch später, wenn es angekommen ist.

Manche Tage lassen Zeit für solche Abschlüsse. An anderen muss es schnell gehen. Dann sag kurz, was jetzt passiert. „Wir gehen jetzt los. Ich lege dein Bild auf die Kommode.“ Dein Kind darf darüber traurig sein. Vielleicht möchte es das Bild auf dem Weg zur Tür noch selbst auf die Kommode legen.

Wenn dein Kleinkind beim Wechsel wütend wird

Auch mit einer Ankündigung kann euer Kind weinen oder sich auf den Boden setzen. Es hatte gerade etwas anderes vor. Ein kurzer Satz hilft euch oft mehr als eine lange Erklärung, solange der Ärger noch groß ist.

Du könntest sagen „Du willst weitermalen. Ich sehe das.“ Manche Kinder suchen dann deine Hand, andere brauchen erst etwas Platz. Wenn dein Kind gerade etwas wirft, räume greifbare Gegenstände zur Seite und bleib in der Nähe. Sobald ihr wieder miteinander sprechen könnt, reicht oft ein Satz dazu, was euch jetzt hilft.

Vielleicht fällt deinem Kind der Wechsel in der Kita leichter. Dort räumen alle zusammen auf, sobald das Aufräumlied beginnt. Ihr könnt die Betreuung fragen, woran euer Kind erkennt, was dran ist, und überlegen, ob etwas Ähnliches zu euch nach Hause passt. Gerade wenn sich im Alltag viel ändert, können vertraute Familienrituale den Tag überschaubarer machen.

Weiterlesen zu Spiel und starken Gefühlen

Sprachentwicklung mit 25 Monaten – kleine Absprachen verstehen

„Erst“ und „dann“ lassen sich leichter verstehen, wenn dein Kind sehen kann, worum es geht. „Erst Hände waschen, dann gibt’s Essen“ bekommt eine Bedeutung, wenn ihr zusammen zum Waschbecken geht und die Teller schon auf dem Tisch stehen.

Wenn dein Kind „Tür auf“ sagt und zur Klinke zeigt, kannst du antworten „Du möchtest die Tür aufmachen.“ Dann warte kurz. Vielleicht drückt es weiter auf die Klinke oder streckt dir die Hand entgegen. So hört es einen Satz, der zu seinem Anliegen passt, und entscheidet selbst, wie euer Gespräch weitergeht.

Wenn ihr unterwegs etwas Spannendes seht, könnt ihr mit wenigen Worten erzählen, was passiert. Euer Kind deutet auf den gelben Bagger am Straßenrand. „Der Bagger hebt Erde hoch“, sagst du, und ihr schaut eine Weile zu. Wenn dein Kind dir später nur „Bagger!“ zuruft, wisst ihr vielleicht schon, welche Geschichte es gerade wieder im Kopf hat.

Wenn dein Kind weiterhin kaum Wörter verwendet oder noch keine Wörter kombiniert, sprecht die Kinderarztpraxis an. Erzählt auch, wenn es eure Sätze häufig schwer versteht oder euch sein Gehör Sorgen macht. Eine Situation aus eurem Alltag kann helfen, das zu beschreiben. In unserem Beitrag über Logopädie bei Kindern erfahrt ihr, wie sprachliche Fähigkeiten genauer angeschaut werden können.

Für Absprachen helfen Wörter, die zu eurem eigenen Alltag passen. Wenn ihr zu Hause mehrere Sprachen sprecht, könnt ihr einen vertrauten Satz in der Sprache sagen, die ihr ohnehin zusammen benutzt. Beim Abholen kann ein Zeigen auf die Mütze dasselbe meinen wie zu Hause. Euer Kind sammelt dabei Erfahrungen mit Worten und Gesten, die in verschiedenen Situationen etwas Ähnliches ausdrücken.

Spielen und Bewegung im 25. Monat

Dein Kind probiert vielleicht aus, wie groß ein Strich werden kann oder ob es beim Rennen rechtzeitig an einer Markierung anhält. Solche Spiele entstehen leicht aus dem, was ihr gerade vor euch habt.

Legt ein großes Blatt auf eine freie, ebene Fläche und gebt eurem Kind einen dicken Kinderstift. Vielleicht malt es erst kurze Striche und kreist dann mit dem ganzen Arm. Mal mit, wenn es dich dazu einlädt. Dafür genügt eine freie Ecke auf dem Papier. Euer Kind kann selbst entscheiden, ob ihr auf derselben Linie weitermalt oder ob jede Person ihr eigenes Stück Papier bekommt.

Auf einer ebenen Wiese könnt ihr ein buntes Tuch auslegen und eine Runde darum laufen. Vielleicht möchte es beim nächsten Durchgang bestimmen, in welche Richtung ihr lauft oder wo das Tuch liegt. Weitere Ideen fürs dritte Lebensjahr findet ihr bei der motorischen Entwicklung ab zwei Jahren.

Manche Kinder möchten ihr Bild gleich aufhängen. Legt ein großes Papier flach auf den Tisch und lasst dein Kind selbst zeigen, welche Seite oben sein soll. Du kannst eine Ecke halten, während es mit der flachen Hand über das Blatt streicht. Im Alltag findet ihr viele kleine Aufgaben, bei denen Kinder im Haushalt mithelfen können.

Wenn dein Kind beim Essen erst zuschaut

Nach einem lebhaften Spiel braucht euer Kind vielleicht ein paar Minuten, bis es am Tisch ankommt. Es kann helfen, wenn es den Becher hinstellt und sich dann in Ruhe anschaut, was es heute zu essen gibt.

Vielleicht greift dein Kind sofort zu den Nudeln und rührt das Gemüse kaum an. Du kannst eine kleine Portion von beidem anbieten und es bei Bedarf nachnehmen lassen. Wenn es satt ist, darf etwas auf dem Teller übrig bleiben. Wenn es erst eine Weile zuschaut, könnt ihr schon anfangen und es in seinem Tempo dazukommen lassen.

Wenn es kurz vor dem Abendessen schon einen Snack gab, hat euer Kind am Tisch vielleicht wenig Hunger. Schaut, ob sich über ein paar Tage ein Muster zeigt. Dann könnt ihr einen Zeitpunkt für die Zwischenmahlzeit suchen, der zu eurem Tagesablauf passt. Wenn ihr dafür etwas auf Vorrat backen möchtet, lassen sich unsere weichen Quarkbrötchen ohne Zucker einfrieren.

Schlaf mit 25 Monaten – vom Spielen zum Zubettgehen

Abends fällt der Wechsel oft besonders auf. Nach dem Zähneputzen kommt euer Kind vielleicht noch einmal aus dem Zimmer, weil es etwas vom Nachmittag erzählen oder sein Spielzeug zu Ende sortieren möchte. Eine kurze, vertraute Reihenfolge kann ihm helfen, wieder zur Ruhe zu kommen.

Vielleicht stellt ihr abends die letzten Figuren ins Regal, zieht den Schlafanzug an und sucht dann ein Buch aus. Wenn euer Tag durcheinandergeraten ist, reicht es oft, an einem vertrauten Teil festzuhalten. Dein Kind erkennt das Lied wieder, auch wenn heute eine andere Person singt. Weitere Ideen findet ihr bei den Einschlafritualen für Kinder.

Wenn dein Kind längere Zeit abends schwer einschläft, schaut auch auf die Zeit davor. Wann hat es mittags geschlafen und seit wann war es wach? Kommt es in der Betreuung früher zur Ruhe als zu Hause? Ein paar Notizen über mehrere Tage helfen euch, Veränderungen zu sehen. So könnt ihr entscheiden, ob erst der Tagesrhythmus oder der Abendablauf einen genaueren Blick braucht.

Falls ihr beim Zubettgehen mehrmals zwischen Zimmer und Flur hin und her wechselt, schaut euch an, wo euer Kind wieder ins Spielen gerät. Vielleicht steht die Spielzeugkiste genau da, wo ihr sonst den Schlafanzug anzieht. Probiert, ob es leichter ist, sich gleich im Bad umzuziehen und danach zusammen zum Bett zu gehen. Eine kleine Änderung reicht für einen ersten Versuch.

Manchmal ist das Bild vom Nachmittag beim Essen schon vergessen. Und manchmal greift dein Kind danach wieder zum roten Stift. Aus dem Kreis wird vielleicht die erste Hälfte einer Brille.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann