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Euer Baby Monat für Monat Im Entwicklungskalender findet ihr für jeden Lebensmonat einen eigenen Ratgeber. Zum Baby-Entwicklungskalender

Der Deckel passt nicht auf die Dose. Euer Kind dreht ihn, drückt noch einmal und probiert dann die kleinere Dose daneben. Plötzlich sitzt er. Jetzt hört ihr ein stolzes „Guck mal!“. So sieht es aus, wenn Zweieinhalbjährige beim Spielen eine eigene Lösung finden.

Mit 30 Monaten ist euer Kind zweieinhalb Jahre alt. Im 29. Monat ging es um den Mittagsschlaf und um Nachmittage, an denen die gewohnte Pause anders ausfällt. Diesmal geht es ums Ausprobieren. Ihr lest, wie Kinder im Alltag eigene Lösungen finden und wie ihr ihnen bei kniffligen Stellen helfen könnt. Alle Folgen stehen im Baby-Entwicklungskalender.

Was kann ein Kind mit 30 Monaten?

Mit zweieinhalb Jahren probieren viele Kinder mehrere Wege aus, wenn etwas beim ersten Mal nicht klappt. Sie drehen einen Deckel, schieben einen zu breiten Bauklotz auf die andere Seite oder holen euch dazu.

So ein zweiter Versuch kann eine Weile dauern. Wenn ihr abwartet, seht ihr vielleicht, worauf euer Kind achtet. Passt der Deckel von der Größe her? Gehört zur Holzeisenbahn die gerade Schiene oder die gebogene? Vielleicht reicht es euch eine davon und probiert mit der anderen weiter.

Viele Kinder verbinden mit zweieinhalb Jahren Wörter zu kurzen Sätzen wie „Hund rennt“. Manche zeigen auf eine Farbe, die sie schon kennen, drehen einen einfachen Verschluss auf oder hüpfen mit beiden Füßen gleichzeitig vom Boden ab. Was euch zuerst auffällt, hängt auch davon ab, was euer Kind im Alltag gern ausprobiert.

Beim Aufräumen fällt euch vielleicht ein neuer Handgriff auf. Vielleicht dreht euer Kind eine Figur so lange, bis sie in die freie Ecke im Regal passt. Am nächsten Tag landet dort womöglich auch das kleine Auto. Weitere Beispiele für solche Handgriffe findet ihr im Beitrag zur motorischen Entwicklung ab zwei Jahren.

Wie ihr beim Selbermachen helfen könnt

Wenn etwas klemmt, hilft oft schon ein kleiner Handgriff. Haltet zum Beispiel die Dose fest, damit euer Kind den Deckel selbst drehen kann.

Vielleicht drückt es auf den Deckel und schaut zu euch hoch. Beschreibt kurz, was euch auffällt. „Hier steht der Deckel noch ein bisschen hoch.“ Wartet danach einen Moment ab. Schiebt es euch die Dose hin, könnt ihr sie so halten, dass es mit beiden Händen an den Deckel kommt.

An manchen Tagen soll die Dose einfach auf, weil der Hunger groß ist oder der Inhalt fürs Spiel gebraucht wird. Dann öffnet ihr sie. In einem ruhigeren Moment könnt ihr schauen, ob es von sich aus noch einmal probieren möchte. Ähnlich ist es beim Selbermachen und Anziehen. Ihr könnt den Ärmel offen halten und abwarten, ob die Hand allein hindurchfindet. Wenn ihr morgens schnell losmüsst, zieht ihr die Jacke gemeinsam an.

Erst fragen, dann helfen „Soll ich sie festhalten?“ Auf so eine Frage kann euer Kind auch zeigen, wo ihr anfassen sollt. Vielleicht schiebt es euch die Dose hin und behält den Deckel in der Hand. Dann wisst ihr, welchen Teil es selbst übernehmen möchte.

Landet der Deckel vor lauter Frust auf dem Boden, legt ihn kurz beiseite und bleibt in der Nähe. Wenn sich die Wut gelegt hat, könnt ihr fragen, ob ihr es noch einmal zusammen versuchen sollt. Vielleicht ist fürs Erste auch ein anderes Spiel dran. Mehr Ideen für solche Momente findet ihr im Ratgeber zur Autonomiephase. Im 31. Monat geht es weiter mit der Frage, wie ihr bei Wut in der Nähe bleibt und Trost anbietet.

Drei Spielideen mit Dingen, die ihr schon zu Hause habt

Beim Suchen, Vergleichen und Zusammenstecken können Zweieinhalbjährige ausprobieren, was zusammenpasst. Dafür reichen oft Dinge, die ihr beim Aufräumen oder Anziehen sowieso in der Hand habt.

So könnt ihr anfangen

Stellt zwei große Kunststoffdosen mit ihren Deckeln auf den Tisch. Welcher Deckel gehört wohin? Wartet ab, welchen Deckel sich euer Kind zuerst aussucht. Vielleicht legt es beide locker auf, bevor es einen festdrückt.

Sucht zusammen zwei Sockenpaare mit gut unterscheidbaren Mustern. Legt von jedem Paar eine Socke vor euch hin. Welche passt dazu? Die Socken lassen sich nebeneinanderlegen oder über eine Spielfigur ziehen. Vielleicht wird aus einer davon plötzlich ein Schlafsack.

Baut eine niedrige Brücke aus großen Bausteinen und schiebt ein Spielauto darunter. Bleibt es hängen, schaut, welche Lösung euer Kind findet. Vielleicht setzt es den oberen Stein höher, dreht das Auto oder holt ein kleineres.

Aus den Deckeln kann auch eine Straße werden. Lasst euch zeigen, wohin sie führt. Wenn später doch wieder einer auf die Dose soll, könnt ihr den passenden Deckel gemeinsam suchen. Bei kleinen Rollenspielen im 22. Monat ging es schon darum, wie ein vertrauter Gegenstand im Spiel plötzlich etwas anderes sein kann.

Spielen zwei Kinder mit denselben Steinen, entstehen daraus vielleicht eine Brücke und eine Garage. Legt noch ein paar große Steine dazu. Schaut, ob die Bauwerke irgendwann eine gemeinsame Straße bekommen. Wenn beide lieber für sich bauen, können sie sich gegenseitig zeigen, was sie gebaut haben.

Spiel und Mithelfen im Familienalltag

Farben erkennen und sich beim Spielen verständigen

Schon ein Fingerzeig auf den roten Becher kann zeigen, dass eine Farbe vertraut ist. Den Namen der Farbe selbst zu sagen, ist ein weiterer Schritt.

Beim Tischdecken könnt ihr Farben nebenbei benennen. „Ich stelle den blauen Becher zu deinem Teller.“ Vielleicht kommt ein „Nein, rot“ zurück und euer Kind zeigt auf den anderen. Stellt bei Bedarf beide Becher so hin, dass es sich einen nehmen kann. Dann klappt die Verständigung auch, wenn ihm das passende Wort gerade fehlt.

„Auto steckt“, hört ihr beim Bauen. Ihr könnt den Gedanken aufgreifen. „Ja, das Auto steckt unter der Brücke fest.“ Damit ergänzt ihr ein paar Wörter, während ihr beim Spiel bleibt. Vielleicht hebt es danach den Stein an und ruft „Auto fährt wieder“. Mehr Beispiele für solche Gespräche findet ihr bei Sprache und Vorlesen mit 27 Monaten.

Beim Wegräumen versteht euer Kind vielleicht schon zwei vertraute Schritte nacheinander. „Leg das Auto in die Kiste und schieb die Kiste ans Regal.“ Bleibt es mit dem Auto in der Hand stehen, gebt ihm einen Moment. Falls nötig, zeigt zuerst auf die Kiste und nennt den zweiten Schritt, sobald das Auto darin liegt. In mehrsprachigen Familien könnt ihr dabei einfach die Sprache nutzen, die in diesem Moment zu euch passt.

Wenn dein Kind vom Regal aus „Guck mal!“ ruft, kannst du sagen, was dir auffällt. „Du hast die Kiste ganz bis ans Regal geschoben.“ Vielleicht zeigt es dir danach, wie es mit beiden Händen geschoben hat, oder erzählt dir etwas darüber. Wartet einen Moment ab, wenn es noch nach den passenden Worten sucht.

Hüpfen, drehen und beim Anziehen mithelfen

Einen großen Deckel aufzudrehen und mit beiden Füßen abzuspringen erfordert unterschiedliche Bewegungen. Vielleicht klappt das Drehen schon gut, während euer Kind beim Hüpfen noch mit den Knien und Armen Schwung holt.

Für einen kleinen Hüpfer reicht ein freier Platz auf ebenem Boden. Beugt einmal die Knie oder hüpft nebeneinander und bleibt danach kurz stehen. Vielleicht wird daraus zuerst ein schneller Schritt nach vorn. Beim nächsten Versuch entscheidet dein kleiner Schatz womöglich, wo ihr beide stehen sollt oder wer anfangen darf. Beim Rennen und Klettern im 23. Monat findet ihr weitere Bewegungsideen.

Beim Ausziehen lässt sich gut beobachten, wie euer Kind seine Hände einsetzt und das Gleichgewicht hält. Eine offene Jacke rutscht auf der einen Seite schon über die Schulter. Auf der anderen kommt es vielleicht noch schwer an den Stoff. Hebt den Ärmel etwas an, damit es den Arm herausziehen kann. Beim Trockenwerden mit 28 Monaten ging es um ähnliche Handgriffe am Hosenbund und darum, wann eure Hilfe im Bad gefragt ist.

Für einen Versuch mit mehreren Handgriffen ist der Nachmittag oft entspannter als der Aufbruch am Morgen. Stellt die Schuhe zusammen an die Tür und schaut, welche zusammengehören. Vielleicht stellt euer Kind erst beide Schuhe nebeneinander und bringt euch danach einen davon. Ihr könnt schauen, ob es den zweiten schon selbst findet. So seht ihr, welcher Teil der Aufgabe schon gut klappt.

Wann ihr Fragen zur Entwicklung ansprechen könnt

Einzelne Entwicklungsschritte fallen bei Kindern zu unterschiedlichen Zeiten auf. Wenn euch beim Hören, Sprechen, Spielen oder Bewegen etwas über längere Zeit auffällt, sprecht eure Beobachtungen in der Kinderarztpraxis an.

Beschreibt möglichst konkret, was ihr erlebt. Verwendet euer Kind bisher kaum verständliche Wörter? Oder merkt ihr bei vertrauten Bitten oft, dass es euch schwer versteht? Erzählt auch, wenn es noch keine Wörter miteinander verbindet oder eine bereits gelernte Fähigkeit wieder verliert. Mit solchen Fragen könnt ihr euch schon vor dem nächsten Vorsorgetermin melden. Wie Sprache und Verstehen genauer angeschaut werden können, erklärt unser Beitrag zur Logopädie bei Kindern.

Im regulären Vorsorgeplan in Deutschland liegt die U7 im 21. bis 24. Lebensmonat und die U7a im 34. bis 36. Lebensmonat. Wenn ihr eure Termine nachsehen möchtet, könnt ihr ins Gelbe Heft schauen. Der Beitrag zur Entwicklung rund um den zweiten Geburtstag zeigt, welche Beobachtungen aus dem Familienalltag ihr zu einem solchen Gespräch mitbringen könnt.

Vielleicht kommt die Dose morgen wieder auf den Tisch. Mal passt der kleinere Deckel schon beim ersten Versuch. Mal schiebt euer Kind euch die Dose hin und sagt „Halt mal“. Auch damit hat es einen Weg gefunden, weiterzukommen.

Häufige Fragen zur Entwicklung mit 30 Monaten

Was können viele Kinder mit zweieinhalb Jahren? Viele Kinder verbinden Wörter zu kurzen Sätzen, lösen einfache Probleme im Spiel, ziehen einzelne Kleidungsstücke aus oder versuchen, mit beiden Füßen gleichzeitig zu hüpfen. Welche Fähigkeiten euch zuerst auffallen, hängt auch davon ab, was bei euch im Alltag gerade viel Freude macht. Muss mein Kind mit 30 Monaten Farben schon benennen können? Viele Kinder können mit zweieinhalb Jahren mindestens eine Farbe zeigen, wenn ihr danach fragt. Eine Farbe selbst zu benennen kann später dazukommen. Erzählt beim Anziehen oder Spielen einfach, welche Farbe ihr gerade seht. Welche Spiele passen zu einem Kind mit 30 Monaten? Probiert zusammen aus, welche Deckel auf zwei große Dosen passen, welche Socken zusammengehören oder ob ein Spielauto unter eine selbst gebaute Brücke fährt. Vielleicht entsteht daraus ein gemeinsames Spiel. Oder die Deckel werden plötzlich zu Rädern. Welche Vorsorgeuntersuchung kommt nach der U7? Im regulären deutschen Vorsorgeplan folgt die U7a im 34. bis 36. Lebensmonat. Bei Fragen zur Entwicklung könnt ihr euch schon vor der U7a an die Kinderarztpraxis wenden.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann