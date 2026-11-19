Bild: © Alena Ozerova / Adobe Stock

Euer Baby Monat für Monat Im Entwicklungskalender findet ihr für jeden Lebensmonat einen eigenen Ratgeber. Zum Baby-Entwicklungskalender

An der Treppe zieht dein Kind seine Hand weg. „Alleine!“, sagt es und hebt schon den Fuß. Auf einer niedrigen Stufe lässt sich das gut ausprobieren. An der steilen Kellertreppe gehst du mit und hältst es an der Hand. Mit 23 Monaten begegnen euch solche Momente immer öfter. Hier lest ihr, wie ihr euer Kind beim Rennen und Klettern begleitet und was euch hilft, wenn eine Grenze für Frust sorgt.

Im 22. Monat ging es um erste Sätze und kleine Rollenspiele. Jetzt geht es um die kleinen Herausforderungen unterwegs. Vielleicht sucht dein Kind deinen Blick, bevor es den nächsten Schritt macht. An einem anderen Tag läuft es schon zum nächsten Absatz, während du noch die Tür abschließt. Alle Folgen findet ihr im Baby-Entwicklungskalender.

Mit 23 Monaten auf einen Blick Beim Rennen lernt dein Kind, sein Tempo zu ändern, anzuhalten und wieder loszulaufen.

Niedrige Stufen und ebene Wege bieten Platz zum Üben. Bleibt so nah, dass ihr helfen könnt.

Wenn euer Kind wütend wird, reichen oft wenige Worte. Die Grenze bleibt bestehen und ihr könnt ihm helfen, eine andere Möglichkeit zu finden.

Rund um den zweiten Geburtstag lohnt sich ein Blick ins Gelbe Heft, falls die U7 noch aussteht.

Was kann ein Baby mit 23 Monaten?

Mit 23 Monaten geht es vielen Kindern beim Laufen um mehr als ums Vorwärtskommen. Vielleicht rennt dein Kind auf einen Ball zu, bleibt davor stehen und stößt ihn mit dem Fuß an. Oder es trägt ein Spielzeug um einen Stuhl herum und probiert aus, wie eng es dabei um die Kurve kommt.

Treppen können jetzt besonders spannend sein. Beim Hochgehen setzt dein Kind vielleicht beide Füße auf dieselbe Stufe, bevor es die nächste nimmt. Runter fühlt sich für viele Kinder erst einmal schwieriger an. Lasst euer Kind auf niedrigen Stufen in seinem Tempo ausprobieren, wie es den Fuß aufsetzt und sich festhält. Bleibt so nah, dass ihr ihm sofort helfen könnt. Mehr dazu lest ihr bei der motorischen Entwicklung im zweiten Lebensjahr.

Auch die Hände sind beschäftigt. Haltet zum Beispiel einen festen Karton bereit, in den dein Kind größere Klötze legen und aus dem es sie wieder herausholen kann. Vielleicht kippt es die Kiste an, hält sie mit einer Hand und fischt mit der anderen nach einem Klotz. Vielleicht setzt es die Kiste beim zweiten Versuch gleich auf die Seite. Dann rollt der nächste Klotz schon von allein auf den Teppich.

Welche Bewegungen euer Kind oft ausprobiert, hängt auch davon ab, was es im Alltag vorfindet. Mit einer Treppe zu Hause begegnet ihm das Stufensteigen jeden Tag. Im Park hat es vielleicht öfter Gelegenheit, auf einer Wiese das Tempo zu wechseln. Achtet darauf, was dein Kind von sich aus wiederholt. So merkt ihr, welche Herausforderung ihm gerade Spaß macht.

Rennen und Klettern mit 23 Monaten sicher begleiten

Auf einem ebenen Stück Wiese kann dein Kind loslaufen, bremsen und wieder umkehren. Sucht am besten einen Ort, an dem es Platz hat und ihr es gut im Blick behalten könnt.

Auf dem Spielplatz kannst du erst einmal zuschauen, welchen Weg dein Kind nimmt. Vielleicht will es an einer breiten Stufe nur hoch und wieder runter. Bleib in Reichweite und gib ihm Zeit, sich festzuhalten oder zu dir umzudrehen. Wenn es die Hand nach dir ausstreckt, kannst du ihm für den nächsten Schritt Halt geben.

Schaut zu Hause aus der Höhe eures Kindes, was jetzt erreichbar ist. Eine offene Schublade kann plötzlich zur Stufe werden. Ein Stuhl vor dem Fenster bietet einen neuen Aufstieg. Stellt Kletterhilfen wie Stühle von Fenstern weg, sichert Fenster und verankert kippgefährdete Möbel. Sichert den Zugang zur Treppe mit einem geeigneten Treppenschutzgitter. Fürs Üben sucht ihr euch einen Moment, in dem jemand Zeit hat, ganz bei eurem Kind zu bleiben.

Unterwegs an der Straße. Am Straßenrand und beim Überqueren haltet ihr euer Kind an der Hand. Wenn es selbst laufen möchte, sucht dafür einen geschützten Platz abseits des Verkehrs. Dort könnt ihr das Anhalten spielerisch ausprobieren.

Drei Bewegungsspiele für zu Hause und draußen

Für diese Spiele braucht ihr nur etwas freien Platz

Den Ball stoppen. Rollt einen weichen Ball auf ebenem Boden langsam zu eurem Kind. Es kann ihn mit beiden Händen anhalten oder mit dem Fuß berühren. Vielleicht probiert es danach aus, ihn zu euch zurückzurollen.

Rollt einen weichen Ball auf ebenem Boden langsam zu eurem Kind. Es kann ihn mit beiden Händen anhalten oder mit dem Fuß berühren. Vielleicht probiert es danach aus, ihn zu euch zurückzurollen. Am Kreidestrich wenden. Malt auf einer geschützten Fläche abseits der Straße einen Strich. Geht erst gemeinsam bis dorthin, dreht euch um und lauft zurück. Euer Kind kann bestimmen, wie schnell ihr geht und ob ihr die Runde noch einmal macht.

Malt auf einer geschützten Fläche abseits der Straße einen Strich. Geht erst gemeinsam bis dorthin, dreht euch um und lauft zurück. Euer Kind kann bestimmen, wie schnell ihr geht und ob ihr die Runde noch einmal macht. Kuscheltiere umziehen lassen. Stellt zwei Körbe auf den Boden und legt ein paar Kuscheltiere in einen davon. Euer Kind kann sie einzeln zum anderen Korb tragen. Wenn es beim Ablegen in die Hocke geht und sich danach wieder aufrichtet, bekommt es die Gelegenheit, diese Bewegung immer wieder auszuprobieren.

Wutanfälle mit 23 Monaten und klare Grenzen

Euer Kind kann etwas unbedingt wollen und noch viel Hilfe brauchen, um mit einem Nein klarzukommen. In der Autonomiephase entdeckt es seinen eigenen Willen. Wenn Ärger und Enttäuschung groß werden, könnt ihr ihm helfen, wieder zur Ruhe zu kommen.

Vielleicht möchte dein Kind allein die Treppe hinunter. Das ist ein verständlicher Wunsch, gerade wenn viele Handgriffe inzwischen besser klappen. Bei einer steilen Treppe könnt ihr kurz sagen: „Hier bleibe ich bei dir. Du kannst dich am Geländer festhalten oder meine Hand nehmen.“ Wählt Möglichkeiten, die an dieser Stelle wirklich sicher sind. Wenn die Treppe für dein Kind gerade zu schwierig ist, kündige an, dass du es hinunterträgst.

Wenn es losweint, bleibt nah und sagt kurz, was ihr seht. „Du wolltest allein runter. Das ist ärgerlich.“ Vielleicht möchte dein Kind die Hand erst später nehmen. Gebt ihm einen Moment, wenn ihr sicher steht. Wenn es sich in der Nähe einer Gefahr losreißt, bringt es zuerst an einen sicheren Ort. Über den nächsten Versuch könnt ihr sprechen, sobald ihr beide ruhiger seid.

Ein bisschen Entscheidungsspielraum kann andernorts helfen. Wenn ihr vom Spielplatz aufbrechen müsst, entscheidet ihr, wann ihr geht. Dein Kind kann vielleicht auswählen, ob es den Eimer selbst zum Ausgang trägt oder ihn dir gibt. Wenn dein Kind schon sehr müde ist, kann auch diese kleine Wahl schwerfallen. Dann hilft es, wenn du kurz sagst, was ihr macht, und die Aufgabe übernimmst.

Manchmal fallen euch innerhalb weniger Tage neue Fähigkeiten auf. Vielleicht steigt euer Kind jetzt anders auf eine Stufe oder sagt plötzlich deutlicher, wohin es möchte. Ihr fragt euch, ob das ein Entwicklungsschub mit 23 Monaten ist? Fortschritte fallen manchmal geballt auf, oft nachdem ein Kind schon länger etwas ausprobiert hat. Der Kalender sagt euch dabei wenig darüber, wann dein Kind einen bestimmten Schritt macht. Wenn sich mehrere Tage anstrengend anfühlen, schaut darauf, wann es besonders schwer wird. Vielleicht passen die langen Wege am späten Nachmittag gerade schlechter als eine kurze Runde vorm Mittagessen.

Ratgeber zu Kindersicherheit und Autonomiephase

Sprache mit 23 Monaten im Alltag

Mit zwei Wörtern kann dein Kind schon sagen, worauf es gerade hinauswill. „Ball raus“ oder „Mama mit“ versteht ihr meist schon aus der Situation heraus. Manche Kinder sagen solche kurzen Sätze oft, andere verständigen sich noch häufiger mit einzelnen Worten, Blicken und Gesten.

Beim Anziehen oder unterwegs entstehen kleine Gespräche von allein. Zeigt dein Kind nach oben und sagt „da“, könnt ihr sagen: „Da sitzt ein Vogel.“ Schaut kurz zusammen hin. Vielleicht zeigt es euch danach die Stelle, an der der Vogel gelandet ist. Beim Vorlesen mit kleinen Kindern könnt ihr ähnlich vorgehen und bei dem Bild bleiben, auf das euer Kind zeigt.

Ein Wort kann mehr bedeuten, als es auf den ersten Blick zeigt. Sagt dein Kind „hoch“, streckt die Arme aus und schaut zu dir, hat es euch schon eine klare Bitte mitgeteilt. Du kannst antworten: „Du möchtest auf den Arm.“ Das gibt ihm Sprache für genau den Moment, in dem es etwas von euch braucht.

Wenn euer Kind mit 23 Monaten wenig spricht

Wenn euer Kind noch keine Wörter benutzt, kaum auf Ansprache reagiert oder ihr Fragen zum Hören habt, sprecht mit eurer Kinderarztpraxis. Erzählt, welche einfachen Bitten es versteht, auf welche Geräusche es reagiert und wie es euch zeigt, was es möchte. Die Praxis kann mit euch klären, ob ein Hörtest oder ein weiterer Termin sinnvoll ist. Holt euch zeitnah Rat, wenn euer Kind bereits gelernte Wörter oder andere Fähigkeiten wieder verliert.

Ihr könnt euch für das Gespräch ein oder zwei Beispiele notieren. Vielleicht benutzt euer Kind ein eigenes Wort immer für denselben Gegenstand oder versteht eine Bitte in der Familiensprache, die es in der Betreuung seltener hört. Auch solche Beobachtungen helfen, seine Verständigung im Alltag einzuordnen. Wie eine weitere Abklärung ablaufen kann, lest ihr im Ratgeber zur Logopädie bei Kindern.

Schlaf mit 23 Monaten nach einem vollen Tag

Nach einem Tag mit viel Bewegung möchte dein Kind abends vielleicht noch einmal durch die Wohnung flitzen. Plant vor dem Schlafen etwas Zeit für einen ruhigen Übergang ein, den es wiedererkennt.

Ein kurzes Einschlafritual reicht auch an Abenden, an denen ihr selbst schon müde seid. Vielleicht schaut ihr gemeinsam aus dem Fenster, zieht den Vorhang zu und lest ein paar Seiten. Wenn ihr euch mit der Begleitung abwechselt, könnt ihr ein Element gleich lassen. So weiß dein Kind auch an einem anderen Abend schnell, was als Nächstes kommt.

Für Ein- bis Zweijährige empfiehlt die American Academy of Sleep Medicine 11 bis 14 Stunden Schlaf innerhalb von 24 Stunden. Der Mittagsschlaf zählt mit. Wenn die Abende länger werden, könnt ihr ein paar Tage aufschreiben, wann dein Kind morgens aufwacht, mittags schläft und abends einschläft. So seht ihr, ob der Schlafrhythmus an Tagen mit Betreuung anders aussieht als am Wochenende. Sprecht mit eurer Kinderarztpraxis, wenn euer Kind regelmäßig schnarcht, ihr nachts Atempausen bemerkt oder es tagsüber anhaltend müde ist.

Essen mit 23 Monaten am Familientisch

Manchmal ist euer Kind mitten im Spiel, wenn das Essen fertig ist. Ein klarer Abschluss kann ihm den Wechsel erleichtern. Vielleicht stellt es das Auto noch selbst ins Regal und trägt dann seinen Becher zum Tisch.

Bietet eine kleine Portion an und lasst dein Kind nachnehmen, wenn es noch Hunger hat. Wenn es gerade nur von einer vertrauten Beilage essen möchte, könnt ihr andere Speisen beim nächsten Mal erneut anbieten. Bei einer Gemüselasagne könnt ihr euer Kind entscheiden lassen, ob es heute lieber eine weiche Nudel, etwas Gemüse oder beides zusammen probiert. Lasst das Essen etwas abkühlen und teilt es bei Bedarf in kleine Stücke.

Vielleicht möchte dein Kind schon selbst mit dem Löffel etwas aus der Schüssel holen. Eine kleine Schüssel, die auf dem Tisch stehen bleibt, und ein kurzer Löffel machen es einfacher. Lasst euer Kind beim Essen sitzen. Wenn es satt ist und aufstehen möchte, könnt ihr zusammen den Teller wegstellen. So kann euer Kind selbst etwas zum Abschluss der Mahlzeit beitragen.

Kurz vor dem zweiten Geburtstag und der U7

Falls eure U7 noch aussteht, schaut ins Gelbe Heft oder fragt in der Praxis nach einem Termin. Die reguläre Untersuchung ist im 21. bis 24. Lebensmonat vorgesehen.

Bei der U-Untersuchung sind Beispiele aus eurem Alltag willkommen. Vielleicht läuft dein Kind gut, nimmt neue Stufen aber nur mit deiner Hand. Vielleicht sagt es zu Hause kurze Sätze und bleibt vor anderen Menschen erst einmal still. Erzählt in der Praxis, wie ihr euer Kind in verschiedenen Situationen erlebt, und nehmt das Gelbe Heft sowie den Impfpass mit.

Der Geburtstag ist auch eine Gelegenheit, gemeinsam etwas zu tun, das deinem Kind ohnehin Spaß macht. Eine kurze Runde draußen, ein Bilderbuch oder eine kleine Feier mit vertrauten Menschen kann gut zu euch passen. Wenn dein Kind viel Nähe sucht oder erst einmal zuschaut, könnt ihr euch die Zeit nehmen. So bleibt Platz für das, was ihm an diesem Tag wirklich Freude macht.

An der nächsten Stufe könnt ihr kurz stehen bleiben und schauen, was dein Kind schon ausprobiert. Vielleicht nimmt es deine Hand erst für den letzten Schritt. Für den nächsten Versuch habt ihr noch genug Zeit.

Wir hoffen sehr, dass dir unser Artikel gefallen hat. Vielleicht hat er dir geholfen, eine Frage zu beantworten. Oder er hat dich nachdenklich, traurig oder fröhlich gestimmt. Wir freuen uns jederzeit über deine Rückmeldung oder Anregung per Kommentar, Email oder Social-Media. Gerne kannst du uns auf Facebook, Pinterest oder Flipboard folgen. Wir freuen uns auch dich! 🤗

T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann